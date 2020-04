Suomessa kaksi eri tutkimusryhmää on aloittanut rokotteen kehittämisen koronavirustautia vastaan. Toinen on kehittäjien mukaan valmis kokeiluihin jo kesällä, toisessa menee pidemmän aikaa, ennen kuin sitä päästään kokeilemaan ihmisillä.

Nopeamman aikataulun rokotetta tekee muun muassa Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela.

”Tällä hetkellä jo hyvin samantyyppisiä valmisteita laitetaan terveisiin vapaaehtoisiin. Teknisesti olemme samassa pisteessä alkukesällä. Oma rokotteemme on valmis testattavaksi jo ennen juhannusta”, Saksela kertoo.

Hän sanoo, ettei epäröisi itse olla yksi koehenkilöistä.

Vauhti on rakettimainen, kun ottaa huomioon arvion, että keskimäärin rokotteen kehittäminen kestää kymmenen vuotta. Esimerkiksi hiviin ei sekään riittänyt, sillä tautiin ei ole vieläkään rokotetta yrityksistä huolimatta.

Saksela kehittää nenän kautta annettavaa rokotetta yhdessä Helsingin yliopiston akatemiaprofessorin Kari Alitalon ja Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessorin Seppo Ylä-Herttualan ryhmien kanssa.

Professori Mika Rämet kehittää niin sanottua vlp-rokotetta koronavirustautia vastaan. Kuva: Reijo Hietanen

Toinen kotimainen rokote tähtää myöhempään epidemian vaiheeseen. Asialla ovat ryhmineen Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet sekä apulaisprofessori Vesa Hytönen, joka on myös Tampereen yliopistosta.

”Emme halua kisata siitä, että olisimme nopein. Idea on, että olisi kansallisesti jotain tarjottavaa epidemian toista aaltoa vastaan”, Rämet sanoo.

Ryhmän rokote voisi olla syksyllä valmis eläinkokeisiin.

Erot aikatauluissa johtuvat eroista tekemisen tekniikoissa. Molemmat kotimaiset hankkeet kuvastavat sitä, miten monella tavalla rokotteita voi tehdä.

Maailmalla on kehitteillä jo arviolta yli sata koronataudin pysäyttämiseen tähtäävää rokotetta.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää hankkeista luetteloa, jonka mukaan viisi on ehtinyt ensimmäisen vaiheen ihmiskokeisiin ja yli 70:ää testataan paraikaa koe-eläimillä. Kaikki hankkeet, kuten suomalaistutkijoiden eivät ole vielä ehtineet WHO:n listalle.

”Kaikki mahdolliset rokotekehitelmät ovat aktiivisessa käytössä, eikä ole syytä epäillä, etteikö hyviä rokotteita ole tulossa”, Saksela uskoo.

Kaikkien rokotteiden idea on huijata elimistö luulemaan, että siihen on tunkeutunut vieras taudinaiheuttaja. Tällöin elimistön immuunijärjestelmä herää puolustautumaan ja kehittää puolustussoluja ja vasta-aineita taudinaiheuttajan häätämiseksi.

Huijauksen herättämä puolustusreaktio jää elimistön muistiin. Kun oikea virus lopulta tulee, elimistö tunnistaa sen ja puolustussolut ja vasta-aineet ovat valmiina tekemään siitä selvää.

Perinteisesti tämä elimistön puolustusvalmius on viritetty antamalla heikennettyä tai toimintakyvyttömäksi tehtyä virusta. Tällaisia rokotteita on myös tekeillä koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Perinteisen reseptin haaste on varmistaa, että rokotteessa käytetty virus on todella tehty vaarattomaksi eikä rokote itsessään sairastuta.

Vaarattomampi vaihtoehto on antaa vain viruksen jotain osaa kokonaisen viruksen sijasta. Koronaviruksesta tiedetään, mikä osasen pitää olla.

