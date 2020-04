Kuuluisan kuvan uudempi versio näyttää, miten tähtiä syntyy avaruuden valtavissa kaasupilvissä.

Julkaistu: 2:00

Kuva on vain yksi avaruusteleskooppi Hubblen ottamista sadoistatuhansista kuvista. Sen tenho on kuitenkin ylivertainen.

Ehkä kuvan nimi vetoaa: Luomisen pilarit.

Luomisen pilarit on jo 25 vuotta paistatellut lukemattomissa julisteissa, mainoskuvissa, kirjojen kansissa, t-paidoissa ja kahvimukien kyljissä, ties missä.

Luomisen pilareista on tullut sukupolven aikana avaruudesta otettujen kuvien ikoni. Jos kuva ei ole koskaan törmännyt näkökenttään, on ehkä elänyt elämäänsä kuin ikuisessa karanteenissa.

Lähes jokainen on joskus nähnyt kuvan, jonka Hubble otti 1995 Kotkan tähtisumun keskeisestä osasta. Se sijaitsee Käärmeen tähdistön suunnalla.

Ensikuva Luomisen pilareista vuodelta 1995 on ehkä tutumpi kuin 2000-luvun versiot siitä. Kuva: Hubble Space Telescope

Nasa eli Yhdysvaltain avaruushallinto päätti julkaista 6. huhtikuuta parannetun version infrapunakuvasta, jonka se näytti ensi kertaa jo 2015. Yksi syy oli Hubblen 30-vuotispäivä 24. huhtikuuta.

Pilarit on tällä kertaa kuvattu siis infrapunan aallonpituudella. Näkymä on toden totta aika erilainen kuin aikaisemmissa versioissa.

Maisema vajaan 6 000 valovuoden päässä on sinisempi ja yömäisempi. Vanhassa suositussa kuvassa pilarien maisema on värikkäämpi.

Uusitussa kuvassa sinertävät ja mustanpuhuvat pilvet ja hunnut kohoavat myös pilareina rinnan ylöspäin. Pilarien huipuilla versoo uusia tähtiä, ehkä sellaisia kuin Aurinkomme.

Täytyy muistaa, että sekä vanhempia kuvia että tätä uutta on käsitelty. Oikeassa elämässä ja aivan sumun lähellä, värit näyttäisivät haaleammilta.

Kuvien väritys on tehty tutkijoita varten. Kuvien käsittelijät poimivat kohteesta tiettyjä aallonpituuksia. Näin he saavat näin paremmin näkyviksi tiettyjä alkuaineita ja niiden yhdistelmiä.

Luomisen pilareissa infrapunavalon aallonpituudella otettu kuva korostaa sitä, mikä reunustaa pääkohdetta.

Kuvassa koko taustan taivas on täynnä kirkkaita ja himmeämpiä tähtiä. Nyt näkyvät hyvin uudet tähdet sumussa ja sen takana eli prototähdet.

Ne muodostuvat, kun painovoima kasaa pylväiden pölyä ja viileää vetykaasua yhteen. Jos aines pakkautuu riittävän tiiviiksi, syttyy fuusio eli uusi tähti.

Yksi vaihtoehto on, että painovoimasta kasaantuu esimerkiksi ruskea kääpiö. Se on isompi kuin planeetta mutta ei riittävän suuri, että kappaleen ytimen paineissa syttyisi fuusio.

Jonkinlaisissa luomisen kaasuissa, jollei pilareissa, ovat kaikki universumin sadat miljardit tähdet syntyneet, myös Aurinkomme yli 4,6 miljardia vuotta sitten.

Kuva vuodelta 1995 on yhdistelmä 32 eri kuvasta. Kaikki kuvat koottiin näkyvän valon alueelta.

Pilarien läheisten tähtien säteily valaisee pylväitä. Niiden säteily lämmittää kaasua, jota leviää avaruuteen pylväiden kärjissä.

Kun pilareihin syntyy isompia tähtiä, niiden säteily lisääntyy ja lopulta ne tuhoavat näyttävät pilarit, sanoo Nasan tähtitieteilijä Paul Scowen. Hän on tutkinut pilareita jo vuodesta 1995.

Suurin vasen pylväs on useiden valovuosien kokoinen. Koko tähtisumun laajuus on yli 55 valovuotta.

Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Kilometreinä valovuosi on noin 9,46 biljoonaa kilometriä. Aurinkokunnan ulkolaidalle Neptunuksen valolta kuluu vain 4,3 tuntia.

