Lastenlääkärit ovat kiinnittäneet huomiota useissa Euroopan maissa lasten saamiin vakaviin tulehduksellisiin oireisiin, jotka saattavat liittyä koronatautiin. Tapauksista osalla on testeissä todettu koronavirusinfektio, osalla ei.

Myös yhdestä yhdysvaltalaisesta tapauksesta, puolen vuoden ikäisestä vauvasta, on julkaistu myös tapaustutkimus. Sen mukaan lapsella oli ollut sekä koronavirusinfektio että Kawasakin tauti.

Britanniassa yleislääkäreille lähetyn tiedotteen mukaan joillakin eri-ikäisillä lapsipotilailla on ollut monielintulehdusta, joka on vaatinut tehohoitoa. Oireiltaan tapaukset muistuttavat kahta harvinaista tautia: toksista shokkioireyhtymää ja Kawasakin tautia.

Tyypillisiä oireita tiedotteessa mainituilla lapsilla ovat olleet vatsakipu, suolistovaivat ja sydänlihastulehdus.

Toksiseen sokkioireyhtymään kuuluvat akuutti korkea kuume, punoittava ihotulehdus ja monielinvaurio. Oireyhtymä johtuu bakteeritartunnasta.

Kawasakin taudin aiheuttajaa ei tunneta. Kyse lienee Terveyskirjaston mukaan infektion laukaisemasta tulehdusreaktiosta.

Suomessa tapauksia on vuodessa kolmisenkymmentä.

Alle kouluikäisten lasten taudin oireisiin kuuluvat muun muassa yli viisi päivää kestävä kuume, verestävät silmät, suun limakalvojen punoitus ja halkeilu sekä kaulan imusolmukkeiden turvotus. Joskus siihen liittyy vatsakipuja ja sydänlihatulehdus.

”Vakavin oire on, että se voi tulehduttaa sepelvaltimon. Jollei hoitoa aloiteta ajoissa, sepelvaltimoihin voi tulla pullistumia ja ahtaumia”, kuvaa Uuden lastensairaalan ylilääkäri Eero Jokinen.

Sepelvaltimomuutokset voidaan hoitaa lääkkeillä, kunhan hoito aloitetaan ajoissa.

Ylilääkäri Jokisen mukaan Espanjasta ja Englannista on raportoitu lääkäreiden tietokanavilla muutamista tapauksia, joilla on ollut samankaltaista taudinkuvaa kuin Kawasakin taudissa, mutta ei ihan samaa.

”On ollut kuumetta, vatsakipua, ihottumaa, ja pienelle osalle on tullut sydänlihastulehdus”, Jokinen sanoo.

Kaikki lapset ovat olleet vakavasti sairaita, ja yksi heistä on saanut niin sanottua ecmo-hoitoa, jossa verta hapetetaan kehon ulkopuolelta sydänkeuhkokoneella. Yksikään lapsista ei ole kuollut.

Lehtitietojen mukaan samanlaisia tapauksia on ollut myös Italiassa ja Ranskassa. Näiden tietojen perusteella ainakin osalla lapsista olisi ollut myös Kawasakin taudin vakavaa oiretta verisuonitulehdusta.

Samoin Britannian lasten tehohoidon yhdistys kertoo, että joillain lapsista olisi ollut verisuonitulehdusta.

Ranskan terveysministeri Olivier Véran kertoi Franceinfon haastattelussa, että maassa olisi ollut 15 tällaista tapausta. Osalta on löytynyt koronavirusta, osalta ei, kuten on huomattu myös Italiassa ja Britanniassa.

Joka maassa tapaukset ovat väestömäärään suhteutettuna hyvin harvinaisia. Britanniassa niitä on The New York Timesin mukaan ollut 10–20. Espanjasta Jokisen tietoon on tullut muutama tapaus.

”Englannin lastenlääkärit ovat painottaneet, että tauti on hyvin harvinainen”, Jokinen sanoo.

