Sillimadot ovat runsastuneet joissakin merikaloissa. Sitä ei esiinny suomalaisessa kirjolohessa eikä kasvatetussa lohessa kuten Norjan lohessa. Ja jos matoja on, pakastaminen tappaa ne. Kuva: Gonzalo Jara / Shutterstock

Merikalojen loiset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti 40 vuodessa, kertoo uusi Global Change Biology -lehdessä julkaistu tutkimus.

Sillimato eli Anisakis simplex on ohut, parin sentin pituinen sukkulamato. Ihminen voi saada sen lähinnä sushista, mutta meillä Pohjoismaissa käytännössä ei siitäkään. Maailman tartunnoista 90 prosenttia saadaan Japanissa. Siellä syödään hyvin runsaasti raakaa kalaa ja sellaisia lajeja, joissa mato esiintyy.

Sillimadon pääisäntiä ovat valaat ja delfiinit, eikä mato pysty elämään ihmisessä. Madot kuolevat elimistössä nopeasti ja aiheuttavat yleensä lähinnä vatsanpuruja, harvemmin vakavampia tulehduksia.

Yhdysvaltalaisen Washingtonin yliopiston meribiologit kävivät läpi sillimatoa ja sen sukulaista turskamatoa koskevat tutkimukset vuodesta 1978 eteenpäin. He havaitsivat, että merestä pyydetyissä kaloissa on nykyään jopa 283 kertaa enemmän sillimatoja kuin aikoinaan.

Sillimato pystyy lisääntymään vain merinisäkkäissä, joiden ulosteesta sen munat päätyvät meren ravintoketjuun. Krilliäyriäiset syövät munia ja kalat syövät sitten näitä äyriäisiä. Sillimatoa esiintyy esimerkiksi turskassa, sillissä ja villissä merilohessa.

Yksittäisten kalojen loiskuorma on siis kasvanut huomattavasti 40 vuoden aikana. Jos 1970-luvulla laskennallisesti jokaista sataa kalaa kohden oli yksi mato, nyt jokaisessa kalassa on matoja, tutkijat kirjoittavat. Tämä on siis tilastollinen keskiarvo.

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, mistä matojen yleistyminen johtuu. Yksi mahdollinen selitys on madon pääisäntien eli valaiden ja muiden merinisäkkäiden kantojen elpyminen suojelun ansiosta. Matojen lisääntyminen on tässä mielessä siis hyvä merkki.

Matojen runsastuminen on kuitenkin riski heikommin pärjääville lajeille, sillä matokuorma tietysti heikentää isännän terveyttä.

”On ironista, että jos yksi merinisäkäspopulaatio kasvaa suojelutoimien ansiosta ja sen loiseläimet hyötyvät, se voi olla uhka muille lajeille ja estää sitten niitä toipumasta”, kertoo apulaisprofessori Chelsea Wood tutkimustiedotteessa.

Voi myös olla, että merten lämpeneminen ja ravinnepäästöt ovat luoneet madoille otolliset oltavat.

Tutkijat perkasivat myös aineistoa sillimadon sukulaisen turskamadon tilanteesta. Turskamatojen pääisäntiä ovat hylkeet. Näiden matojen määrät tutkituissa kaloissa ovat pysyneet vakaana vuosikymmenet.

Matojen lisääntyminen merkitsee vääjäämättä, että ihmisravinnoksikin päätyvässä kalassa on entistä todennäköisemmin sillimatoja.

Sushin syömistä ei tarvitse kuitenkaan tämän takia välttää. Ravintolat noudattavat tarkkoja määräyksiä kalan pakastamisesta ja puhdistamisesta, kertoo Wood.

Suomessa ei ole tavattu yhtään silli- eikä turskamatotartuntaa, kertoo Ruokavirasto.

Matoa ei esiinny suomalaisessa kirjolohessa eikä kasvatetussa lohessa, kuten esimerkiksi Norjan lohessa. Ja jos matoja onkin, pakastaminen tappaa ne.