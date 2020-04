Antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita on veikkailtu osasyyksi Italian suureen koronakuolleisuuteen.

Syitä ja selityksiä on tässä vaiheessa pandemiaa toki muitakin. Epäilyyn bakteerien osuudesta on kuitenkin antanut aihetta se, että Italiassa on enemmän antibiootteja kestäviä bakteereja kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.

Influenssoista jo tiedetään, että bakteerin aiheuttaman lisäinfektion riski lisääntyy, kun virus heikentää puolustusta.

Aiheesta keskustelevat tiedetoimittaja Annikka Mutanen ja HS Tieteen juontaja Heidi Väärämäki.

