Lasten tiedekysymykset

Venla Lemettinen, 8

Molemmin päin. Paikannimiin sisältyy eri kielissä ihmisten nimiä ja ihmisten nimiin paikannimiä.

Monille paikoille on annettu asukkaiden, omistajien, käyttäjien ja alueen valtaajien nimiä.

Itäisessä Suomessa on paljon eränkävijöiden ja varhaisten asukkaiden sukunimiä paikan­niminä. Niillä on usein kerrottu, kenelle paikka kuuluu tai keitä siellä asuu. Keiteleen Tossavanlahti on saanut nimensä sinne asettuneista Tossavaisista.

Ihmisiä on puolestaan kutsuttu heidän asumiensa talojen ja torppien mukaan. Länsi-Suomessa niistä on tullut heille myös sukunimiä. Kun Mäkelä-nimisiä taloja on ollut paljon, on siitä tullut sukunimenäkin yleinen.

Luonto- ja viljelyspaikkojen nimiin taas sisältyy paljon etunimiäkin. Sellaisia ovat esimerkiksi Liisanaho ja Heikinsaari.

Paikannimiä on otettu etu- ja sukunimiksi myös tarkoituksella. Suomen tunnettujen paikkojen nimistä Saana, Salla ja Inari ovat päätyneet etunimiksi. Saimaa ja Päijänne puolestaan sukunimiksi.

Sirkka Paikkala

suomen kielen ja nimistön tutkimuksen dosentti

Helsingin ja Turun yliopisto

Onko jokin tauti, joka tuhoaa toisen taudin, jos ne ovat samassa potilaassa?

Oliver Tamminen, 9

On mahdollista, että yksi tauti nujertaa toisen taudin. Näin käy etenkin, jos kyse on infektio­taudeista, kuten virusten, bakteerien tai loisten, aiheuttamista sairauksista.

Virustaudit voivat nujertua tehokkaasti, koska ne synnyttävät interferoneja eli viruksia torjuvia aineita. Interferonit yrittävät rajoittaa taudin leviämistä elimistössä ja estää toisten virusten aiheuttamia tartuntoja. Nuo aineet eivät kuitenkaan suojaa bakteerien tartunnoilta. Siksi lapset esimerkiksi sairastuvat virussairauden jälkitautina joskus korvatulehdukseen.

Nyt jylläävä koronavirus puolestaan kykenee estämään interferonien tuotantoa. Siksi se voi lisääntyä kehossa runsaasti ja aiheuttaa vaikean taudin.

Lääketieteessä infektiotautien vaikutusta toisiinsa on käytetty bakteerin levittämän kupan hoidossa 1900-luvun alussa. Sopivia lääkkeitä ei silloin ollut. Potilaisiin istutettiin korkean kuumeen aiheuttava malaria hyttysistä, jotka levittivät sitä. Se hoidettiin sitten kiniinilääkkeellä. Lapsille ja heikkokuntoisille malaria on kuitenkin vakava tauti.

Seppo Meri

immunologian professori

Helsingin yliopisto

Hindulaisuus on yksi uskonnoista. Kuva: Suvra Kanti Das / Zuma

Miksi on niin monta uskontoa, jos on vain yksi jumala?

Helmi Korhonen, 9

Tiede ei ole vahvistanut jumalan olemassaoloa. Uskonnot ja niiden erilaiset jumalat ovatkin nykytiedon valossa ihmisten luomuksia.

Siksi on ymmärrettävää, että uskomuksia on monenlaisia. Ne heijastavat erilaisia yhteiskuntia, ihmisten välisiä suhteita ja luonnonoloja.

Yksijumalaiset eli monoteistiset uskonnot, kuten juutalaisuus, kristinusko ja islam, ovat kehittyneet oloissa, joissa maallista yksinvaltiutta ja voimakasta jumalaa oli tarpeen korostaa ja kehittää opillisesti.