Italian Bergamossa sijaitsevan Giovanni XXIII -sairaalan lasten sydänlääkäri Matteo Ciuffreda kertoi uutistoimisto Reutersille, että sairaalassa on ollut kuluneen kuukauden aikana 20 vakavaa verisuonitulehdusta, mikä on kuusinkertaisesti se, mitä voisi odottaa yhden vuoden aikana.

Vain osalla lapsista oli Ciuffredan mukaan löytynyt testeissä koronavirusta. Hän kertoo kuulleensa myös kollegoilta Madridista ja Lissabonista samanlaisista tapauksista.

Tapausmäärää voi suhteuttaa siihen, että Italiassa koronatartunta on todettu noin 3 600:lla alle 18-vuotiaalla.

Oireiden syy ei ole vielä tiedossa. Myös yhteys koronavirukseen on epäselvä, koska vain osalla potilaista on ollut tartunta.

Mahdollisia selityksiä sairastumisille on Jokisen mukaan useita.

Kyseessä voi olla koronaviruksen laukaisema Kawasakin tauti, pelkkä Kawasakin tauti tai jonkin muun taudinaiheuttajan aiheuttama infektio, joka vain joillakin sattuu esiintymään yhtä aikaa koronavirusinfektion kanssa. Oireet saattavat johtua myös autoimmuunireaktiosta, jossa immuunipuolustus hyökkää omia kudoksia vastaan.

”Tätä nyt tutkitaan, mutta kun tapauksia on maailmassa vielä niin vähän, syytä ei tiedetä”, Jokinen sanoo.

Pandemian lähtömaassa Kiinassa ei ole tiettävästi esiintynyt samanlaisia tautitapauksia kuin nyt Euroopassa.

”Meillä oli puhelu muutama viikko sitten Shanghain yliopistolliseen sairaalaan, eikä siinäkään tullut ilmi, että siellä olisi ollut tämäntyyppistä taudinkuvaa. Tauti on niin harvinainen, että osin myös sattumasta kiinni, löytyykö sitä vain ei”, Jokinen kertoo.

Yhtäkään tällaista koronaepidemiaan liittyvää taudinkuvaa ei ole ollut Husissa eikä Jokisen tietojen mukaan muuallakaan Suomessa.

”Lähdemme edelleen siitä, että vakavaoireinen koronatauti on lapselle hyvin harvinainen.”

Pandemian peruskuva on ollut alusta lähtien, että lasten tartunnat ovat hyvien lieväoireisia. Suomessa ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ole yksikään lapsia joutunut sairaalaan.

Lasten infektiolääkäri Otto Helve THL:stä muistuttaa, että vakavan oireyhtymän ja koronaviruksen syy-seuraussuhteen löytäminen on tässä vaiheessa vaikeaa, koska tietoa on vielä niin vähän.

Hänen mukaansa koronavirusta on niin laajalti, että sairastuneiden joukossa on varmasti paljon sellaisia, joilla on monenlaisia muitakin sairauksia ilman mitään yhteyttä koronavirukseen.

”Lapsilla ei nouse esiin mitään yksittäistä vakavaa tautimuotoa, joka liittyisi koronavirukseen. Kaikkia yksittäistapauksia seuraamme kyllä tarkoin”, Helve sanoo.

Enemmän kuin lasten vakavista koronatapauksista Jokisen mukaan Husissa ollaan huolissaan siitä, että vanhemmat eivät uskalla tuoda lapsia päivystykseen tai vastaanotolle siitä pelosta, että perheeseen voisi tulla koronatartunta.

”Riski on, että vakavien sairauksien kuten syövän tai diabeteksen ensi oireet jäävät huomaamatta ja sairaudet pääsevät pahenemaan kotona.”

Jokinen muistuttaa, että lääkäriin pitää lähteä, jos lapsella on mitä tahansa oireita, joiden vuoksi olisi ennen korona-aikaakin lähdetty lääkäriin.