Jäljet syntyivät, kun jätit astelivat muinoin meren rannalla. Kuva: Jean-David Moreau et al / Journal of Vertebrate Paleontology

Ranskassa on löytynyt todiste joskus eläneestä todella suuresta dinosauruksesta.

Maapallolla asteli 166 miljoonaa vuotta sitten jokin niin iso otus, että pelkästään sen jalanjälki on traktorin renkaan kokoinen.

Tuntemattoman kulkijan jäljet löytyivät hieman yllättävästä paikasta: Etelä-Ranskassa sijaitsevan Castelboucin luolan katosta.

Dinosaurukset eivät toki kävelleet katossa.

Muinaisina aikoina alueella oli merenranta, jota pitkin dinosaurukset talsivat.

Maakerrokset jälkineen ovat miljoonien vuosien aikana puristuneet kiveksi ja vesi on syövyttänyt niiden alle karstiluolan. Nyt jäljet näkyvät siis luolan katossa käänteisinä painaumina.

Castelboucin luolaverkosto on lähes kilometrin pituinen ja tila, josta jäljet löytyivät, on puolen kilometrin syvyydessä. Se on valtava kammio, 76 metriä pitkä ja 12 metriä korkea.

Paleontologi Jean-David Moreau havaitsi erikoiset jäljet katossa muutama vuosi sitten, kun hän oli tutkimassa luolaa.

Moreau palasi luolaan kollegoidensa kanssa useaan otteeseen ja laati tutkimusartikkelin, joka on nyt ilmestynyt Journal of Vertebrate Paleontology-tiedelehdessä.

Castelboucin luolan katossa erottuvat kolmen dinosauruksen jäljet. Kuva: Jean-David Moreau et al / Journal of Vertebrate Paleontology

Katosta erottuvat kolmen eri dinosauruksen jäljet. Aikoinaan ne ovat kävelleet yhdessä meren rannalla.

Suurimmat jäljistä ovat peräti 125 senttimetriä pitkät, siis likimain traktorin renkaan kokoiset.

Jäljet eivät kuulu millekään aiemmin tunnetulle dino­sauruslajille. Niistä voidaan kuitenkin päätellä, että eläin oli suuri kasvinsyöjälisko, jonkinlainen titanosaurus.

Suurimmat tunnetut dino­saurukset olivat juuri kasvinsyöjiä. Tutkijat ovat antaneet jäljet jättäneelle dinosaurukselle lajinimen Occitanopodus gandi.

Dinosaurusten aika kesti lähes 200 miljoonaa vuotta, kunnes asteroidi pyyhkäisi hirmuliskot maan päältä 65–66 miljoonaa vuotta sitten.

Occitanopodus eli keskisellä jurakaudella noin 166–168 miljoonaa vuotta sitten.

Löytyneet jäljet ovat merkittävä senkin takia, ettei tältä ajanjaksolta ole juurikaan löytynyt tällaisten isojen sauropodien jäänteitä.

Nyt nimetty Occitanopodus oli massiivinen otus, mutta vielä isommankin dinosauruksen jälkiä on löydetty.

Australiasta löytyi muutama vuosi sitten peräti 1,7 -metrinen dinosauruksen jälki. Se on niin iso, että ihminen mahtuu makaamaan jäljen sisällä.

Suurin tunnettu dinosaurus oli Argentinosaurus. Se oli peräti 30 metriä pitkä ja painoi 70 tonnia.