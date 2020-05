Tuore tutkimus osoittaa, että koalat juovat nuolemalla sateen aikana puiden rungoilla virtaavaa vettä. Vastoin aiempaa käsitystä koalat saavat siis vettä muualtakin kuin syömistään eukalyptuksen lehdistä, kertoo Reuters.

Tutkijat tarkkailivat villinä eläviä koaloja vuosina 2009–2019 pääasiassa You Yangsin alueella Victorian osavaltiossa Australiassa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin tällä viikolla Ethology-nimisessä tieteellisessä julkaisussa.

Löydöksestä voi tutkijoiden mukaan olla apua koalojen suojelemisessa:

”Tutkimuksen ydinviesti on mielestäni se, että eläinten käyttäytymisen tarkkailu luonnossa on tärkeää silloin, kun yritämme selvittää, mikä on tavallista ja epätavallista käyttäytymistä sekä mitä eläimet todella tarvitsevat. Jos katsomme eläimiä tarkasti, ne kyllä kertovat sen meille”, sanoo Sydneyn yliopiston etologi ja tutkimusjulkaisun pääkirjoittaja Valentina Mella.

Koalat elävät suurimman osan elämästään eukalyptuspuiden latvoissa ja saavat ravintonsa puiden lehdistä, syöden niitä yhteensä noin 500–800 grammaa päivässä.

Se, miten koalat juovat, on ollut mysteeri jo pitkään. Itse lajin nimen on ajateltu tarkoittavan ”ei juo” yhdellä Australian alkuperäisasukkaiden kielellä.

Valentina Mellan mukaan on jopa väitetty, että koalat eivät joko juo ollenkaan tai että ne juovat vain toisinaan. Juomisen on myös ajateltu olevan merkki jostain epätavallisesta, kuten sairaudesta tai vakavasta lämpörasituksesta.

Koalojen on aiemmin siis ajateltu saavan tarvittavan nestemäärän syömiensä eukalyptuspuiden lehdistä ja niiden pinnalla olevasta kosteudesta, Mella lisää.

Koalat nukkuvat noin kaksikymmentä tuntia päivässä, koska niiden ruuansulatus vaatii runsaasti energiaa. Mellan mukaan koalat ovat yöeläimiä ja elävät noin 98 prosenttia elämästään puissa, joista ne saavat suojaa, ruokaa ja nyt tuoreen tiedon mukaan myös juotavaa.

Mellan mukaan koalat laskeutuvat maan tasalle vain etsiessään puuta, jossa on enemmän ravintoa tai uusi kumppani.