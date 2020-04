Eetu Korhonen, 7

Se mihin ja millaiseksi hiukset ja parta kasvavat, riippuu paljon isältä ja äidiltä saaduista perintötekijöistä. Hiusten kasvun kannalta tärkeitä ovat myös ravinnon laatu, hygienia ja terveydentila.

Partaa kasvattavat solut tuottavat ja jalostavat nykytiedon mukaan paremmin kasvu­hormoneja kuin hiusten vastaavat solut.

Kasvuhormonit edistävät parran ja tukan kasvua. Kun näiden hormonien kokonaismäärä vähenee ihmisen ikääntyessä, partasolujen oma tuotanto pitää huolta parrankasvusta.

Partakarvojen ja hiusten koostumus ovat melko samanlaisia. Parta on yleensä paksumpi ja kiharampi.

Opimme ymmärtämään paremmin parrankasvun ja kaljuuntumisen suhdetta. Siksi ei ole mahdotonta, että partaa saisi kasvamaan päähän.

Tuuheasta parrasta on saattanut olla hyötyä aikojen kuluessa. Eläimet esimerkiksi eivät ole havainneet metsästävää ihmistä niin helposti.

Siitä on voinut olla lajinkehityksen aikana etua myös parinvalinnassa. Parrankasvusta on saatettu päätellä, miten kyvykäs mies on jatkamaan sukua.

Kaljuuntuminen puolestaan jatkuu useimmiten siinä iässä, jossa lapsi tai lapset on jo tehty.

Seppo Vainio

kehitysbiologian professori

Oulun yliopisto

Sähkö siirtyy linjoja pitkin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Johtaako ääni sähköä?

Akseli Heikkilä, 5

Ei johda. Ääni ja sähkönkulku ovat hyvin erilaisia ilmiöitä.

Ääni tarkoittaa sitä, että ilmassa tai jossakin muussa väliaineessa etenee paineaaltoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kuulemme linnun liverryksen tai auton tööttäyksen, ilman molekyylit eli pikkuiset hiukkaset ikään kuin tyrkkivät toisiaan edestakaisin.

Ääni on siis molekyylien liikettä väliaineessa.

Koska ääni ei ole itsessään mitään materiaalia, vaan paineaaltoja, se ei voi johtaa sähköä. Johtaminen vaatii aina ainetta, jossa on pikkuisia elektroneja. Kun sähkö kulkee, se tarkoittaa sitä, että nuo elektronit siirtyvät paikasta toiseen.

Hyvin sähköä johtavia mate­riaaleja ovat esimerkiksi kupari, suolaliuokset ja grafiitti. Niissä elektronit siis pääsevät liikkumaan erinomaisesti.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Koronaviruksen malli on väritetty, että sen rakenteet erottuvat. Kuva: CDC

Kumpi on pienempi: koronavirus vai atomi?

Santeri Varis, 6

Atomi on paljon pienempi kuin koronavirus. Koronavirus koostuu proteiineista, lipidivaipasta ja rna:sta eli perimäaineksesta.

Nämä kaikki puolestaan koostuvat atomeista. Pelkästään koronaviruksen uloimmassa kuoressa on arvioitu olevan noin 200 miljoonaa atomia kuten esimerkiksi vetyä, hiiltä, typpeä, happea, fosforia ja rikkiä.

Maailmankaikkeudesta on löydetty 118 alkuainetta, joiden kaikkien atomit ovat eri kokoisia. Pienin on heliumilla. Sen atomin halkaisija eli läpimitta on noin 62 pikometriä eli 0,000000062 millimetriä.

Koronavirus on puolestaan halkaisijaltaan keskimäärin 120 nanometriä eli 0,00012 millimetriä. Korona on läpimitaltaan siis noin 2 000 kertaa suurempi kuin heliumatomi.

Suurin atomi alkuaineista on puolestaan cesiumilla. Sen halkaisija on 600 pikometriä. Sekin on parisensataa kertaa pienempi kuin korona.

Koronavirus on silti hyvin pikkuruinen. Banaanikärpänen on kooltaan noin 2–3 millimetriä. Se on noin 20 000 kertaa suurempi kuin koronavirus.

Jussi Hepojoki

akatemiatutkija ja virologian dosentti

Helsingin yliopisto

Huiveja on monenlaisia. Tämä kuva on Iranista. Kuva: Hannes Heikura / HS

Saako käyttää muslimihuivia, jos ei ole muslimi?

Emilia Laine, 10

Kaikki maailman musliminaiset eivät peitä päätään huivilla. Suomessa asuvat tataarimuslimit eivät perinteisesti näin tee.

Musliminaisten käyttämä huivi voi olla yksivärinen tai kirjava, suuri tai pienempi. Monet asiat vaikuttavat huivin ulkonäköön, kulttuuri, perinteet, omat mieltymykset ja muotikin. Ei siis ole vain yhtä muslimihuivia.

Musliminainen voi hankkia huivin päänsä peitoksi vaikkapa tavaratalosta. On myös liikkeitä, joiden myymät vaatteet on suunnattu erityisesti muslimeille, mutta nekään asusteet eivät ole muilta kiellettyjä. Vastaus kysymykseen onkin kyllä.

Joissakin tilanteissa on jopa suotavaa käyttää huivia, vaikkei olisi muslimi. Maailmassa on muutamia maita, joissa naisten tulee peittää päänsä, kun liikkuu julkisilla paikoilla. Tällainen maa on esimerkiksi Iran.

Monesti muslimien rukous­tilassa eli moskeijassa naisten tulee käyttää huivia. Mikäli haluaa vierailla siellä, ei haittaa, jos huiviaei ole mukana. Sellaisen saa tarvittaessa usein lainaksi.

Johanna Konttori

uskontotieteilijä

Helsingin yliopisto