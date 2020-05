Kasvimaata voi kohta hoitaa kitkijärobotti, ja kotipuutarhuri saa keskittyä muihin hommiin.

Ammattiviljelyynkin kitkijä­koneet ovat tulossa. Rikkaruohot tuhoavia robotteja kokeillaan jo muutamilla suurilla eurooppalaisilla pelloilla.

Myös marjojen poimintaan on kehitteillä robottivoimaa. Ihminen peittoaa silti vielä mansikkapellolla koneen sekä tarkkuudessa että nopeudessa.

”Näidenkin yleistymistä maailmalla ja Suomessa saadaan arvioiden mukaan odottaa jokusia vuosia”, sanoo maatalous- ja metsätieteiden tohtori, agroteknologian dosentti Janne Karttunen Työtehoseurasta. Hän on kartoittanut kyselyllä viljely­robottien käyttöä Suomessa.

Ensimmäiset kotipuutarhurin apurit ovat maailmalla jo markkinoilla.

Yhdysvaltalaisen Franklin Roboticsin valmistama Tertill vastaa kooltaan pölynimurirobottia. Se ajelee kasvimaalla, leikkaa trimmerillä rikkaruohot poikki ja sekoittaa ne teräväreunaisilla pyörillään multaan. Haittakasveista saadaan lannoitetta.

Kotipuutarhaan tarkoitettu Tertill kitkee kasvimaata. Kuva: Franklin Robotics

Energiansa kone kerää aurinkokennoilla. Pilvisiä päiviä varten se varaa sähköä akkuun.

Yksi Tertill pystyy pitämään puhtaana rikkaruohoista noin 20 neliömetrin alan. Suurempia aloja varten tarvitaan useampia robotteja.

”Helmikuussa saimme iloksemme kuulla Cornellin yliopiston maatalouskoulun tiukan testin tulokset”, kertoo valmistaja­yrityksen teknologiajohtaja Joe Jones sähköpostiviestissään.

Cornellin yliopiston kokeilussa Tertill antoi trimmerillä varustettuna yhtä hyvän tuloksen kuin käsin kitkeminen.

Joillakin koealoilla robotti hävitti rikkaruohot ilman trimmeriä, vain pyörillään möyhentämällä. Tulosta voidaan tutkijoiden mukaan parantaa suunnittelemalla pyörät uudelleen.

Jones tunnetaan parhaiten pölynimurirobotti Roomban kehittäjänä. Massachusettsin teknillisen instituutin MIT:n kasvatti alkoi kehittää imurirobottia 1980-luvun lopulla instituutin tekoälylaboratoriossa.

Kitkijärobotteja on kehitetty eri puolilla maailmaa jo vuosia. Uutta on niiden tulo markkinoille. Tertill on nyt myynnissä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Robotti erottaa hyötykasvit rikkaruohoista korkeuden perusteella.

Verkkolehti Android Headlinesin testaaja kokeili robottia viime syksynä kasvimaallaan.

Tertill erotti moitteettomasti rikkaruohot hyötykasveista. Hankaluuksia sillä oli hyvin matalien rikkakasvien hävittämisessä. Samoin hyvin savinen ja kivinen maapohja vaatii tasaamista, jotta robotti voisi työskennellä sillä.

Tertill on tarkoitettu kotipuutarhureille, ei vielä suurimittaiseen peltoviljelyyn. Rajoitus on helpottanut suunnittelua.

Robotti erottaa hyötykasvit rikkaruohoista korkeuden perusteella. Korkeat esteet se kiertää, matalat kasvit se leikkaa poikki. Ajatuksena on se, että kun rikkaruohon maanpäällinen osa leikataan toistuvasti poikki, kasvi lopulta kuolee.

Matalat taimet suojataan pienillä aidoilla, jotka kuuluvat robotin varusteisiin. Kasvimaan reunalla pitää myös olla vähintään viiden senttimetrin korkuinen este robotin karkaamisen estämiseksi.

Suuria peltoja ja viinitarhoja varten kitkentärobotteja valmistaa ranskalainen Naïo Technologies.

Kitkijärobotti Ted työskentelee viinitarhassa. Kuva: Naïo Technologies

Viinitarhoilla robotin on tunnistettava rikkaruohot ilman aitausten apua. Robotti paikallistaa hyötykasvit ja rikkaruohot yhdistämällä kahta teknologiaa, satelliittipaikannusta ja konenäköä. Rikkaruohot robotti tu­hoaa samoin kuin Tertill, mekaanisesti möyhentämällä.

Robotit toimivat sähköllä ja saavat energiansa akuista. Esimerkiksi vihannesviljelmän kitkijärobotti Dino voi kitkeä päivässä keskimäärin viisi hehtaaria peltoa. Yhdellä latauksella se toimii noin kymmenen tuntia.

Hauskannäköinen viinitarharobotti Ted muistuttaa haara­trukkia. Se kulkee viiniköynnösrivin molemmin puolin ja puhdistaa tarhan rikkaruohoista.

Yhtiö on jo toimittanut muutamia kymmeniä robotteja eurooppalaisille maatiloille ja viinitarhoille.

Ihmisen käden ja sormien liikkeitä on vaikeaa jäljitellä.

Kitkijärobotit toimivat eri tavalla kuin ihmiskitkijä. Ne eivät yritä nyhtää rikkaruohoa maasta. Ihmisen käden ja sormien liikkeitä on vaikeaa jäljitellä.

