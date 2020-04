Lasten tiedekysymykset

Aivoissa on vähän bakteereja. Kuva: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Elias Richardson, 6

Vähiten bakteereja on todennäköisesti aivoissa. Bakteerien vähäisiä määriä on kuitenkin vaikea todentaa, joten tarkkaa määrää ei tiedetä.

Voi olla, että bakteerit kulkevat aivoihin vatsan alueelta vagushermon eli kiertäjähermon kautta. Ei kuitenkaan tiedetä, mitä bakteerit aivoissa tekevät.

Ihmisessä bakteereita on eniten suolistossa, limakalvoilla ja iholla. Tutkimusten mukaan grammassa ulostetta on noin biljoona eli 1 000 000 000 000 bakteeria. Suolistossa niitä on noin 200 grammaa eli pienehkön appelsiinin painon verran.

Bakteereita kiertää koko ajan kaikkialla ihmiskehossa verenkierron mukana. Ne eivät aiheuta ongelmia, koska kehon immuuni- eli puolustusjärjestelmä pystyy tuhoamaan ne.

Emme itse asiassa tulisi toimeen ilman tiettyjä bakteereja. Ne pitävät kehomme puolustusta vir­keänä ja suojaavat meitä vaarallisilta bakteereilta. Bakteerit muuttavat mahassa ruokamme sellaiseksi, että elimistön solut eli perusosasemme voivat käyttää ravintoa. Ihminen on aina elänyt luonnon bakteerien keskellä.

Pentti Huovinen

bakteeriopin professori

Turun yliopisto

Uni voi olla joskus hyvinkin erikoinen.

Miksi unessa tapahtuu kaikkea erikoista, kuten ensin olet kaupassa ja heti sirkuksessa?

Aino Hakulinen, 7

Nukkumisen aikana aivot toimivat hieman eri tavalla kuin hereillä.

Erityisesti loogisesta ajattelusta ja päättelystä vastaavat aivojen etummaiset osat ovat vähemmän aktiiviset kuin valveilla.

Unien eriskummalliset tapahtumat syntyvät, kun nukkuvat aivot yhdistelevät muistissa olevaa tietoa uudella tavalla. Se poikkeaa ajattelusta valveilla.

Näin uniin voi tulla epäjatkuvuutta eli yhtäkkisiä siirtymisiä paikasta toiseen. Unissa voi olla myös epäjohdonmukaisuuksia eli ihmiset saattavat esiintyä erikoisissa yhteyksissä.

Nukkumisen aikana on kytkeytynyt pois päältä kykymme ymmärtää, mikä on totta ja mikä unta. Täten emme unta nähdessämme yleensä kyseenalaista sen eriskummallisuuksia. Pidämme kaikkea unessa kokemaamme todellisena ja normaalina. Vasta herätessämme ymmärrämme, että erikoinen kokemus olikin unta.

Katja Valli

psykologian tutkijatohtori

Turun yliopisto

Sadepisaroita on paljon enemmän kuin ihmisiä maapallolla. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Montako vesipisaraa on vesisateessa?

Visa Tuominen, 6

Onpa visainen kysymys. Valitettavasti sateet ovat erilaisia niin kestoltaan kuin kooltaan. Lisäksi pisaroiden koot vaihtelevat. Yhtä oikeaa vastausta on siis mahdoton antaa.

Voimme lähestyä vastausta keskiarvojen kautta. Mittauksista tiedämme, että pienen hiekkalaatikon kokoiselle alueelle sataa vuodessa keskimäärin noin 1 200 maitotölkillistä vettä.

Jos oletetaan, että keskimäärin joka toinen päivä sataa, putoaisi yhtenä sadepäivänä aina 6–7 maitotölkin verran vettä hiekkalaatikolle.

Kun karkeasti tiedämme, kuinka paljon yksittäinen vesipisara keskimäärin painaa, voimme lopulta arvioida, että hiekkalaatikolle putoaisi tyypillisessä sateessa noin 1 500 000 vesipisaraa. Tämä on suunnilleen yhtä paljon pisaroita kuin pääkaupunkiseudulla asuu ihmisiä.

Sade ei kuitenkaan yleensä rajoitu vain yhteen hiekkalaatikkoon, vaan samaan aikaan voi sataa lähes koko maassa.

Niinpä yhdessä vesisateessa voi olla triljoonia vesipisaroita eli miljoonia kertoja enemmän kuin koko maailmassa on ihmisiä.

Pauli Jokinen

meteorologi

Ilmatieteen laitos

Pitkä ja taipuisa kaula helpottaa ruuan etsimistä vedestä. Kuva: Adriana Adie / Zuma

Miksi flamingon kaula on s-kirjaimen muotoinen?

Saimi Virolainen, 4

Flamingolla on tosiaan huomiota herättävä kaula. Se on linnun kokoon nähden hyvin pitkä, ohut ja taipuisa. Flamingon nokka on puolestaan kookas ja painava.

Erikoinen kaula ja nokka auttavat kätevästi linnun ruokaillessa. Flamingo kurkottelee kaulansa avulla veteen ja siivilöi suurella nokallaan ravinnokseen pieniä äyriäisiä ja nilviäisiä. Jotkin flamingolajit syövät myös sinileviä eli syanobakteereja.

Flamingo laittaa kaulansa s-kirjaimen muotoiseen asentoon, kun se lepää. Tällöin pää asettuu tasapainoon suhteessa pitkään kaulaan. Lihasten kuormitus tasoittuu.

Ruokaillessaan flamingo taivuttaa kaulansa aina kun on tarpeen, mutta oikaisee sen vaaran uhatessa ja lentäessään.

Myös haikaroilla on pitkä, ohut ja s-kirjaimen muotoinen kaula. Sen avulla ne pystyvät iskemään salamannopeasti kiinni kaloihin ja sammakoihin.

Flamingon kokoisilla, mutta kasvisruokaa syövillä linnuilla sen sijaan on hyvin erilainen kaula.

Esimerkiksi hanhilla ja joutsenilla on melko paksu ja lyhyt kaula, ja ne pitävät sen useimmiten suorana.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Mikä on maailman pisin sana ja mikä on suomen kielen pisin sana?

Turun Luolavuoren koulun tokaluokkalaiset

Maailman tai suomen kielen pisintä sanaa on mahdoton määritellä. Suomen yhdyssanoja voi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Tällöin muodostuu hyvin pitkiä yhdyssanoja, kuten vaikkapa viherpippurikastikereseptikirja-alennusmyynti-ilmoitus.

Kielet eroavat toisistaan selvästi siinä, miten pitkiä niiden sanat yleensä ovat. Suomen sanat voivat olla erittäin pitkiä, koska laajojen yhdyssanojen muodostaminen on helppoa ja taivutusta käytetään paljon. Esimerkiksi auto-sanasta muodostuu autoissanikinkohan.

Länsigrönlanti-kielessä on hyvin pitkiä sanoja, sillä siihen kuuluu suomeakin enemmän taivutusta. Länsigrönlannissa käytetään esimerkiksi sanaa tusanngitsuursaartuannaarsinnaangivipputi. Se tarkoittaa vapaasti käännettynä: et voi millään aina olla olevinasi kuulematta. Vain yksi sana voi ilmaista lausemaisen merkityksen.

Länsigrönlanti ja suomi kuuluvat siis niiden maailman kielien joukkoon, joissa on hyvin pitkiä sanoja. Esimerkiksi englannin, kiinan ja joruban sanat ovat yleisesti lyhyempiä, koska taivutusta on selvästi vähemmän ja yhdyssanojen luomisessa on rajoitteita.

Seppo Kittilä

yleisen kielitieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto