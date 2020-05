Miehet arvioivat mittansa pieleen naisia useammin – Paino kerrotaan alakanttiin, pituus yläkanttiin

Moni haluaisi olla hiukan hoikempi tai hieman pitempi kuin oikeasti on. Tämä taipumus tuntuu vaikuttavan miehiin ainakin Yhdysvalloissa, kun heiltä kysytään omia mittoja.

Näin kertoo tuore Plos-tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Se vertaili ihmisten itse ilmoittamia pituuksia ja painoja todellisiin tarkkoihin mittauksiin.

Yhdysvaltain syöpäyhdistyksen tutkija James Hodge seurasi ryhmänsä kanssa Atlantan kaupungissa Georgian osavaltiossa, kuinka hyvin ihmiset tietävät omat mittansa.

Pituus ja paino ovat tärkeitä terveystutkimusten muuttujia. Tutkimukset kun tarkastelevat monesti kehon mittojen ja sairauksien riskisuhdetta. Niissä luotetaan lähes poikkeuksetta ihmisten itsensä ilmoittamiin pituuksiin ja painoihin.

Tämä voi johtaa virheellisiin tuloksiin.

Hodgen johtamassa tutkimuksessa tutkijat pyysivät 2 643 ihmistä kertomaan pituutensa ja painonsa. Tutkitut olivat 30–65-vuotiaita Yhdysvaltain kansalaisia. Vastaajien omien arvioiden jälkeen biometrian eli biologisen mittaamisen ammattilainen mittasi vastaajan pituuden ja painon tarkasti.

Miehet vastasivat tutkijoille, että he ovat keskimäärin 0,48 senttimetriä pitempiä ja 1,54 kiloa kevyempiä kuin mitä he oikeasti olivat.

Naisten taju mitoistaan oli tarkempi. He kertoivat, että olivat keskimäärin 0,16 senttimetriä pitempiä ja 0,88 kiloa kevyempiä kuin oikeasti.

Tämä voi johtua tutkijoiden mukaan ensinnäkin siitä, että miehet haluavat nähdä itsensä pitempinä ja hoikempina kuin oikeasti ovat. Yhtä lailla syy voi olla se, että ihmiset saavat yleensä lisää painoa vanhetessaan.

”Muistat nuoruuden lukemat, kun sitä joku joskus kysyy.”

Monien luusto painuu iän myötä hieman kasaan ja ryhti heikkenee. Ikääntyvistä moni ei myöskään aina muista tai tiedä, milloin heidän pituuttaan ja painoaan olisi mitattu viimeksi, arvioi australialainen tutkija Ian Stephen New Scientist -lehdessä.

”25-vuotiaana sitä oppii, että on 182 senttiä pitkä ja painaa 70 kiloa. Mutta kun olet 60-vuotias, eivät lukemat varmaankaan ole ihan samoja. Silti muistat nuoruuden lukemat, kun sitä joku joskus kysyy”, Macquarien yliopistossa Sydneyssä työskentelevä Stephen sanoo.

Yksi syy poikkeamiin on myös se, että kehon mittaukset vaihtelevat hieman mittavälineiden takia.

Ihmisen mitoissa on lisäksi hieman vaihtelua eri päivinä ja eri kellonaikoina.

Sosiaalisen hyväksynnän tarve voi selittää sitä, miksi miehet ilmoittivat painonsa todellisuutta pienemmäksi. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Ihmisillä on lisäksi kova halu muistaa juuri se mittaus, johon he ovat eniten tyytyväisiä, sanoo Macquarien yliopiston tutkija Kevin Brooks New Scientistissa.

Tutkijat huomasivat, että otoksen lyhyimmät ihmiset ilmoittivat todennäköisimmin pituutensa yläkanttiin. Vastaavasti tutkimuksen painavimmat ilmoittivat useimmin, että he painavat vähemmän kuin heidän oikea painonsa oli.

Psykologit sanovat, että ihmisillä on halu kuvata itseään heille itselleen edullisessa valossa. Länsimaissa arvostetaan usein pitkää olemusta, ja erityisesti tämä pätee miehiin. Jos itse on kaukana siitä ihanteesta, sitä isompi voi olla ilmoitettu virhe, Brooks sanoo.

Ihmisen sosiaalisen hyväksynnän tarve voi selittää myös ilmiötä. Siksi miehet ilmoittivat pituutensa yli todellisten arvojen enemmän kuin naiset.

Sama pätee painoon. Miehet saattoivat tuntea, että heidän on pakko ilmoittaa painonsa pienemmäksi. Se voi liittyä siihen, että miesvastaajissa oli enemmän lihavia kuin naisissa.