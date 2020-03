HS Tieteen aiheena tänä iltana Nelosella: Mitä hyötyä olisi vasta-ainetesteistä kamppailussa koronavirusta vastaan?

Tiedeohjelma HS Tiede pohtii tänään koronaviruksen vasta-aineita ja niiden testaamista.

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten kehittämä nopea vasta-ainetesti kertoo, kuka on jo sairastanut taudin ja muodostanut sille vastustuskykyä. Testi auttaisi tietämään, kuinka suuri osa väestöstä on sairastanut eli missä vaiheessa epidemia on.

Asiasta keskustelevat tiedetoimittaja Annikka Mutanen ja HS Tieteen juontaja Heidi Väärämäki.

