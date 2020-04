Hallitus kokoontuu keskiviikkona pohtimaan koronapandemian hillitsemiseen tarkoitettuja rajoituksia tilanteessa, jossa koronavirustartuntojen kiihtyvä kasvu on saatu hiipumaan.

Olemme onnistuneet vähentämään kontakteja, pitämään etäisyyttä ja pesemään käsiä niin paljon, että virus etenee enää tasaisen junnaavasti. Kukin tartunnan saanut tartuttaa nyt keskimäärin yhden ihmisen.

Mikäli tuo tartuttavuusluku laskee alle ykkösen, uusien tartuntojen määrä alkaa laskea.

Ottaen huomioon, että väestössä on jo hiukan immuniteettia, tartuttavuusluku on nyt 0,8–0,9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnusryhmän jäsen, Turun yliopiston professori Kari Auranen maanantaina ryhmän järjestämässä webinaarissa.

Kun lisäksi pääosa hallituksen asettamista rajoituksista on voimassa vain toukokuun puoliväliin asti, on aika päättää, kuinka toimitaan tästä eteenpäin.

Jatkammeko nykyisellä tavalla ja piilottelemme virukselta siihen asti, että rokotteet valmistuvat?

Lievennämmekö rajoituksia ja annamme viruksen kulkea väestön läpi sellaista vauhtia, että sairaala- ja tehohoitopaikat kuitenkin riittävät?

Vai yritämmekö painaa tartuntoja ykkösen alapuolelle kattavalla testauksella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä ja palata muutoin normaaliin elämään?

Nykymenon jatkaminen ensi vuoteen asti tuskin on haluttujen vaihtoehtojen listalla. Muista mahdollisuuksista täytyy edelleen valita epävarmuuden vallitessa.

THL:n mallinnusryhmä on viime päivät puristanut kokoon laskelmia rajoitusten purkamisen vaikutuksista tartuntojen lisääntymiseen.

”Kun epidemia on näin seisahduksissa, rajoituksiin on tehty muissa maissa höllennyksiä ja varmaan meilläkin”, sanoo ylilääkäri Tuija Leino mallinnusryhmästä. Hän kuitenkin korostaa, että päätökset tekee hallitus eikä hän ota niihin kantaa.

Millaisia ennusteita mallinnuksista on saatu, sitäkään hän ei vielä sano.

”Marssijärjestys on se, että tulokset menevät sosiaali- ja terveysministeriölle ja hallitukselle, jossa tehdään päätökset.”

Laskelmia myös täydennetään viimeiseen asti.

”Aikataulu on yleensäkin kiireinen, tietoa halutaan aina lisää ja malleja tehdään siihen asti, että hallitus on koolla.”

Etenkin koulujen ja päiväkotien roolia epidemiassa on yritetty ryhmässä viikonlopun aikana selvittää.

Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa kouluja on jo alettu avata. Se voi olla parhaiten yksi perusteltuja purkutoimia, kun punnitaan hyötyjä ja haittoja.

Yhden brittimallinnuksen mukaan koulujen sulkeminen yksinään ehkäisee vain 2–4 prosenttia kuolemantapauksista, paljon vähemmän kuin muut rajoittamistoimet.

”Lapset eivät juuri näyttele roolia epidemiassa. He eivät ole yhtä alttiita tartunnalle eivätkä yhtä tartuttavia muille. Heillä tauti on tavallisimmin lievä tai oireeton”, Leino sanoo.

Siitä huolimatta THL tekee mallinnuksen koulujen vaikutuksesta myös siten, että lapsille annetaan samat tartuttavuusarvot kuin aikuisille.

”Jottei ainakaan aliarvioida koulujen avaamisen seurauksia.”

Seurauksia varmasti tulee, jos virus saa lisää tilaisuuksia levitä myös aikuisväestössä.

Rajoitustoimien purkamisesta yleisötapahtumien salliminen kesäksi olisi omiaan luomaan epidemiaa kiihdyttäviä viruslinkoja joka puolelle Suomea.

Tiistaina uutisoidun tutkimuksen mukaan pieni vähemmistö viruksen saaneista välittää eteenpäin suuren osan tartunnoista. Suurissa tapahtumissa yksittäiset ”supertartuttajat” voivat levittää kerralla taudin suureen joukkoon ihmisiä.

Lue lisää: Valtaosa koronatartunnoista voi olla ”superlevittäjien” aikaansaannoksia, arvelevat tutkijat – löydös voi vaikuttaa myös taudin torjuntaan

Hallituksen rajoituksista riippumatta useat isot yritykset suunnittelevat henkilökuntansa palauttamista etätöistä toimistolle, ja suuri kuntosaliketju Elixia avaa kaikki salinsa perjantaina. Tällä menolla aikuistenkin kontaktit palata kohti normaalia.

