Borneonoranki on yksi kolmesta orankilajissa. Kuvan oranki kuvattiin Indonesiassa. Kuva: Wothe K / Zuma

Nisäkäs nimeltä Homo Sapiens, nykyihminen, on joutunut ikävän koronaviruksen kohteeksi. Mutta myös muut isot kädelliset eli isot ihmisapinat ovat vaaravyöhykkeellä.

Jos koronavirus iskisi isoihin apinoihin kuten ihmiseen, tekisi se apinoissa suhteellisesti enemmän tuhoa. Isoja ihmisapinoita kun on paljon vähemmän kuin ihmisiä.

Eläintensuojelijat ja apinoiden tutkijat vetoavat kirjeessään tiedelehti Naturessa, että luonnossa elävien gorilloja, simpansseja, kääpiösimpansseja eli bonoboja sekä orankeja tulisi nyt suojella kiireellisesti. Gorillat ja simpanssit elävät hajallaan Afrikassa ja orankilajit Kaakkois-Aasiassa.

Simpanssi voi saada influenssan siinä missä ihminenkin.

Koronavirus arvioidaan kirjeessä nyt yhtä suureksi uhkaksi kuin apinoiden salametsästys tai niiden elinympäristöjen katoaminen.

”Emme tiedä, miten virus vaikuttaa isoihin apinoihin. Siksi meidän on oltava varuillaan. Meidän on vähennettävä riskiä, että niihin tarttuisi virus”, sanoo eläintieteilijä professori Serge Wich Liverpoolin John Mooren yliopistosta. Hän on yksi vetoomuksen allekirjoittajista.

Tartunnan vaaraa voitaisiin vähentää lopettamalla turismi alueille, jossa isot apinat elävät. Myös apinoiden tutkimista pitäisi jyrkästi vähentää. Kirje ehdottaa myös, että eri rakennus- ja kaivannaishankkeet tulisi lopettaa alueilla, jonne isojen apinoiden elintila ulottuu.

Monet virukset, bakteerit ja loiset elävät isoissa apinoissa ilman, että niistä on apinoille haittaa. Joistakin viruksista kuitenkin tiedetään, että ne ovat vaaraksi.

Simpanssi voi saada influenssan siinä missä ihminenkin. Myös ebolavirus tappoi tuhansia simpansseja ja gorilloja Afrikassa, sanovat tutkijat.

Jos virus iskisi apinalajiin, joka on uhanalainen, voisi se tappaa sukupuuttoon koko lajin, sanoo Wich Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Uhatuista apinoista yksi uhanlainen on tapanulinoranki. Niitä elää vapaina alle 800 yksilöä Sumatransaarella Indonesiassa. Wich oli yksi niistä tutkijoista, jotka vahvistivat vuoden 2017 lopulla, että tapanulinoranki on oma orankilaji.

Nyt tunnetaan siis kolme eri orankilajia. Muut ovat sumatranoranki ja borneonoranki. Nimensä mukaisesti ne elävät Borneon ja Sumatran saarilla. Lajien erot näkyvät jo kasvojen muodoissa.

Koirat eivät altistu herkästi koronavirukselle.

Ihmiselle apinoita paljon paljon läheisempi eläin on kissa, joka on ehkä koronavirukselle altis. Kiinalaisten tutkijoiden mukaan kissa voi sairastua covid-19-tautiin ja voi levittää sitä muihin kissoihin.

On yhä epäselvää, voisiko sairastunut kissa levittää viruksen ihmiseen. Suosituista kotieläimistä koirat eivät altistu herkästi koronavirukselle, sanovat kiinalaiset tutkijat Nature-tiedelehden uutisosastolla.

Eläin- ja virustukijat Harbinin eläinlääketieteen tutkimuslaitoksesta päättelevät myös Nature-lehden uutiskatsauksessa, että kanat, siat ja ankat eivät sairastu koronaviruksesta.

Kissojen omistajien ei pidäkään vielä huolestua. Kiinalaisten päätelmät perustuvat kokeisiin laboratoriossa. Niissä eri eläinten pieni joukko sai tarkoituksellisesti ison annoksen Sars-CoV-2 -virusta.

Kokeen tuloksia ei voi soveltaa tavalliseen arkeen, sanoo Naturessa virologi Linda Saif Woosterin osavaltionyliopistosta Ohiosta. Ei ole suoraa näyttöä siitä, että kissat tartuttaisivat koronavirusta ihmiseen, hän sanoo. Hän ei osallistunut tutkimukseen.

Maailmalla on raportoitu vain yhdestä sairastuneesta kissasta Belgiassa ja kahdesta koirasta Hongkongissa.

Kiinalaisten tutkimus julkaistiin biologien avoimella bioRxiv -verkkosivulla 31. maaliskuuta. Sinne voi lähettää tutkimuksia, joita ei ole vielä vertaisarvioitu.

Virologi Bu Zhigao vei Sars-CoV-2 -viruksia viiden kotikissan sieraimiin. Kaksi kissoista lopetettiin kuusi päivää myöhemmin. Tutkijat löysivät viruksen perimän rna:ta ja myös viruksia kissan hengitysteiden yläosista.

Kolme muuta tartutettua kissaa laitettiin häkkeihin neljän sellaisen kissan viereen, joihin ei ollut tartutettu virusta. Myöhemmin yhdessä kissoista havaittiin koronaviruksen rna:ta. Se viittaa siihen, että kissa sai tartunnan viereisten kissojen hengittämistä pisaroista.

Kaikki neljä tartunnan saanutta kissaa tuottivat vasta-aineita koronavirukselle.

Saig muistuttaa, että yksikään kissoista ei oireillut. Kiinalaisten julkaisema tutkimus ei kuvaile, miten häkit oli kokeessa asetettu. Saifin mukaan kissat ovat saattaneet saada viruksen ulosteista tai virtsasta.

Kissat eivät levitä tautia merkittävästi, kommentoi Hongkongin yliopiston epidemiologi Dirk Pfeiffer Naturessa.

Aiemmin havaittiin, että kissat voivat saada toisen virustaudin eli sarsin oireyhtymän. Kun se levisi, ei saatu tietoa siitä, että virustauti olisi levinnyt kissoissa tai kotikissoissa laajalle, tai että se olisi tarttunut kissoista ihmisiinSaig sanoo.

Nyt tutkijoiden pitäisi kokeilla virusta lisää eläimillä, ja eri annoksin.

Kiinalaisten mukaan erityisesti kesyt näätäeläimet fretit ovat alttiita koronaviruksen tartunnalle. Niinpä niiden avulla voisi testata rokotteita ja lääkkeitä. Frettejä käytetäänkin jo eri laboratorioissa.

Kokeissa koirat eivät ole sairastuneet koronatautiin.