Luomisen pilarit on Kotkan tähtisumun keskellä. Kuva: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/

Kotkan tähtisumun löysi Käärmeen tähdistön suunnalta vuonna 1745 sveitsiläinen tähtitieteilijä Jean-Philippe Loys de Chéseaux.

Infrapunavalolla on läpitunkeva ominaisuus. Ihmisen silmät eivät siihen pysty. Silmille näkyvä valo on aallonpituudeltaan lyhyttä. Se törmäilee ja hajottaa valoa ja estää valon etenemistä.

Infrapunavalo lävistää pölyn ja kaasun, joita on avaruudessa runsaasti. Pölyn alta paljastuu yleensä jotain uutta.

Luomisen pilareissa pölyn ja kaasun tarkoituksellinen “unohtaminen” tuottaa uutta tietoa ja kuvaan sinertävän leiman.

Infrapunavalon aallonpituus on pitempi. Myös lämmin materiaali säteilee infrapunavaloa. Se on usein liian himmeää, jotta se erottuisi näkyvässä valossa ja silmille.

Avaruusteleskooppi Hubblea huollettiin ja korjattiin viidellä sukkulalennolla. Kuva: Hubble Space Telescope

Astronautti Andrew Feustel siirtää uuden kameran osasi Hubblea toukokuussa 2009. Siirrossa avaruussukkulan ruumasta auttoi robottikäsivarsi. Kuva: Nasa

Avaruuden havainnoinnissa suositaankin enemmän infrapunavaloa, koska se tarjoaa tutkijoille enemmän.

Hubblen seuraaja, odotettu James Webb -avaruusteleskooppi, kuvaa avaruutta toivottavasti jo kesällä 2021 pelkästään infrapunavalon aallonpituuksilla.

Se ei ehkä aina miellytä suuren yleisön silmää, mutta on tutkijoille parempi. Sen avulla näkee enemmän.

Infrapunan avulla James Webb erottaa myös paremmin eksoplaneettoja. Ja ne ovat yksi avaruuden uusista ja kirjaimellisesti kuumista tutkimuskohteista.

Tässä hohtavat massiivisen tähden jäänteet. Tähti räjähti noin 8000 vuotta sitten. Kuva: Nasa/Esa/Hubble Heritage Team

Infrapunavalon avulla tähtitieteilijät näkevät myös hyvin kauas. Etäinen valo on kulkenut pitkään avaruuden läpi.

Samaan aikaan avaruus on laajentunut. Siihen mennessä kun kaukaa matkannut valo saavuttaa maan, on avaruuden venyminen muuttanut näkyvän ja ultravioletin valon lyhyet aallonpituudet pidemmiksi.

Juuri sen valon voi havaita infrapunavaloa kuvaamalla. Voimme siis nähdä infrapunavalon avulla lähemmäs valon, ajan ja kaiken alkua.

Tähtitieteilijät nimesivät tämän näkymän ”kosmiseksi riutaksi”. Kuva: Nasa/Esa

Hubblen vuosipäivänä Nasa ja Euroopan avaruusjärjestö Esa julkaisivat muisteluja, mutta myös aivan uuden kuvan alueesta, jossa myös muodostuu tähtiä. Galaksi oikealla on noin 163 000 valovuoden päässä Maasta. Kohteen työnimi on NGC 2014, kertoo BBC. Kuvaan alemmas on päässyt myös NGC 2020.

Tähtitieteilijät ovat antaneet kuvalle kutsumanimen ”Kosminen riutta”, koska näkymä muistuttaa niin paljon merenalaisia maisemia.

Rapusumussa on vanha punainen jättiläistähti ja valkoinen kääpiö. Punainen jättiläinen syytää ulkokerroksiaan avaruuteen, ja valkoinen kääpiö vetää ainetta puoleensa. Kuva: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach

Vuosipäivän kunniaksi Nasa julkaisi myös verkkosivun, josta nuori polvi voi katsoa, mitä Hubble kuvasi avaruudesta juuri sinä päivänä, kun synnyit.

Sivuilla näkee varmasti muutakin kiinnostavaa kuin Luomisen pilarit. Hubble on ehtinyt 30 vuodessa ottaa avaruudesta yli miljoona valokuvaa, aivan läheltä ja loputtoman kaukaa.

Euroopan avaruusjärjestön Herschelin observatorio otti tämän kuvan Kotkan tähtisumusta. Luomisen pilarit ympyrässä. Kuva: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/Hill, Motte