Suomalainen riippumaton tutkijaryhmä on esijulkaissut Medrxiv-sivustolla alkukuusta omat mallinnuksensa siitä, mitä erilaisista kontaktimääristä seuraa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Ryhmän lähtöoletus on, että uusmaalaisten kontaktit ovat nyt vähentyneet puoleen normaalista.

Jos hölläämme eristäytymistä niin, että kontakteja on vain kolmannes vähemmän kuin normaalisti, tuloksena on tartuntojen eksponentiaalinen kasvu kesän aikana.

Pahimman kolmen kuukauden aikana tehohoidon kapasiteetti ylittyy, ja Uudellamaalla kuolee tautiin kaikkiaan 11 000 ihmistä, ryhmän malli ennustaa.

Ryhmä olettaa covid-19-taudin kuolleisuuden selvästi suuremmaksi kuin THL:n käyttämä 0,2 prosenttia.

”Meidän johtopäätöksemme on, että kuolleisuus on lähempänä yhtä prosenttia kuin 0,1:tä, mutta perustellusti voi olla eri mieltä. On mahdollista tehdä samasta datasta erilaisia johtopäätöksiä, jos kiinnittää huomiota erilaisiin harhojen lähteisiin”, sanoo Itä-Suomen yliopiston dosentti Jouni Tuomisto.

Ryhmään kuuluu Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoita sekä yrityksissä työskenteleviä matemaatikkoja ja mallintajia.

He ovat julkaisseet mallinnuksensa lähdekoodin ja datan avoimena. Nettisivustolla mallia voi käyttää myös itse muuntelemalla lähtöoletuksia haluamallaan tavalla.

Ruotsalaisten toimintatavalla, jossa kontakteja ei ole missään vaiheessa karsittu kovin ankarasti, kuolleiden määrä olisi riippumattomien mallintajien mukaan vielä neljänneksen suurempi, 16 000, ja epidemia olisi ohi aiemmin.

THL:n johtava asiantuntija, epidemiologi Jussi Sane kuitenkin huomauttaa, että Ruotsissa terveydenhuolto on tähän asti kestänyt.

Näin on siitä huolimatta, että Tukholmassa tauti näyttäisi käyneen läpi jo kolmasosan väestöstä. Koko Ruotsissa koronavirus on tähän mennessä tappanut 1 760 ihmistä.

Ruotsalaisen tutkimuksen arvio epidemian vaiheesta Tukholmassa perustuu Sanen mukaan tartuntojen määrän selvittämiseen satunnaisotannalla, vasta-ainetutkimuksiin ja mallinnukseen.

Myös THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi tiistaina Helsingin Sanomissa jälleen, että epidemia tulee joka tapauksessa Suomessakin kulkemaan väestön läpi ennen kuin rokotteet saadaan – joko hallitusti tai hallitsemattomasti.

Lue lisää: ”Epidemia tulee kulkemaan väestön läpi”, sanoo nyt THL:n Mika Salminen

Virus ei siis häviä kotona odottamalla, eikä sitä saa katoamaan muillakaan tavoilla.

Riippumaton mallinnusryhmä on kuitenkin tuottanut ennusteen myös siitä vaihtoehdosta, että Suomessa ryhdytään testaamaan kaikki hengitystieoireita saavat ihmiset ja heidän kontaktinsa jäljitetään.

Kattavan jäljityksen ja eristämisen avulla myös oireettomien kantajien aiheuttamia tartuntaketjuja voidaan katkaista.

Ennusteessa on valittu oletukseksi, että testaus saataisiin vapusta alkaen käyntiin niin tehokkaana, että joka kolmas tartuntaketju onnistuttaisiin katkaisemaan. Heinäkuun alussa löytyisi jo joka toinen tartunnan saanut ja elokuun alussa kaksi kolmesta.

Tällaisella tehokkuudella tartuttavuusluku saataisiin pysymään yhden pinnassa, vaikka samalla asteittain palattaisiin normaaliin elämään. Kontakteista olisi toukokuussa rajattu pois kolmannes normaalista ja elokuussa enää kymmenen prosenttia.

Tässä toiveikkaassa ennusteessa kuolleita kertyisi Uudellamaalla 600.

Millaiseen tehokkuuteen jäljittämisessä on todella mahdollista päästä, sitä mallintajat ovat joutuneet karkeasti arvailemaan.

”Uskoisin että Etelä-Koreassa on kuitenkin päästy tähän. Siellä tartuttavuusluku on laskenut alle yhden lievin rajoituksin ja tehokkain testauksin”, sanoo Tuomisto.

THL:n Sane kommentoi jäljityksen ja testauksen mahdollisuuksia sanoen, että sen vaikuttavuus on parempi, kun tartuttavuusluku on saatu alas. Mikäli tartuntoja on paljon ja joukossa runsaasti oireettomia, tehtävä on vaativa.

”Se on toki myös resursointikysymys”, Sane sanoo.