Marjojen poiminta on siksi hankalampaa kuin rikkaruohojen murskaaminen. Poimijarobotteja kehittäjät yritykset yrittävät nyt parantaa tuloksia.

Yhdysvaltalainen Harvest Croo Robotics on kehittänyt kolmikätistä mansikanpoiminta­robottia. Yksi käsi nostaa lehdet marjojen päältä. Toinen määrittelee mansikoiden kypsyyden värin perusteella. Kolmas poimii marjan.

Teknologiaa kehittää joukko Etelä-Floridan yliopiston tutkijoita. Rahoittajina on useita mansikka-alan yrityksiä.

Robotti on kehitysvaiheessa. Kokeissa se on pystynyt näkemään ja poimimaan puolet kypsistä marjoista. Ihminenkin poimii epätarkasti mutta löytää mansikoista sentään 60–90 prosenttia.

Kehittäjät uskovat, että kone voittaa pian ihmisen tarkkuudessa ja nopeudessa. Robotti voi työskennellä väsymättä vaikka vuorokauden ympäri. Yöllä poiminta hieman helpottuu, koska marjat ovat viileitä ja vähemmän hauraita.

Marjaviljelmillä tehdään yhä paljon muutakin käsityötä kuin poimintaa. Mansikkalaatikoita kannetaan pellon laitaan. Britanniassa Lincolnin yliopisto on kehittänyt alan yritysten kanssa robottia laatikoiden kuljettamista varten.

”Kun tällaisen laitteen hankintahinta on tätä nykyä sadan tonnin luokkaa, sillä saa palkattua aika monta työntekijää kuokan varteen.”

Työtehoseuran Janne Karttusella ei ole tietoa siitä, onko mansikanpoimintarobotteja vielä myyty yhtään Suomeen.

Viljelyolot vaihtelevat Suomessa suuresti. Pellot ovat usein monessa lohkossa, jotka voivat sijaita kilometrien tai ääritapauksessa kymmenien kilometrien päässä toisistaan. Nykyiset robotit liikkuvat isolla pellolla talouskeskuksen vieressä, eivät yleisillä teillä.

”Siitä, että näitä alkaa nähdä edelläkävijätiloilla, on vielä vuosia matkaa siihen, että näistä tulee valtavirtaa, jos on tullakseen. Kun tällaisen laitteen hankintahinta on tätä nykyä sadan tonnin luokkaa, sillä saa palkattua aika monta työntekijää kuokan varteen”, Karttunen sanoo.

Kehitys voi näyttää hitaalta, mutta pinnan alla tapahtuu paljon.

”Asiantuntijat pohtivat niin sanottujen isäntä- ja orjakoneiden kehittymistä sekä sitä, tulevatko pienet ja kevyet autonomiset peltorobotit tai robottiryhmät aikanaan korvaamaan vai täydentämään täysin autonomisia traktoreita ja puimureita”, Karttunen sanoo.

Isäntä- ja orjakoneratkaisussa toimii yksi kuljettajan ohjaama traktori-työkoneyhdistelmä tai leikkuupuimuri. Vierellä kulkee yksi tai useampi traktori-työ­koneyhdistelmä tai puimuri ilman kuljettajaa.

Kuljettaja ohjaa ”isäntäkonetta”, jota muut seuraavat.

”Toinen koulukunta suunnittelee yksittäin liikkuvia autonomisia traktoreita ja puimureita, joissa ei ole kuljettajaa mukana. Kuljettajan tulee kuitenkin olla jatkuvasti tavoitettavissa – sama tilanne siis kuin jo erittäin vakiintuneissa lypsyroboteissa. Jonkun on oltava tavoitettavissa 24/7”, Karttunen kertoo.

”Automaatio laajenee asteittain kuten autoissakin.”

Saksalainen traktorivalmistaja Fendt on kehittänyt traktori­robottien parvea. Sitä ohjaa tietokone pilvipalvelun kautta.

Tavallisessa traktorissa automaatio lisääntyy koko ajan. Automaattiohjaus tukee kuljettajaa samalla tavalla kuin autopilotti lentäjää. Satelliittipaikannuksen avulla kone kulkee tarkasti haluttua linjaa pitkin.

Päällekkäisyys eli kahteen kertaan muokatut tai muuten käsitellyt kaistaleet vähenevät.

”Automaatio laajenee asteittain kuten autoissakin: ei kerralla pyritä täyteen autonomisuuteen. Nämä koneet tulevat ensin käyttöön erilaisille tutkimus- ja koetiloille”, vertaa Karttunen.

Jossakin vaiheessa alkaa tulla isoja hyppäyksiä.

Yksi innovaatioiden suunnittelijoista on suomalainen Gim Robotics.

Yritys on syntynyt kaupallistamaan Helsingin teknillisessä korkeakoulussa aikanaan tehtyä robotiikka-alan tutkimusta.

Gim Robotics on ohjelmistotalo, joka tarjoaa älyä kaikkiin työkoneisiin.

”Asiakkaidemme kautta olemme tehneet myös maatalouteen ja ympäristön hoitoon liittyvää robotiikkaa”, kertoo yhtiön varatoimitusjohtaja Jussi Suomela. Toistaiseksi hankkeet eivät ole julkisia.

Ratkaisuihin kuuluu paikallistaminen valotutkan eli lidarin avulla ja esteiden havaitseminen erilaisilla sensoreilla.

Paikkatiedon avulla automatiikka ohjaa, jarruttaa ja kiihdyttää niin, että kone liikkuu turvallisesti ja sulavasti. Teknologia mahdollistaa myös monen koneen parven ohjaamisen.