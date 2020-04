1970 huhtikuussa: Kolmella suomalaisella tiedemiehellä on ollut merkittävä osuus uuden alkuaineen löytämiseen. Alkuaine 105 löydettiin viime viikolla ja sen nimeksi on ehdotettu hahniumia tunnetun saksalaisen fyysikon, ”uraaninhalkaisija” Otto Hahnin kunniaksi.

Viisihenkisestä Berkleyn yliopistossa Kaliforniassa työskentelevästä ryhmästä on kolme suomalaista. Ryhmää johtaa amerikkalainen ydinfyysikko Albert Ghiorso ja siihen kuuluvat tri Matti Nurmia, tri Kari Eskola ja hänen vaimonsa lisensiaatti Pirkko Eskola sekä ydinkemisti James Harris .

"Suomalaisten tutkijoiden panos kahden viimeisen alkuaineen löytämisessä on ollut suuri. Iloitsen siitä, että suomalaisilla fyysikoilla on ainakin ulkomailla mahdollisuus näyttää, mihin he pystyvät”, sanoi työryhmään kuuluva tri Nurmia Helsingin Sanomille. Nurmia sanoi, että hänen tutkijatoimintansa suoranaisesti tyrehdytettiin Suomessa. ”Minulla oli oma työryhmä, mutta eräänä vuonna myönnettiin tutkimusvaroja nolla markkaa.”– –

Hän kertoi, että uuden alkuaineen löytymistä juhlittiin samppanjan kera Berkeleyn fysiikanlaitoksella.

”On tarkoitus jatkaa tutkimuksia ”superalkuaineiden” 110 ja 114 löytämiseksi. Parhaillaan rakennetaan kiihdytintä uudelleen ja sitä kokeillaan ensi vuoden lopussa.”

Nurmia sanoi, ettei ainakaan heti alkuun ole löytynyt uudelle aineelle käytännön käyttötarkoituksia. Aikaisemman kokemuksen mukaan niitä kyllä saattaa löytyä ihmeellisesti. Mm. kalifornium- alkuainetta, jolle ei alkuun löydetty käyttötarkoituksia, käytetään nykyään mm. lääketieteessä ja malminetsinnässä.

Tri Nurmia saapuu ensi viikolla lyhyelle käynnille Suomeen. Eskolat saapuvatkesällä viettämään lomaansa Suomeen.

Uudelle alkuaineelle ehdotetaan nimeä saksalaisen tunnetun tiedemiehen Otto Hahnin mukaan hahniumiksi. Tri Hahn sai Nobelin palkinnon vuonna 1944 osuudestaan uraanin halkeamisreaktion keksimisessä.

Neuvostoliittolaiset ovat väittäneet aikaisemmin keksineensä 105 :n. Tutkimusryhmän johtaja Chiorso on esittänyt kuitenkin epäilyksiä neuvostotietojen suhteen.