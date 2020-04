Etelä-Koreassa kymmenet ihmiset ovat saaneet positiivisia tuloksia koronavirus­testeissä, vaikka heidän oli aiemmin todettu parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista. Tällaisia tapauksia on tiedossa ainakin 91, kertoo uutistoimisto Reuters.

Muun muassa HS uutisoi asiasta perjantaina. Uutinen on herättänyt Suomessakin jonkin verran huomiota ja pohdintaa siitä, onko koronavirus vielä ärhäkämpi kuin tähän asti on ajateltu.

Uutistietojen perusteella suomalaiset asiantuntijat eivät pidä ilmiötä kovin hälyttävänä.

”Näillä tiedoilla en vielä huolestuisi. Löydöksellä saattaa olla useita eri selityksiä”, kommentoi infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta.

”Tästä uutisesta puuttuu nyt niin monta palapelin palaa, että odotetaan lisätietoja.”

Samaa mieltä on virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta.

”Tässä on hyvin paljon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin.”

Positiiviset testit tehtiin kahden päivän ja kahden viikon välillä siitä, kun potilaat olivat päässeet karanteenista, kertoo Financial Times. Parantumisen kriteerinä oli pidetty kahta negatiivista testitulosta vuorokauden sisällä.

Paikallisen terveysviranomaisen KCDC:n johtaja Jeong Eun-kyeong arvioi Reutersin mukaan, että potilaat eivät olisi saaneet uusia tartuntoja, vaan virus on mahdollisesti aktivoitunut uudestaan heidän elimistössään.

”Mutta uutisten perusteella he eivät ole osoittaneet, että virus olisi aktiivinen. Tässä kohtaa suosittelisin malttia”, Kantele kommentoi.

Uutistiedoista jää hämärän peittoon esimerkiksi se, kuinka pitkä aika potilaiden sairastumisesta oli kulunut, olivatko he saaneet negatiivisten testitulosten jälkeen uusia oireita ja millaisia virusmääriä testeissä löydettiin.

Myöskään virheitä testauksessa tai testituloksissa ei ole suljettu pois.

Jos ilmiö ei selity testausvirheillä, sekä Kanteleen ja Julkusen mieleen tulee heti yksi mahdollinen selitys – ja yksi huomio, jonka perusteella uutinen ei välttämättä ole niin pelottava kuin miltä kuulostaa.

1. Viruksen määrä voi aaltoilla taudin loppuvaiheessa

Uuden koronaviruksen määrä elimistössä vaihtelee eri potilailla ja taudin eri vaiheissa.

Tyypillisesti virusta on eniten taudin ensimmäisinä päivinä. Siinä vaiheessa, kun oireet alkavat hiipua, virusten määrä vähenee. Lopulta ollaan aivan lähellä raja-arvoa, jonka alittuessa virus ei enää näy testeissä.

”Näytteiden laatu voi olla erilainen ja raja-arvoiset tulokset vaihdella eri testipäivien kuluessa. Näyttää siltä, että kun tauti on paranemassa ja virusta on hengitysteissä enää vähän, voi käydä niin, että jotkut näytteet ovat heikosti positiivisia ja toiset heikosti negatiivisia”, Julkunen kertoo.

Samanlainen selitys tulee ensimmäisenä myös Kanteleen mieleen.

”Pcr-menetelmät ovat hirveän herkkiä, ja niitä on kritisoitukin liiallisesta herkkyydestä”, hän lisää.

Toinen mahdollinen selitys on Julkusen mukaan se, että joillakin potilailla virusta on taudin loppuvaiheessa vain syvemmällä hengitysteissä. Tällöin sitä tulee ylähengitysteihin – ja nenänieluun, josta koronavirusnäytteitä otetaan – vain, jos potilas esimerkiksi yskii.

Myös Kanteleen mukaan tämä on mahdollista, mutta ensisijaisesti hän uskoo selityksen tai selitysten liittyvän testimenetelmään.

Myös Kiinassa on aiemmin raportoitu tapauksia, joissa parantuneiksi todetut henkilöt olivat saaneet uudelleen positiivisia testituloksia tai joutuneet sairaalahoitoon. Näissäkin tapauksissa selityksiä voi olla monia. Viruksen määrä on saattanut vaihdella edellä kuvatuilla tavoilla, osa testituloksista on voinut olla vääriä tai potilaat ovat voineet saada jälkitautina esimerkiksi bakteeri-infektion.

2. Virus ei välttämättä ole tartuttava

Julkusen ja Kanteleen mukaan sekin jää uutisoinnista avoimeksi, voivatko positiivisen tuloksen saaneet potilaat vielä tartuttaa tautia eteenpäin. Jos näin ei ole, karanteenille ei ole tarvetta.

Koronaviruksen testaamisessa käytetty pcr- eli geeninmonistustesti mittaa viruksen perimäainesta, rna:ta. Se ei suoraan kerro, onko näytteessä eläviä ja tartuttavia viruksia.

”On mahdollista, että näytteestä voidaan löytää perimäaineksen jäämiä, vaikka potilaan elimistössä ei enää olisikaan elävää virusta. Pelkkä rna ei tartuta ketään”, Kantele sanoo.

Esimerkiksi eräässä arvostetun Nature-tiedelehden julkaisemassa tutkimuksessa elävien virusten erittäminen loppui ennen kuin rna:ta mittaavien testien tulokset muuttuivat negatiivisiksi.

Vaikka parantuneiksi katsotut potilaat voisivat todella tartuttaa, isossa kuvassa ilmiöllä ei välttämättä ole suurta merkitystä.

”Pitäisi tietää, kuinka suuri heidän osuutensa on loppujen lopuksi kaikista positiivisista. Jos osuus on pieni, sen merkitys epidemian leviämisen kannalta voi olla hyvinkin mitätön”, Julkunen arvioi.

Jos asiasta on kuitenkin epävarmuutta, tulisiko covid-19:sta parantuneiden pysyä Suomessakin karanteenissa suosituksia pidempään?

Kumpikaan professoreista ei uutistietojen perusteella huolestuisi.

”Nyt on tietysti tärkeää, että uutiset tarkentuvat. Sen tiedon valossa, mitä toistaiseksi on olemassa, jatkaisin tähänastisilla ohjeilla”, Kantele sanoo.

Julkusen mukaan asiasta voi olla monia näkemyksiä, mutta nykyisten tietojen perusteella hänkään ei näkisi riskiä kovin suurena.

”Pääsääntöisesti tällaisissa akuuteissa infektioissa voi sanoa, että jos ihminen on parantunut ja kliinisesti oireeton, virusmäärä laskee koko ajan ja jossain vaiheessa se yleensä häipyy elimistöstä”, Julkunen sanoo.

”Suurimmassa osassa tapauksia tilanne lienee se, että kun tauti tuntuu parantuneen, se on oikeasti parantunut.”