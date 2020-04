Tartuntataudit

Kuinka tappava koronavirus pahimmillaan voisi olla, jos sitä vertaa muihin suomalaisten kuolinsyihin? Suunnilleen yhtä tehokas kuin tapaturmat.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että koronavirustartunnan saaneista kuolee keskimäärin 0,05–0,1 prosenttia. Suurentunut riski on yli 70-vuotiailla ja niillä, joilla on perussairauksia kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaus, krooninen hengityselinsairaus tai diabetes.

Suurempiakin kuolleisuusprosentteja on esitetty ulkomaisissa arvioissa. Arvostettu The Lancet -tiedelehti julkaisi äskettäin kiinalaisaineistoon perustuvan tutkimuksen, jonka mukaan 0,66 prosenttia koronatartunnan saaneista kuolisi, mikä on yli kuusinkertaisesti THL:n suurin arvio.

Lopullinen kuolleisuusluku selviää vasta, kun tiedetään, miten laajalle levinnyt tauti oikeasti on. Jos tartunnat ovatkin levinneet paljon tiedettyä laajemmalle, prosentti pienenee.

THL:n esittämä arvio tarkoittaa sitä, että tautiin kuolee enimmillään yksi tuhannesta tartunnan saaneesta. The Lancetissa ilmestyneen tutkimuksen perusteella kuolleita olisi yli kuusi tuhannesta, mutta tässä jutussa tarkastelu pitäytyy suomalaisarviossa.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino on todennut aiemmin HS:lle, että uuden epidemian riski on pieni, jos Suomen väestöstä puolet saa tartunnan. Näin monen ihmisen saamasta tartunnasta syntyvän laumaimmuniteetin ansiosta virus ei enää pysty leviämään entiseen tapaan.

Jos puolet Suomen 5,5 miljoonan väestöstä saa taudin, henkensä siis menettäisi pahimmillaan 2 275 ihmistä. Se on lähes yhtä paljon kuin vuodessa kuolee tapaturmiin.

Jos koronaviruskuolleisuus jäisi arvion alapäähän eli 0,05 prosenttiin, kuoleman kohtaisi 1 375 ihmistä. Se on kolmisensataa vähemmän kuin vuotuiset alkoholikuolemat.

Koronaepidemiaa on välillä tarkasteltu suhteessa kausi-influenssaan. Uutta tautia pidetään selvästi vaarallisempana.

Influenssaan kuoli vuonna 2018 Suomessa kaikkiaan 436 ihmistä. Luku olisi ollut suurempi ilman rokotteita. Tampereen yliopiston rokotetietokeskuksen mukaan influenssarokote vähentää alttiiden ryhmien kuolleisuutta 50–70 prosenttia.

Ylivoimaisesti eniten hautaan vievät sydän- ja verisuonitaudit, ja niiden jälkeen toiseksi pahin tappaja ovat syövät. Näin on Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa.

Kansanterveystieteilijät tarkastelevat sairauksia ja muita elämän vaaroja myös menetettyjen elinvuosien näkökulmasta. Se on yksi tapa väestötasolla verrata taudeista ja muista kuolinsyistä koituvaa taakkaa.

Tällöin toisissa arvioissa, kuten Maailman terveysjärjestön (WHO) tekemissä, oletetaan elämän pituudeksi 70 vuotta, kun taas Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa tavoite on korkeampi, 80 ikävuotta. Ennenaikainen kuolema kohtaa, jos elämä jää näitä lyhyemmäksi, ja vajaus lasketaan menetetyiksi elinvuosiksi.

Usein lasketaan laatupainotettuja elinvuosia. Silloin ei oteta huomioon vain elämän pituutta vaan myös esimerkiksi se, kuinka paljon sairaus haittaa elämää.

Suomessa ennenaikaiset kuolemat aiheuttavat vuosittain miehillä noin 115 000:n ja naisilla noin 55 000 elinvuoden menetyksen. Näin on laskenut kansanterveystieteilijä ja THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti työtovereineen.

Tässä laskelmassa rajana on käytetty 70 ikävuotta. Jos rajana käytetään 80 ikävuotta, menetettyjen elinvuosien määrä on selvästi suurempi.

Esimerkiksi tapaturmien ja alkoholin aiheuttamat kuolemat kohdistuvat nuorempiin ikäluokkiin ja johtavat siksi suureen määrään menetettyjä elinvuosia.

Koronaviruksessa kuolleisuus painottuu elämän loppupäähän, joskin myös joitakin nuorempia ihmisiä on kuollut tautiin.

Koronavirus on kokonaan uusi terveyttä uhkaava tulokas, joka vielä tunnetaan huonosti.

”Se herättää enemmän pelkoa kuin vaikkapa sydäninfarkti ja muut krooniset kansansairaudet, joiden syyt tunnetaan ja joiden riskiin voi myös itse vaikuttaa”, Jousilahti sanoo.

Jousilahti on perehtynyt tartuntatautien sijasta tutumpiin tappajiin, kuten juuri sydän- ja verisuonitauteihin ja muihin ei-tarttuviin tauteihin, jotka vievät Suomessa tasaiseen tahtiin paljon ihmishenkiä.

Nyt koronavirusepidemian etenemistä torjutaan massiivisin toimenpitein, joiden hinnaksi on tulossa miljardeja euroja. Vielä ei tiedetä, miten paljon menetettyjä elinvuosia toimenpiteillä lopulta pelastetaan.

”Sitä ei pysytä nyt sanomaan. Sitä laskentaan varmaan tulevaisuudessa, kun akuutti tilanne on ohi. Nyt emme tiedä, montako tähän tulee kuolemaan, emmekä tiedä, moniko olisi kuollut, jos mitään ei olisi tehty”, Jousilahti sanoo.

Todennäköisesti yhden laatupainotetun elinvuoden hinta tulee Jousilahden arvion mukaan olemaan joka tapauksessa hyvin korkea.

Kun uusia hoitomuotoja otetaan käyttöön, kiinnitetään huomiota, kuinka paljon laatupainotettuja elinvuosia sillä voitetaan ja mikä on hoidon kustannus. Vauraissa länsimaissa maksimaalinen hintalappu yhdelle laatupainotteiselle elinvuodelle on jossakin 40–50 000 euron välillä.

Jos voidaan voittaa jollakin hoidolla yhdelle henkilölle yksi laatupainotettu elinvuosi alle tuon hinnan, se otetaan mukaan terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Tätä nyrkkisääntöä voisi soveltaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että otetaan käyttöön jokin uusi syöpähoito.

”Periaatteena pitäisi olla, että resurssit kohdennetaan sinne, mistä saadaan suurin terveyshyöty”, Jousilahti toteaa.

Nyrkkisääntö antaa vertailukohdan, jonka avulla voi tulevaisuudessa arvioida koronatoimenpiteillä saatuja terveyshyötyjä ja toimenpiteiden kustannuksia.