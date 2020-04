Tutkimus: astronauttien virtsaa voisi käyttää betonin valmistukseen Kuussa

Avaruudessa ei ole varaa haaskata mitään, ja tavaran lennättäminen avaruuteen on erittäin kallista. Jokaisen rahtikilon nostaminen kiertoradalle maksaa noin 20 000 euroa.

Jos Kuuhun halutaan joskus rakentaa tukikohtia, ei kaikkia rakennusaineita voi tuoda Maasta. Siksi Kuussa saatavilla olevia raaka-aineita on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti.

Onneksi ihminen on kekseliäs. Monikansallinen eurooppalainen tutkijaryhmä selvitti mahdollisuutta valmistaa kuutukikohdan rakennuspalikoita avaruusbetonista, jossa yhtenä ainesosana on ihmisen virtsa. He ovat saaneet keksintönsä toimimaan ainakin laboratoriossa.

Maan päällä betonia tehdään sekoittamalla kiviainesta, vettä ja sementtiä. Lisäksi seokseen käytetään erilaisia notkistavia lisäaineita. Jo muinaiset roomalaiset osasivat valmistaa niin hyvää betonia, että heidän rakennuksensa ovat säilyneet pystyssä jo 2 000 vuotta.

Vettä saataisiin Kuun jäisistä kraatereista.

Kuussa ei ole saatavilla kunnon aineksia. Siellä betonia pitäisi valmistaa Kuun kiviaineksista ja kuupölystä eli regoliitista. Vettä saataisiin Kuun jäisistä kraatereista ja ihmisen virtsasta. Lisäksi virtsassa on ureaa, joka kävisi kuubetonin notkistusaineeksi, ryhmä havaitsi.

Välttämättä virtsaa ei tarvitsisi kuitenkaan erotella, vaan sitä voitaisiin käyttää sellaisenaan.

”Joko sinällään tai yhdessä Kuusta saatavan veden kanssa”, pohtii tutkimusta johtanut materiaalitekniikan professori Anna-Lena Kjøniksen norjalaisesta Østfoldin yliopistosta tutkimustiedotteessa.Tutkimuksen julkaisi Journal of Cleaner Production.

Tällä reseptillä ja 3d-tulostimella tutkijat onnistuivat valmistamaan betonimaista ainetta, joka voisi toimia rakennusmateriaalina. Tuloksena syntyi eräänlaisia muovailtavia pötköjä.

Koska aitoja kuukiviä ja kuupölyä on tuotu Maahan vain rajallinen määrä, tutkijat tekivät kokeensa kuupölyä jäljittelevällä kivimateriaalilla, jonka Euroopan avaruusjärjestö on kehittänyt aidon aineksen pohjalta.

Kuukiven ja veden seokseen lisättiin siis virtsasta saatua ureaa. Se toimii notkistinaineena, joka helpottaa betonin työstettävyyttä ja tekee siitä lujempaa, kun tarvittavan veden määrä vähenee.

Virtsabetonin verrokiksi tutkijat valmistivat kuukivistä myös perinteisempää betonia, jossa notkistinaineena oli naftaleeni tai polykarboksylaatti.

Virtsabetonin puristuslujuus osoittautui lähtökohtaisesti hyväksi, minkä lisäksi sitä oli helpompi työstää kuin betonia, jossa notkistimena oli käytetty polykarboksylaattia. Jälkimmäiseen materiaaliin syntyi myös murtumia paineen alla.

Kuussa betonin täytyy kuitenkin kestää myös äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita. Öisin Kuussa voi olla 180 astetta pakkasta ja päivällä vastaavasti sata astetta lämmintä, kun Aurinko paahtaa kivistä pintaa.

Tutkijat testasivatkin betonipötköjään jäähdyttämällä ja kuumentamalla niitä useita kertoja perätysten.

Virtsabetonin puristuslujuus heikkeni tässä kokeessa enemmän kuin muiden vaihtoehtojen. Silti helpon työstettävyytensä ansiosta se olisi nyt kokeilluista vaihtoehdoista ehkä paras Kuun olosuhteisiin.

Tutkimus on vasta alustavaa. Laboratoriossa on helppo kokeilla kaikenlaista, mutta Kuun oloissa lisähaasteena on kaiken lisäksi vielä se, että siellä vallitsee tyhjiö, kun suojaavaa kaasukehää ei ole.

Lisäksi Auringon säteily on armotonta. Näiden vaikutusta rakennusmateriaaleihin ei vielä tiedetä.

Ulosteesta voitaisiin tulostaa työkaluja.

Pelottomia ratkaisuja on pohdittu myös ulosteen kierrättämiseksi hyötykäyttöön. Ulosteesta voitaisiin tulostaa työkaluja avaruudessa, esitti kanadalainen tutkijaryhmä pari vuotta sitten.

Tämä idea perustuu geenimuunneltuihin kolibakteereihin. Ne pystyvät hajottamaan ihmisulosteen sisältämiä rasvahappoja eloperäiseksi muoviksi eli niin sanotuksi biopolymeeriksi.

Ryhmä osoitti, että bakteerit pystyvät pulputtamaan ulosteesta phb-muovia, joka kelpaa sellaisenaan 3d-tulostimen raaka-aineeksi. Siitä voi sitten tulostaa lasersintraamalla erilaisia komponentteja, vaikkapa työkaluja.

”Avaruuslentoja suunnitellessa on mahdotonta ennakoida, mitä kaikkea voi lopulta tarvita. Muovissa on se mukava ominaisuus, että siitä voi muokata mitä haluaa”, kommentoi Calgaryn yliopiston biokemisti Mayi Arcellana-Panlillo ryhmänsä ideaa vuonna 2018.

Ulostetta voisi käyttää myös ravinnon tuotannossa. Tätä mahdollisuutta ovat kartoittaneet yhdysvaltalaisen Pennsylvanian osavaltionyliopiston tutkijat Nasan rahoituksella.

He hahmottelivat järjestelmää, jossa tietyt bakteerit hajottavat ulostetta ja virtsaa, ja tästä syntyy metaania. Tätä voidaan sitten käyttää syömäkelpoisen bakteerimassan kasvattamiseen. Lopputuotteessa ei siis ole lainkaan ihmisperäistä jätettä, vaan ihminen söisi metaanilla kasvatettua bakteerirehua.

Ryhmä kasvatti metaanilla Methylococcus capsulatus -bakteerimassaa, joka sisältää 52 prosenttia proteiinia ja 36 prosenttia rasvaa. Tällaista bakteeriperäistä rehua voidaan jo nyt valmistaa karjan ruoaksi.

Lopputuote ei olisi erityisen herkullista, mutta siitä saisi energiaa. Tutkijoiden mukaan bakteerirehu muistuttaisi koostumukseltaan jokseenkin Vegemite-levitettä. Se on australialainen levite, joka syntyy oluenvalmistuksen hiivajätteistä. Moni pitää sitä jo itsessäänkin haastavan makuisena.

Astronauttien virtsa ei nykyäänkään valu hukkaan. Kansainvälisellä avaruusasemalla siitä suodatetaan ja kierrätetään puhdasta juomavettä.