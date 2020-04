Rokotteita on jo influenssaakin vastaan, mutta koronavirus on uusi uhka. Rokotetta kehitetään pikavauhtia. Kuva: Sami Kero / HS

Koronaviruksen etenemisen voi pysäyttää vain laumaimmuniteetti tai rokote. Rokotteen kehittäminen on kuitenkin hidasta, sillä se kestää yleensä vuosikymmenen.

Nyt tahti on ollut kuitenkin ennennäkemätön. Koronavirusta vastaan on kehitteillä jo yhden katsauksen mukaan yli 70 kandidaattia, ja viisi on päässyt ensimmäisen vaiheen ihmiskokeisiin.

Yleisesti asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että rokote olisi valmis aikaisintaan vuoden tai puolentoista päästä. Koronarokotteesta keskustelevat tiedetoimittaja Mikko Puttonen ja HS Tieteen juontaja Heidi Väärämäki.

