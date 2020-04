Kaukana ovat ne ajat, jolloin meret olivat ranskalaisen merentutkijan Jacques Cousteaun (1910–1997) kuvailema hiljainen maailma.

Ihmisen aiheuttama vedenalainen melu on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä, kun laivaliikenne on kasvanut. Laivojen määrä on kolminkertaistunut valtamerissä 50 vuodessa, ja laivojen koko on kuusinkertaistunut.