Virus tunkeutuu ihmisen solun sisään viruksen pinnasta sojottavien piikkien s-proteiinien avulla. Ne ovat kuin avain, jolla virus aukaisee oven soluun.

Tiedetään myös, että elimistössä syntyy tartunnan aikana vasta-aineita juuri tuota piikkiproteiinia kohtaan. Vasta-aineet kiinnittyvät piikkiproteiineihin ja tekevät viruksesta selvää.

Monet koronarokotteet pyrkivät juuri herättämään nämä piikkiproteiiniin kohdistuvat elimistön vastatoimet.

Nopeimmat rokoteaihiot perustuvat uudenlaiseen tekniikkaan, jossa käytetään hyväksi viruksen perimäainesta. Näitä ovat niin sanotut rna- tai dna-rokotteet.

Ensimmäinen tällä tavalla tehty rokote oli valmiina vain pari kuukautta sen jälkeen, kun kiinalaistutkijat julkaisivat helmikuussa uuden koronaviruksen koko perimän.

Vauhdilla edennyt lääkeyhtiö Moderna pisti rokotettaan Seattlessa vapaaehtoisiin jo maaliskuun puolivälissä.

Perimä sisältää viruksen valmistusohjeet. Ohjeita hyväksi käyttämällä tutkijat pystyvät luomaan myös piikkiproteiinin, johon rokote perustuu.

Piikkiproteiinin voi ensinnäkin valmistaa bioreaktorissa kehon ulkopuolella ja sitten viedä rokotteen mukana elimistöön.

Toinen tapa on antaa elimistön itsensä rakentaa se. Ihmisen soluille voidaan syöttää juuri se pätkä viruksen perimää, joka sisältää piikkiproteiinin valmistusohjeet, jolloin ihmisen omat solut alkavat valmistaa sitä.

Tähän ideaan perustuvilla rokotteilla on juuri alkamassa ihmiskokeet sekä Saksassa että Britanniassa.

Oxfordin yliopiston rokotehanketta johtava professori Sarah Graham on sanonut The Times -sanomalehdessä olevansa 80-prosenttisesti vakuuttunut, että heidän rokotteensa toimii, ja arvelee sen olevan valmis jo syyskuussa.

Oxfordin yliopiston ryhmän rokotteessa piikkiproteiinin valmistusohjeet sisältävä perimäaines – pätkä rna:ta – on pakattu vaarattoman adenoviruksen sisään. Adenoviruskuljetin ei itse rupea lisääntymään elimistössä.

Suomessa Kalle Saksela ja kumppanit kehittävät samantyyppistä rokotetta. Siinä perimäaineista – tässä tapauksessa pätkä dna:ta – ei kuitenkaan pakata toiseen virukseen vaan sen pohjalta muokattuun geeninkuljettimeen.

”Vastaavia geeninkuljettimia on jo käytetty monissa rokotekokeiluissa ja tulokset ovat erinomaisia. Esimerkiksi hiv-rokotekokeiluissa on käytetty tätä samaa kuljetinta, ja se on todettu hyvin turvalliseksi”, Saksela sanoo.

Hän uskoo, että jo kesällä päästään testaamaan rokotetta ihmisillä. Ensimmäisen vaiheen kokeissa rokotetta annetaan muutamalle kymmenelle vapaaehtoiselle.

Tarkoitus on selvittää rokotteen turvallisuutta. Lisäksi selviää, tuottaako rokote haluttuja vasta-aineita. Rokotteen synnyttämän immuunivasteen kehittämiä vasta-aineita voidaan sitten sekoittaa koeputkessa viruksen kanssa ja katsoa, estävätkö ne virusta lisääntymästä.

Loppukesästä ensimmäisen vaiheen kokeiden jälkeen tulisi Sakselan mukaan harkittavaksi, voisiko rokotetta antaa riskiryhmille.

”Jos on hyvä syy olettaa, että jonkinlaista tehoa on odotettavissa eläinkokeiden ja alustavien ihmiskokeiden perusteella, kyllä minusta silloin on keskustelun paikka, voitaisiinko tätä soveltaa joihinkin riskiryhmiin”, Saksela sanoo.

