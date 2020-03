On mahdollista, että joudumme elämään tiukkojen koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten alaisina pitkään. Riskinä on, että kun rajoitukset lopetetaan, virus kiihdyttää jälleen leviämistään.

Kenties taudin leviämiseen pystyy pysäyttämään vasta rokote antamalla riittävän suurelle joukolle väestöä immuniteetin tautia vastaan. Asiantuntijoiden mukaan rokote voi kuitenkin olla nopeutetulla vauhdillakin valmis aikaisintaan vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua.

Se tuntuu pitkältä ajalta olla epidemian ja tiukkojen karanteenien armoilla. Siksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pettyneen reaktion koronarokotekehityksen aikajänteeseen voi ymmärtää.

”Myönnän, että pari kuukautta kuulostaisi paremmalta”, Trump sanoi The New Yorker -lehden mukaan koronavirusepidemiaa käsittelevässä tapaamisessa.

Eikö kehitystyö voisi sujua nopeammin? Ainakin epidemia on pannut liikkeelle valtaisan vyöryn tieteellistä tutkimusta, ja useat tutkimuslaitokset ja firmat ovat ryhtyneet kilvan kehittämään rokotetta.

Vuonna 2015 ryöpsähtäneeseen zikavirukseen kehitettiin rokote testausvalmiiksi seitsemässä kuukaudessa. Epidemia kuitenkin hiipui ennen kuin sitä päästiin kokeilemaan ihmisillä.

Zikarokotteiden kehittämistä jatkettiin yhä, mutta viidessä vuodessa yhtäkään ei ole valmiina.

Nopeinta tulosta saatiin sikainfluenssassa. Kun se levisi pitkin maailmaa vuonna 2009, rokote sitä vastaan oli valmis jo puolessa vuodessa.

Tuolloin rokotekehittäjillä oli, mistä ammentaa. He muunsivat tavalliseen kausi-influenssaan tehtyä rokotetta vaihtamalla siihen uuden viruksen aineksia, jolloin se nostatti suojan sikainfluenssaa vastaan.

”Voitiin edetä samalla kaavalla kuin muulloinkin”, kertoo infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta.

Nyt kaikkialla riehuva koronavirus on kuitenkin aivan uusi taudinaiheuttaja. Vasta neljä kuukautta sitten se loikkasi eläimistä ihmisiin.

Ei ole mitään aiempaa rokotetta, jota säätämällä sen kimppuun voisi iskeä. Ylipäätään koronavirusrokotteille ei ole myöskään mitään valmiita tuotantomenetelmiä, joiden varaan rakentaa.

Silti aivan tyhjältä pöydältä ei tarvitse lähteä.

”Ollaan hurjan pitkällä suhteessa siihen, että koko virus on ilmaantunut vasta joulukuussa”, Kantele sanoo.

Viruksen ratkaiseva kohta saattaa olla se, mistä koko virustyyppi on saanut nimensä. Pallomaisten koronavirusten pinnalla on pieniä väkäsiä, jotka muistuttavat elektroni­mikros­kooppi­kuvissa Auringon sädekimppuina hohtavaa koronaa.

Piikkien päässä oleva s-proteiini on tutkijoiden mukaan hyvä kohde koronavirusrokotteelle. Siihen viittaavat myös tutkimukset sars-viruksella, jota uusi virus muistuttaa läheisesti.

Sars-epidemia vuosina 2002–2003 poiki rokotetutkimuksia, joista jotkin etenivät ihmiskokeisiinkin. Mielenkiinto ja kehitystyön rahoitus loppuivat siihen, kun epidemia päättyi ja virusta ei enää löydetty ihmisiltä.

”Sarsia vastaan tehtiin useita rokotteita. Eläinkokeissa erilaiset rokotteet suojasivat sars-virukselta”, Kantele sanoo.

Osa sars-rokotteista tähtäsi juuri viruksen pinnasta sojottavan piikin s-proteiiniin. Piikkiproteiini on vähän kuin avain, jolla virus aukaisee solun päästäkseen tunkeutumaan sen sisään. Jos sen saa pois pelistä, ei virus pysty lisääntymään elimistössä.

Samaa viruksen avainkohtaa monet tutkijat pyrkivät käyttämään myös uutta koronvirusta vastaan.

Rokotteen juju on usuttaa elimistö tuottamaan vasta-ainetta, joka estää piikkiproteiinia kiinnittymästä ihmisen solujen reseptoreihin. Näin virus ei pääse ihmisen soluihin eikä tauti pääse etenemään.

Ihmisille voitaisiin esimerkiksi antaa pelkkää piikkiproteiinia ja vahvisteainetta eli adjuvanttia sisältävää rokotetta. Elimistö loisi tämän seurauksena proteiiniin kiinnittyvää vasta-ainetta.

Kun sitten tosi olisi kyseessä ja elimistö kohtaisi koronaviruksen, immuunipuolustus tunnistaisi viruksen pinnalla olevat piikkiproteiinit ja estäisi valmiilla vasta-aineilla sen tunkeutumisen soluihin.