Muinaisessa Kiinassa taas katsottiin, että oli syytä harjoittaa varmuuden vuoksi kaikkia tarjolla olevia uskontoja ja palvoa niiden jumalia sekä uhrata esi-isille.

Uskontojen historiassa ajatus yhdestä jumalasta on itse asiassa poikkeus. Sitä on vaalittu paljon vähemmän kuin monia jumalia.

Yksijumalaisilla uskonnoilla on kullakin eri näkökulmia kysymykseen jumalasta. Selityksenä voi olla esimerkiksi se, että omasta uskosta poikkeavat uskonnot heijastavat epätäydellisesti varsinaista jumalaa tai ne palvovat epäjumalia.

Joissakin uskonnoissa voidaan myös ajatella, että kaikki uskonnot avaavat eri puolia jumalasta.

Matti Kamppinen

uskontotieteen yliopistonlehtori

Turun yliopisto

Maa on parempi pallona.

Mitä tapahtuisi, jos maapallo halkeaisi kahtia?

Martin Schippers, 8

Maapallo ei tietenkään ole halkeamassa kahtia. Voimme silti pohtia, mitä maapallolle tapahtuisi sellaisessa tilanteessa.

Halkeaminen saisi maapallon maankuoren välittömästi hyvin epävakaaksi. Tuloksena olisi uskomattomia maanjäristyksiä.

Maapallon perustavat voimat, kuten painovoima, muuttuisivat selvästi. Maa menettäisi muun muassa­ suuren osan ilmakehästään ja muusta aineestaan avaruuteen. Muutokset olisivat niin suuria, että elämä tuhoutuisi.

Kahtia mennyt maapallo pyrkisi asettumaan uusissa oloissa uuteen tasapainoon. Maan puoliskot todennäköisesti yhdistyisivät ja alkaisivat muuttua takaisin pyöreäksi palloksi. Tässä syntyisi valtava määrä energiaa, jolloin maapallo aluksi muuttuisi todella kuumaksi ja sulaksi. Jos puoliskot karkaisivat kauas toisistaan, jäljelle voisi jäädä kaksi toisiaan kiertävää palloa.

Uuden elämän synty ja kehitys veisivät valtavasti aikaa. Elämän kehittyminen nykyiseksi on vienyt ainakin 3,8 miljardia vuotta. Maapallon syntymästä on yli 4,5 miljardia vuotta.

Pasi Nurmi

tähtitieteen tutkija, koordinaattori

Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorla

Perhosella on erilainen verenkierto kuin ihmisillä. Kuva: kimmo taskinen / hs

Onko perhosella sydän?

Matias Silen, 6

Kyllä, perhosillakin on sydän. Se eroaa paljon ihmisen sydämestä.

Perhosten sydän on muodoltaan putkimainen. Se sijaitsee pään ja keskiruumiin perässä takaruumiin selkäpuolella.

Vaikka perhosella on sydän, sillä ei ole varsinaista verta. Niinpä perhosilla ei ole myöskään verisuonia.

Veren sijasta sydän pumppaa varsinaisen veren sijaan kudosverta kaikkialle ruumiiseen.

Kudosveri sisältää vettä, ravinteita ja muita elintoiminnoille tärkeitä aineita. Se myös tasaa kehon lämpö­tilaa.

Perhosten sydämessä on käteviä läppien sulkemia aukkoja, joiden läpi kudosveri pääsee tarvittaessa virtaamaan.

Kudosverta kierrättävää järjestelmää sanotaan avoimeksi verenkierroksi. Se on tyypillinen kaikille hyönteisille.

Perhosten toukkien sydämen sykkeen voi muuten nähdä helposti paljain silmin. Pitää vain tarkkailla niiden selkää.

Aikuisilla perhosilla voi olla kudosverta pumppaavia elimiä myös muualla ruumiissa, kuten tuntosarvissa. Niitä voidaan sanoa tuntosarvien sydämiksi.

Perhosilla voi siis oikeastaan olla monta sydäntä!

Meri Lähteenaro

projektitutkija

Oulun yliopisto