Tutkimuksissa on huomattu, että perheiden koronavirustartuntojen lähde on hyvin harvoin lapsi. Kuva: Aleksi Jalava

Useat erilaiset havainnot Alankomaista puhuvat sen puolesta, että lapset eivät olisi merkittäviä uuden koronaviruksen levittäjiä.

Myös uunituore koulutapausten seurantatutkimus Australiasta tuli johtopäätökseen, etteivät tartunnat juuri leviä oppilaiden välillä eivätkä oppilaista opettajiin.

Löydökset tukevat HS:n aiemmin käsittelemiä tutkimuksia ja havaintoja, joiden perusteella lapset eivät siirtäisi virusta eteenpäin kovinkaan helposti, toisin kuin influenssaepidemioissa.

Kuitenkin myös toisensuuntaista näyttöä on vastikään tullut Ranskasta, jossa paikallinen taruntaryväs hiipui lukion sulkemiseen.

Lasten rooli koronaviruksen leviämisessä on ajankohtainen, sillä Suomen hallitus päättää ensi viikolla, pysyvätkö maaliskuussa suljetut oppilaitokset kiinni vai päästetäänkö oppilaat vielä tänä keväänä kouluihin.

Alankomaiden kansanterveyslaitos RIVM raportoi verkkosivullaan kunnallisten terveysviranomaisten tekemistä tartuntojen jäljityksistä. Kirjaa on pidetty epidemian alusta lähtien siitä, kuinka moni tartunnan saaneen henkilön kontakteista on saanut tartunnan.

Raportin julkaisemiseen mennessä oli selvitetty kaikkiaan yli seitsemänsataa kontaktia, joista noin kahdeksan prosenttia oli johtanut uuteen tartuntaan. Näitä tartuntoja ei siirtynyt yhdeltäkään alle 18-vuotiaalta.

Raportissa todetaan lisäksi, että lapset saavat harvoin tartunnan aikuiselta ja jos näin käy, se tapahtuu yleensä kotona.

”Alle 20-vuotiailla potilailla on paljon pienempi osuus leviämisessä kuin aikuisilla ja vanhuksilla”, kirjoittavat raportin tekijät.

Alankomaissa on myös testattu osaa potilaista, jotka ovat tulleet yleislääkärien vastaanotolle flunssaoireiden takia. Koko aikana koronavirusta on löydetty 6,5 prosentilta, mutta viime viikkoina löydösten osuus on ollut 15–20 prosenttia.

Näissäkään testeissä yhdeltäkään alle 20-vuotiaalla ei ole todettu covid-19:ää aiheuttavaa virusta.

Samaan suuntaan osoittavat havainnot perhetutkimuksesta. Kansanterveyslaitos RIVM:n tutkijat ovat seuranneet 54 perhettä, joissa on esiintynyt koronavirustartuntaa.

Yhä käynnissä olevan tutkimuksen mukaan ei ole ollut yhtäkään perhettä, joissa lapset olisivat tuoneet viruksen kotiin. Lapsilla oireet ovat myös olleet lievemmät, niin kuin on todettu muissakin maissa pandemian alusta lähtien.

Muissakin maissa on huomattu, että perheen sisällä tapahtuneet tartunnat ovat hyvin harvoin lähtöisin lapsista.

Ylipäätään Alankomaissa koronatartuntoja on selvästi vähemmän lapsilla ja nuorilla. Se on käynyt ilmi alustavista tuloksista, joita on saatu sikäläisessä vasta-ainetutkimuksessa.

Maassa on meneillään Pienter Corona -tutkimus, jossa kartoitetaan väestöotoksella viruksen esiintyvyyttä verinäytteiden vasta-aineista. Vasta-aineet kertovat siitä, että henkilöllä on ollut virus.

Mukana olevat ihmiset ottavat verinäytteen itse kotona ja postittavat sen takaisin tutkijoille analysoitavaksi. Huhtikuun 17:een mennessä oli tutkittu lähes 2 100 näytettä.

Alle 20-vuotiaista vain kahdelta prosentilta löytyi vasta-aineita. Tätä vanhemmilla aikuisilla osuus oli 4,2 prosenttia eli enemmän kuin kaksinkertainen lapsiin ja nuoriin verrattuna.

”Tämä vahvistaa nykyisen näkemyksen, että lapset eivät saa yhtä herkästi tartuntaa ja sairastu kuin aikuiset”, kirjoitetaan raportissa.

Myös aiempien, virustestauksiin perustuvien analyysien mukaan nuoret ikäryhmät ovat eri puolilla maailmaa olleet selvästi aliedustettuina koronatartunnan saaneissa.

Kiinassa heitä on ollut vain 2,4 prosenttia kaikista tapauksista, Italiassa 1,2 prosenttia ja Espanjassa Madridin seudulla 0,8 prosenttia.

Huhtikuun alkuun menneessä Yhdysvaltain tartuntatautien tutkimuskeskuksen CDC:n mukaan vain 1,7 prosenttia tunnetuista tapauksista oli alaikäisiä.

Suomessa alle 20-vuotiaiden osuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannan perusteella on tietoon tulleista tartunnoista suurempi, seitsemän prosenttia. Sekin on kuitenkin suhteellisen pieni osuus, kun ottaa huomioon, että tämän ikäisiä on koko väestössä yli 20 prosenttia.

Autraliassa New South Walesin osavaltio on julkaissut tiettävästi ensimmäisen yksityiskohtaisen analyysin koulutartunnoista.

Analyysin tekijät jäljittivät 15 koulusta kaikkiaan 18 tartunnan kantajan koulukontakteja. Puolet alkuperäistapauksista oli oppilaita ja puolet henkilökuntaa.

Heillä oli uuteen tartuntaan mahdollisesti johtavia lähikontakteja oppilaiden keskuudessa 735 ja henkilökunnassa 128. Vain kaksi jatkotartuntaa löytyi, molemmat oppilailta.

Toinen tartunta oli todennäköisesti peräisin kahdelta oppilastapaukselta, toinen opettajalta.

Raportin tekijät toteavat, että covid-19-taudin leviäminen osavaltion kouluissa on ollut hyvin vähäistä.

Ranskassa Oisen maakunnassa Crépy-en-Valois’n kunnassa Pasteur-instituutin tutkijat löysivät näyttöä, että paikallinen epidemia oli keskittynyt kouluun. Liki 700 tehdyissä vasta-ainetesteissä he löysivät 171 tartuntaa, joista suuri osa liittyi paikalliseen lukioon sen henkilökuntaan, opettajiin ja oppilaisiin.

Kaikkiaan 40 prosenttia tapauksista oli 15–17-vuotiaita. Tutkijoiden mukaan paikalliset tartunnat vähenivät, kun koulu oli suljettuna loman aikana helmikuussa ja kun Crépy-en-Valois’n kunnassa aloitettiin sulkutoimet.

Alankomaissa ja Australiassa saadut tulokset lasten ja nuorten vähäisestä tartuttavuudesta vastaavat sitä kuvaa, jonka Husin lasten infektiolääkäri Tea Nieminen on muodostanut asiasta.

”Perhepiirissäkin virus tarttuu herkemmin aikuisesta aikuisiin. Suomessa on ymmärtääkseni joku yksittäistapaus, jossa lapsi on tartuttanut muita perheenjäseniä, mutta se on harvinaista”, Nieminen sanoo.

Lapsitapausten vähäisyydestä kertoo hänen mukaansa myös testijakso Husin alueella pari viikkoa sitten.

Uuden lastensairaalan ja Jorvin sairaalan lasten päivystyksessä otettiin viikon aikana koronavirusnäyte 113:lta infektion vuoksi päivystykseen hakeutuneelta alle 16-vuotiaalta lapselta. Vain kolmelta löytyi virusta.

Husissa on testattu myös useita lapsipotilaita, jotka on otettu osastohoitoon ja joilla on ollut koronatautiin viittaavia oireita, kuten limaisuutta.

”Emme ole löytäneet yhtäkään koronatartuntaa.”

Suomessa ja maailmalla on vähän varsinaista väestötason tutkimusnäyttöä siitä, miten lapset levittävät koronatautia. Alankomaalaisten huomiot ovat tiettävästi ensimmäisiä, joissa on tarkastelu isompaa tapausjoukkoa.

Vaikka varsinaista tutkimusnäyttöä asiasta on vielä niukasti, Nieminen on vakuuttunut lasten vähäisestä merkityksestä tartuntaryppäissä.

”Jos olisi ollut sellaisia tilanteita, joissa lapset olisivat levittäneet merkittävästi virusta, se olisi kantautunut meidän korviimme.”

Kuva lasten roolista on jokin verran vaihdellut koko epidemian aikana. Helmikuussa WHO:n ja Kiinan tautitutkijat totesivat yhteisraportissaan Kiinasta, että heidän tietoonsa ei ollut tullut yhtäkään tapausta, jossa lapsi olisi tartuttanut aikuisen.

Sittemmin havahduttiin siihen, että virus tarttuu myös oireettomilta tai ennen oireiden kehittymistä. Se sai olettamaan, että tyypillisesti lieväoireiset tai oireettomat lapsetkin voisivat levittää merkittävästi virusta.

Asia ei näytä olevan vieläkään selvä. Sen verran erilaisia tutkimuslöydökset olleet toisaalta Australiassa ja Alakomaissa, toisaalta Ranskassa.