Periaatteessa olisi mahdollista, että rokotetta voitaisiin poikkeustilanteessa antaa kuolemanvaarassa oleville ihmisille, vaikka kaikkia turvallisuustestejä ei olisikaan tehty.

Mika Rämet ja hänen työtoverinsa eivät kisaa nopeudella. Heidän menetelmällään kuluu enemmän aikaa.

”Tuotamme viruksen pintaproteiineja, joista sitten muodostetaan viruksen kaltainen kappale muutoin, paitsi että siitä puuttuvat sisällä olevat rna ja proteiinit. Tämän toivotaan tuottavan hyvän immuunivasteen”, Rämet selittää.

Menetelmä tunnetaan lyhenteellä vlp, joka tulee sanoista virus like particle. Sen etuna on, että sillä on todella tehty toimiva, yleisessä käytössä oleva rokote. Kyseessä on kohdunkaulasyöpää ehkäisevä hpv-rokote papilloomavirusta vastaan.

Rämet uskoo, että ryhmä pääsee valmistamaan viruksen kaltaisia kappaleitaan hyönteisviljelmissä syksyllä, minkä jälkeen niitä voidaan testata koe-eläimillä. Jos tulokset vakuuttavat, voisivat alkaa ihmiskokeet.

”Miksi tällainen vaiva, jos tämä ei ole nopea? Tausta on se, että vaikka rna-teknologiat ovat lupaavia, minkään taudin osalta ei ole näyttöä, että ne oikeasti toimisivat taudilta suojaamisessa”, Rämet sanoo.

Rokote pitäisi testata kolmessa vaiheessa ihmisillä. Viimeisessä kokeessa on tyypillisesti tuhansia ihmisiä mukana.

Siinä verrataan suurta joukkoa rokotteen saaneita niihin, joille annetaan vain suolaliuosta. Tehon mittarina on se, että rokotuksen saaneissa näkyisi vähemmän tautia.

Tämä vie aikaa.

Nyt maailmalla keskustellaan, voisiko kolmannen vaiheen ohittaa altistuskokeilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

”Siten päästäisiin nopeammin eteenpäin. Tätä on tehty influenssan ja polion osalta. Jos on hyvin vakava kansanterveydellinen uhka, on argumentoitu että voisi olla eettisestikin oikeutettua tehdä altistuskoe”, Nohynek sanoo.

Altistuskokeessa annetaan rokote vapaaehtoisille koehenkilöille, altistetaan heidät laboratoriossa virukselle ja katsotaan, suojaako rokote heitä taudilta.

Jos rokotteiden kehitystyössä kiirehditään, voi tulla ikäviä yllätyksiä. Haitat voivat myös olla niin harvinaisia, että ne voidaan havaita vasta, kun rokote on laajalti käytössä.

Moni muistaa sikainfluenssarokotteesta aiheutuneet narkolepsiatapaukset.

”Laskimme, että tehotutkimus olisi pitänyt tehdä 300 000 koehenkilöllä, että olisi nähty narkolepsiasignaali”, Nohynek sanoo.

Muitakin riskejä on tullut aiemmin esiin. Kun 1960-luvulla kokeiltiin vauvoille rokotetta rs-virusta vastaan, rokotus lisäsi riskiä sairastua vakavaan tautimuotoon.

Tuoreempi esimerkki on denguekuumerokote, josta niin ikään paljastui yllättävä riski joillekin lapsille.

”Rokotteella estettiin 18 vakavaa denguetapausta, mutta saatiin haittana yksi vakava tapaus niiden keskuudessa, jotka eivät ennen rokotusta olleet aiemmin kohdanneet dengue-virusta”, Nohynek kertoo.

Myös sars-rokotekokeiluissa paljastui riskejä. Rokotetut eläimet saivat joistain rokoteaihioista vakavampia oireita viruksesta kuin rokottamattomat.