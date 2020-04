Pandemian aikana ihmiset määrätään olemaan kotona ja välttämään muita ihmisiä. Rajoitukset säästävät ihmishenkiä, mutta kylvävät taloudellista tuhoa yhteiskunnassa.

Rajoitusten idea on vähentää tartuttavuutta. Suomessa on nyt koulu- ja ravintolasulku, matkustuskielto, Uusimaa on kiinni, käsiä pestään ja etätöitä tehdään. Tiedetäänkö mitkä keinot purevat epidemiaan kaikkein parhaiten?

Aiheesta keskustelevat tiedetoimittaja Mikko Puttonen ja HS Tieteen juontaja Heidi Väärämäki.

HS Tiede keskittyy yhteen päivän kiinnostavaan tiedeuutiseen ja ruotii sitä asiantuntijatoimittajan kanssa. Ohjelma lähetetään Nelosella joka arkipäivä kello 19.45, heti illan IS Uutisten jälkeen.