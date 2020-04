Tähtitiede

Maapallon ilmakehään putoaa joka vuosi tuhansia avaruuskiviä. Niitä on osunut ihmisiin.

Silti ei ole tunnettu tapausta, jossa ihminen olisi todistetusti kuollut meteoriitin iskuun, ei ainakaan nykyaikana.

Eikä aikaisemmin ole löydetty luotettavaa historiallista aineistoa meteoriitin aiheuttamasta kuolemasta.

Nyt sellaista näyttää kuitenkin löytyneen. Vaikuttaa siltä, että yksi mies kuoli ja toinen halvaantui turmassa, kun meteoriitti syöksyi pieneen kylään nykyisen Irakin alueella 1880-luvulla Sulaimaniyanin alueella.

Kaupunki on Irakin Kurdistanissa. 1800-luvulla alue kuului ottomaanien valtakuntaan.

Tutkijat penkoivat Turkin val­tion arkistoja ottomaanien ajalta. He löysi viranomaisten välistä kirjeenvaihtoa syksyltä 1888, joissa kuvataan harvinaista tapausta.

Meteoriitin iskusta sai tiedon jopa valtakunnan hallitsija, sulttaani Abdul Hamid II.

Taivaalta satoi kiviä pienen kylän päälle peräti kymmenen minuuttia.

Ensimmäisessä kirjeessä paikallinen kuvernööri kertoo kirkkaasta tulipallosta, joka havaittiin Sulaimaniyan kaupungin lähistöllä illalla puoli yhdeksän aikaan 10. elokuuta 1888.

Ottomaanien valtakunnassa käytettiin islamilaista kalenteria. Päivämäärät on muutettu vastaamaan gregoriaanista kalenteria.

Tulipalloa seurasi kivisade. Kuvernöörin mukaan taivaalta satoi kiviä eräällä kukkulalla sijaitsevan pienen kylän päälle peräti kymmenen minuuttia. Yksi mies kuoli ja toinen halvaantui kivien iskuista, kerrotaan kirjeessä.

Toisen läheisen kylän asukkaat kertoivat, kuinka kivisade tuhosi heidän viljelmänsä. Tässä kylässä kukaan ei loukkaantunut, mistä asukkaat kiittivät Jumalaa.

Toisessa kirjeessä meteoriitti-isku on tuotu itse sulttaanin tietoon. Hänen mahdollista vastaustaan tutkijat eivät ole arkistoista vielä löytäneet.

Kolmannessa kirjeessä kerrotaan kivenpalasesta, jollainen on lähetetty suurvisiiri Kamil Pashalle lokakuussa 1888.

Meteoriittia pidettiin siis niin merkittävänä, että asiaa­ käsiteltiin ylimmillä tasoilla. Siksi tutkijat pitävät kuvausta uskottavana, vaikka yksityiskohtia tapahtumasta on säilynyt vähän. Ei tiedetä, minkä kokoinen kivi oli ilmakehään pudotessaan.

Kirjeissä mainituista paikkakunnista ja ajankohdista tutkijat ovat muodostaneet karkean kuvan tapahtumien kulusta.

Meteori lienee lentänyt ja räjähtänyt ilmassa Gülambarin kylän päällä. Näillä seuduilla ihmiset havaitsivat kirkkaan tulipallon.

Kivisade on sitten moukaroinut kauempana sijaitsevaa Serçinarin kylää, jossa avaruuskiven palaset osuivat kahteen mieheen epä­onnekkain seurauksin.

Vanhoja kirjeitä tutkivat fyysikko Ozan Ünsalan Egen yliopistosta ja historioitsija Altay Bayatli Traakian yliopistosta. Mukana oli myös Nasan tähtitieteilijä Peter Jenniskens. Kolmikon artikkeli ilmestyi Meteoritics & Planetary Science -tiedelehdessä.

Tomua sataa ilmakehään jopa sata tonnia joka päivä.

Maapallolle sataa joka vuosi tuhansia meteoreja, jotka ovat tarpeeksi suuria, etteivät ne hajoa kokonaan ilmakehässä vaan päätyvät maahan asti meteoriitteina.

Pienempää tomua sataa ilmakehään jopa sata tonnia joka päivä, arvioi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Silti todennäköisyys kuolla meteoriitin törmäyksen takia on häviävän pieni. Tarkkoja todennäköisyyksiä sille on vaikea laskea. Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat arvioineet, että todennäköisyys kuolla meteoriitin iskun takia on suunnilleen yhden suhde 1,6 miljoonaan.

On kymmenen kertaa todennäköisempää kuolla salamaniskuun.Vaikka meteoriitteja sataa ilmakehään jatkuvasti, suurin osa maapallon alasta asumatonta. Toden­näköisimmin kivet putoavat meriin.

Ann Hodges istui sohvallaan, kun katon läpi lensi meteoriitti.

Tunnetuin suoran meteoriitin iskun aiheuttama loukkaantuminen sattui Alabamassa.

Moni on kuitenkin loukkaantunut meteoriiteista.

Venäjällä Tšeljabinskin yllä korkealla ilmakehässä räjähti vuonna 2013 linja-auton kokoinen meteori. Yli tuhat ihmistä loukkaantui, kun paineaalto rikkoi ikkunoita.

Tunnetuin suoran meteoriitin iskun aiheuttama loukkaantuminen sattui Alabamassa Yhdysvalloissa vuonna 1954.

Ann Hodges, 34, istui sohvallaan, kun katon läpi lensi neljän kilon painoinen meteoriitti.

Kivi osui radioon ja kimposi Hodgesin vasempaan kylkeen. Lantioon jäi mojova mustelma, mutta Hodges selvisi ilman pahempia vammoja.

Hodgesista tuli julkkis. Ennen häntä meteoriitti ei todistetusti ollut koskaan osunut ihmiseen.

Ann Hodges (1923–1972) istui pahaa aavistamatta olohuoneessaan, kun meteoriitin palanen tuli katon läpi ja kimposi hänen kylkeensä. Kuva: Jay Leviton

Tapahtumalla oli surulliset seuraukset. Hodgesin vuokra­emäntä katsoi, että kivi on hänen omaisuuttaan. Lopulta Hodges päätyi maksamaan vuokraemännälle 500 dollaria saadakseen kiven. Se oli tuohon aikaan iso raha tavalliselle palkansaajalle. Esimerkiksi uusi Chevrolet-henkilöauto maksoi 1 500 dollaria vuonna 1954.

Julkinen mielenkiinto hälveni pian, eikä Hodgesin perhe saanut myytyä kiveä. He käyttivät me­teoriittia ovenpidikkeenä, kunnes lahjoittivat sen Alabaman luonnontieteelliselle museolle.

Tapauksen aiheuttama stressi ja yllättävä julkisuus todennäköisesti pahensivat Hodgesin piileviä terveysongelmia, ja Hodges kuoli munuaisten vajaatoimintaan 52-vuotiaana.

Tapausta muistellaan Smithsonian Magazine -lehdessä. /

Lähistöllä asuva maanviljelijä Julius McKinney oli onnekkaampi. Hän löysi toisen palan samasta meteoriitista, jonka pala osui Hodgesiin. McKinney sai myytyä kiven Smithsonian-instituutille. Tarinan mukaan hän osti rahoilla itselleen talon ja uuden auton.

Pieni pala McKinneyn meteoriittia oli pari vuotta sitten myynnissä Christie’sin huutokaupassa. Tuntematon ostaja maksoi kymmenen gramman palasesta 7 000 euroa. Ajan saatossa kivi on muuttunut kultaa kalliimmaksi.