Kiinalaistutkimuksen mukaan koronavirus saattaa levitä esimerkiksi ravintolatilassa ilmastoinnin voimasta.

Tutkimuksessa käytiin läpi kymmenen koronavirustapausta kolmesta eri perheestä, jotka kaikki söivät samaan aikaan samassa ravintolassa Guangzhoussa Kiinassa tammikuussa.

Tutkimus on julkaistu CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) verkkosivustolla ja sen on hyväksynyt Guangzhoun CDC:n eettinen komitea.

Tutkimuksen mukaan pisaratartunta on saattanut levitä ravintolassa ilmastoinnin voimasta kolmen eri pöydän välillä.

Tapauksen ensimmäinen koronatartunnan kantaja saapui Wuhanista Guangzhouhun perheensä kanssa tammikuun lopussa ja söi ravintolassa kolmen perheenjäsenensä kanssa lounasta. Kaksi muuta perhettä söi alle metrin päässä toisissa pöydissä.

Myöhemmin samana päivänä ensimmäinen potilas sai koronaan viittaavia oireita ja meni sairaalaan, missä hän sai positiivisen koronatestin. Helmikuun viidenteen päivään mennessä kolmesta perheestä, jotka olivat syöneet vierekkäisissä pöydissä, yhdeksän oli sairastunut covid-19-tautiin.

Tutkijaryhmän selvityksen mukaan ainut mahdollinen altistuminen virukselle kahden muun perheen kohdalla olisi syntynyt ravintolassa.

Ravintola oli ilmastoitu ja pöytien välillä oli noin metrin etäisyys. Ilmastointilaite sijaitsi yhden perheistä yläpuolella.

Tutkijat myöntävät, että tutkimuksessa on puutteita ja he eivät ole testanneet uudestaan, millaisen ilmanvaihdon reitin ilmastointilaite ravintolassa synnyttäisi.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori Kari Reijula toppuuttelee ilmastoinnin vaikutusta viruksen leviämisessä.

”Viruksen leviämiseen ja tartuntoihin liittyen yleinen kanta tutkimusyhteisössä on se, että virus ei leviä ensisijaisesti ilmavälitteisesti”, Reijula sanoo.

Ennen kaikkea koronavirus leviää kosketuksen kautta eikä Reijulan mukaan ilmavälitteinen tartunta ole koronavirukselle tyypillinen tapa levitä.

”Kun tartunnan saanut henkilö yskii, koronavirusta kuljettavien hiukkasten ja pisaroiden aerodynaamisten ominaisuuksien, partikkelikoon ja painon vuoksi pisara ei jää ilmaan pitkäksi aikaa. Tämän vuoksi virustartunta tapahtuu pääasiassa kädestä suuhun pikemminkin kuin hengittämällä virusta kuljettava pisara", Reijula sanoo.

Reijula arvioi, että ilmavälitteinen tartunta ei ole koronavirukselle tyypillinen tapa levitä vaikkakin teoriassa mahdollinen. Reijulan mukaan koronaviruksen siirtymisestä ihmisestä toiseen tullaan oppimaan lisää koko ajan.

”Kaikissa tapahtumissa ei ole absoluuttista ’joko tai’ ratkaisua. Tässä tapauksessa opimme viruksen käyttäytymisestä joka päivä ja joka viikko jotain uutta. Siinä mielessä kannustan mallintamiseen, mutta niistä tehtävien johtopäätöksien tulisi olla pidättyväisiä.”

HS uutisoi huhtikuun alussa Aalto-yliopiston mallinnuksista, joiden mukaan koronaviruksen tarttumista ilmateitse aerosolitartuntana ei voida täysin sulkea pois. Tutkimusten perusteella ei kuitenkaan pystytä vetämään suoria johtopäätöksiä koronaviruksen säilymisestä ja leviämisestä ilmassa, eikä tutkimusta ole vielä vertaisarvioitu.

Aalto-yliopiston virtausfysiikan apulaisprofessori Ville Vuorinen vetää tutkimushanketta. Vuorinen arvioi, että fysikaalisena ilmiönä ilmastointi voi levittää alle 100 mikrometrin kokoisia pisaroita melkein kaikkialle huoneeseen. Kaikki pisarat eivät kuitenkaan pidä virusta sisällään.

”Fysikaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna on mahdollista, että pisarat voivat levitä ilmavirtauksen mukana ravintolapöydästä toiseen. Suurin kysymys toki on se, että miten suuria pisarat ovat ja se vaikuttaa siihen, miten pisarat käyttäytyvät ilmassa”, Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan esimerkiksi tavallisen sadepisaran kokoinen pisara ei päätyisi helposti toisen henkilön pöytään, koska se tippuu tyypillisesti lattialle ennen kuin ilmastointi ehtii kuljettaa sitä.

Vuorinen sanoo, että tutkimushankkeessa ei mallinneta koronavirusta vaan tarkastellaan aihetta fysikaalisten 3d-virtaussimulointien kautta.

”Emme mallinna mitään tiettyä tautia vaan mallinnamme fysikaalista ilmiöitä, jossa pienet partikkelit kulkeutuvat pyörteilevässä ilmavirtauksessa. Omien alustavien tulostemme virologinen analyysi on parhaillaan käynnissä. Meidän mallinnuksiamme voisi soveltaa muihinkin tauteihin kuten influenssa A:han”, Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan pisaratartuntatutkimuksissa on usein yleisiä sudenkuoppia, joissa ei oteta huomioon pisaroiden kokoa. Hän sanoo, että yli viiden mikrometrin kokoiset partikkelit pystyvät matkustamaan yli metrin matkan.

”Tämä jää monissa artikkeleissa huomioimatta. Informaatiota on valtavasti liikkeellä ja monissa tutkimuksissa on epäselvyyksiä erityisesti ilmiöiden fysiikan osalta”, Vuorinen sanoo.

Kari Reijulan mukaan mallinnuksia tulkitessa olisi tärkeintä löytää jonkinlainen kultainen keskitie.

”Mallinnuksissa saatetaan nähdä monenlaisia ääripäitä. Mutta meidän tulisi pitää huolta, että näemme todennäköisimmät tapahtumat ja pysymme niissä”, Reijula sanoo.

Kiinalaistutkimuksen mukaan samana päivänä Guangzhoun ravintolassa vierailleista kukaan muu asiakas ei ole raportoinut oireita, eikä myöskään kukaan henkilökunnasta sairastunut.

Pelkästään pisaratartunta ei tutkijoiden mukaan selitä sitä, miten nämä kolme pöydällistä perheitä olisivat saaneet tartunnan. He vetävät yhteyden nimenomaan ilmastointiin.

Tutkimus kehottaa ravintoloita pitäytymään selkeässä turvavälissä pöytien välillä sekä tarkistamaan ilmastoinnin.