Yksi perinteinen tapa valmistaa rokote on käyttää siihen kokonaisia viruksia, jotka on joko tapettu tai joita on muuten heikennetty. Kun tällaisia toimintakyvyttömiksi tehtyjä viruksia annetaan ihmiselle, ne eivät aiheuta tautia mutta herättävät elimistön kehittämään vasta-aineita virusta vastaan.

Tavallista on ollut myös tehdä rokote pelkistä viruksen osista, jotka riittävät kohottamaan elimistön puolustuksen tasoa itse virusta vastaan. Tätä mallia hyödyntävät myös piikkiproteiiniin tähtäävät koronarokote­kandidaatit.

Näihin menetelmiin rokotteet ovat perustuneet vuosikymmeniä.

Perinteisen rokotteen valmistumiseen voi mennä jopa 15 vuotta, kertoo populaaritiedelehti New Scientist tuoreessa koronarokotteita esittelevässä jutussaan.

Kokonaan uusi ebolarokote saatiin aikaan viidessä vuodessa. Jos entisen päälle tehtyä sikainfluenssarokotetta ei lasketa, ebolarokote pitää hallussaan nopeusennätystä.

Työssä kestää, koska on tarkkaan selvitettävä, miten virus vaikuttaa elimistössä ja miten immuunijärjestelmä siihen reagoi.

Vanhojen tuttujen rokotemenetelmien oheen on tullut uusia, kuten niin sanotut dna- tai rna-rokotteet. Niihin pohjautuvien koronarokotteiden kehitys ampaisi oitis vauhtiin, kun Kiina oli julkaissut uuden viruksen koko perimän melko pian epidemian alettua.

Ideana ei näissä uusissa rokotemenetelmissä ole käyttää viruksen omia osia, kuten vaikkapa piikkiproteiinia, elimistön puolustuksen herättämiseksi. Tarkoituksena on sen sijaan saada elimistö itse tuottamaan viruksen proteiineja ja esittelemään niitä immuunijärjestelmälle. Tämän esittelyn ansiosta immuunijärjestelmä alkaa valmistaa niille vasta-aineita.

Temppu hyödyntää virukselle tyypillistä tapaa monistaa itseään. Se käyttää siihen isäntänsä solujen omaa tuotantolaitteistoa.

Uudenlainen rokote siis toimisi siten, että ihmiselle annetaan viruksen perimäainesta. Ihmisen soluun päästessään perimän pätkä panisi solun valmistamaan virusproteiineja. Sitten immuunipuolustus pitäisi näitä proteiineja tunkeilijoina ja kehittäisi vasta-aineita niille.

Menetelmän nopeudesta kertoo se, että yhden koronarokote­kandidaatin ensimmäisen vaiheen ihmiskokeet alkoivat jo Seattlessa Yhdysvalloissa. Koehenkilöt saivat viime maanantaina ensimmäiset pienet annokset rokotetta.

”Se on hullua. Vauhti on huikeaa”, kommentoi New Scientistille kanadalaisen Laval-yliopiston virustutkija Gary Kobinger, yksi ebolarokotteen kehittäjistä.

Rokotteen kehittivät Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautitutkimuskeskuksen Niadin ja Moderna-yhtiön tutkijat. Eläinkokeissa tulokset ovat olleet Niadin mukaan lupaavia.

Ensimmäisen vaiheen ihmiskokeissa selvitetään turvallisuutta. Seuraavassa vaiheessa annosta tarkennetaan. Pienen koehenkilöjoukon avulla yritetään sitten katsoa, suojaako rokote virukselta.

Viimeisen eli kolmannen vaiheen kokeet tehdään isolla ihmisjoukolla. Turvallisuuden varmistamisen lisäksi keskitytään erityisesti rokotteen tehon osoittamiseen.

Vasta näiden tulosten pohjalta lääkevalvontaviranomaiset ratkaisevat, voiko kandidaatin hyväksyä rokotteeksi.

Vaikka rokotekandidaatti selviäisi ensimmäisestä vaiheesta, tie rokotteeksi on vielä pitkä. Professori Anu Kanteleen mukaan moni kandidaatti hyytyy matkalle.

Rokotteen kehitystyötä ei hänen mukaansa voi paljoa nopeuttaakaan. Lähinnä aikaa voi voittaa vauhdittamalla erilaisia rokotteisiin liittyviä viranomaiskäsittelyitä.

”Rokote ei tule auttamaan pandemian ensimmäisessä aallossa. On arvioitu, että rokotteen kehittämiseen menee puolitoista vuotta. On hyvin mahdollista, että virus jää kiertämään, ja rokotteesta on siinä tapauksessa apua”, Kantele sanoo.

Koronavirukseen on tähän mennessä kehitetty ainakin 35 erilaista rokotekandidaattia. Vielä vaaditaan kärsivällisyyttä odottaa, selviääkö jokin niistä loppuun asti.