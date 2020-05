Tutkijat löysivät muinaisen maailman ”vaarallisimman paikan” – Saharan autiomaa vilisi lihansyöjädinosauruksia

Nykyään Sahara on kuivaa autiomaata, mutta dinosaurusten aikaan se oli jokien halkoma paratiisi, joka pursusi elämää.

Se oli ehkä myös maapallon vaarallisin paikka. Saharan ­alueella näyttää olleen suhteessa enemmän suuria lihansyöjädinosauruksia ja muita petoja kuin missään muualla. Niille riitti ruokaa vehreillä savanneilla ja mangrovesuistoilla. Kasvinsyöjäliskojen jäänteitä alueelta on löydetty vain vähän.

”Jos ihminen matkustaisi sinne aikakoneella, hän ei selviäisi kauaa”, sanoo paleontologi Nizar Ibrahim Portsmouthin yliopiston tiedotteessa.

Ibrahim on erikoistunut tutkimaan Saharan alueen muinaisten dinosaurusten fossiileja. Hän oli päätekijänä kahdessa uudessa tutkimuksessa, joissa saatiin uutta tietoa Pohjois-Afrikan ja erityisesti Marokon ja Algerian rajalla sijaitsevan Kem Kem -esiintymän fossiileista.

Esiintymä on muodostunut liitukaudella, noin sata miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin Saharassa talsi hurjia lihansyöjäpetoja, kuten yli kahdeksan metriä pitkäksi kasvanut Carchadontosaurus. Sen pääkin saattoi olla yli puolitoista metriä pitkä, joten se olisi voinut hotkaista ihmisen melkein kokonaan kitaansa. Kuuluisa Tyrannosaurus rex oli vielä isompi, mutta se ei elänyt muinaisessa Saharassa.

Jos Carchadontosauruksen kidasta olisi pelastunut, niin ketterä Deltadromeus agilis olisi pinkonut ihmisen helposti kiinni.

Alueella saalisti myös kenties suurin tunnettu lihansyöjädinosaurus, nokasta hännänpäähän 15 metriä pitkä Spinosaurus eli okalisko. Spinosaurus tunnetaan sen erikoisesta selkäpurjeesta, joka muodostui yli puolitoistametrisiksi kasvaneista selkänikamista.

Spinosaurus on ollut harvinaisuus dinosaurusten joukossa. Se on pärjännyt sekä vedessä että maalla.

Spinosaurus on kiehtonut tutkijoiden mielikuvitusta pitkään. Kuuluisa paleontologi Ernst Strömer löysi Egyptistä ensimmäisen Spinosauruksen fossiilin jo vuonna 1912. Hän rakensi Münchenin paleontologiseen museoon jäänteistä luurangon, joka kuitenkin tuhoutui liittoutuneiden pommituksissa 1944.

Ibrahim ryhmineen onnistui nyt kaivamaan Kem Kemin kal­lioista esiin häkellyttävän hyvin säilyneitä Spinosauruksen jäänteitä. He löysivät niin paljon nikamia, että saivat luista rakennettua kokonaisen hännän. Strömer oli aiemmin löytänyt vain muutamia nikamia, joiden perusteella hännän rakennetta oli arvailtu.

Tästä löydöstä julkaistiin artikkeli Nature-tiedelehdessä.

Kaivuu paahtavan auringon alla oli niin raskasta, että osa ryhmän jäsenistä joutui kotiin palattuaan sairaalahoitoon, kertoo National Geographic.

Uurastus kuitenkin palkittiin. Hännän kokoaminen paljasti, että Spinosaurus olikin uimataitoinen vesipeto, toisin kuin on aiemmin luultu. Okaliskon pitkä ja taipuisa häntä oli kuin airon lapa. Sen avulla Spinosaurus on pystynyt liikkumaan vedessä kuin jättimäinen krokotiili.

Dinosaurusten aikaan eli veteen sopeutuneita kalaliskoja, mutta varsinaisten dinosaurusten ei ole ajateltu olleen kovinkaan vesikelpoisia. Uusi löytö todistaa, että Spinosaurus on ollut harvinaisuus dinosaurusten joukossa. Se on pärjännyt sekä vedessä että maalla.

Sen seurana Saharan joissa uiskenteli myös muinaisia krokotiilieläimiä, jotka ovat kalvenneet valtavan, purjeselkäisen ja airohäntäisen pedon rinnalla. Taivaalla kaartelivat lentoliskot.

”Saharassa eli suuria kaloja, keuhkokaloja ja jättimäisiä varsieväkaloja.”

Pedoille riitti ravintoa, sillä joet olivat kaloja viljanaan. Alueelta on löydetty kymmenien muinaisien kalalajien jäänteitä, muun muassa valtavien varsieväkalojen fossiileja.

Varsieväkaloista nykypäivään ovat säilyneet ainoastaan latimeriat, joita uiskentelee yhä Intian valtameren syvyyksissä.

”Saharassa eli suuria kaloja, keuhkokaloja ja jättimäisiä varsieväkaloja. Liitukauden varsi­eväkalat olivat neljä, jopa viisi kertaa suurempia kuin nykyiset”, sanoo Portsmouthin yli­opiston professori David Martell. Vesistöissä vaani myös suuria haita ja saharauskuja, kuten Onchopristis. Sen hampaat olivat kuin sormen pituisia tikareita.

Sahara on viljanaan dinosaurusten luita. Niitä on niin paljon, että Marokossa kukoistaa kokonainen fossiilinmetsästysbisnes. Yksityiset yrittäjät kaivavat luita myyntiin.

Usein tutkijatkin hankkivat luita yksityisiltä myyjiltä, sillä se on helpompaa kuin hikoilla aavikolla. Tässä on kuitenkin ongelmansa. Erityisesti lihansyöjä­dinosaurusten hampaat ovat haluttua tavaraa, mikä voi vääristää kuvaa siitä, että juuri näitä olisi alueella elänyt erityisen paljon. Lisäksi kauppiaiden fossiileista ei aina ole tietoa, mistä ne on tarkalleen kaivettu.

Tätä puutetta Ibrahim ryhmineen halusi paikata toisella tutkimuksella, joka julkaistiin ZooKeys -tiedejulkaisussa.

Tutkijat kokosivat yhteen tietoa Marokon alueen fossiileista mahdollisimman kattavasti. Tällaista yleiskartoitusta ei ole tehty sitten Ernst Strömerin aikojen, siis 1930-luvun jälkeen, professori Martell sanoo.

Saharassa riittää aarteita paleontologeille. Aavikon alta on kaivettu esiin paljon vielä tunnistamattomien liitukautisten eläinlajien luita.