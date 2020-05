Marsin niin sanotussa Hellaksen altaassa on kalliomuodostelma, joka on selvästi virtaavan veden kuluttama. Paikalla on ollut joki 3,7 miljardia vuotta sitten, tutkijat arvioivat. Kuva: Matt Balme / NASA

Nykyään Mars on kuiva ja kuollut, ruosteisen tomun peittämä kivipallo. Mutta jos sitä olisi voinut katsoa kaukoputkella miljardeja vuosia sitten, olisi ehkä voinut erottaa veden sinen.

Tiedetään varmasti, että Marsissa on kauan sitten ollut jokia ja järviä. Ne haihtuivat ohuesta kaasukehästä avaruuteen, kun elämä maapallolla vasta kehittyi. Vettä on silti yhä jäljellä pieniä määriä napajäätiköillä. Joidenkin tutkijoiden mukaan Marsissa on kenties jopa ollut suuri valtameri.

Nyt tutkijat ovat jälleen löytäneet todisteita yhdestä muinoin virranneesta joesta. Niin sanotussa Hellaksen altaassa on kalliomuodostelma, joka on selvästi virtaavan veden kuluttama. Noin 3,7 miljardia vuotta sitten tällä paikalla on ollut joki, joka on virrannut ainakin satatuhatta vuotta, kirjoittavat tutkijat Nature Communications -julkaisussa ilmestyneessä artikkelissaan.

Hollantilaiset, englantilaiset ja ranskalaiset tutkijat perkasivat Nasan Marsia kiertävän Mro-luotaimen ottamia kuvia ja havaitsivat niistä erikoisen kallion. 200 metriä korkea kallio on uurteineen ja muotoineen sellainen, että sen on täytynyt syntyä veden kuluttamana.

Luotain lensi kalliomuodostelman yli juuri sopivassa kulmassa. Sen kameran erottelukyky on niin tarkka, että pinnan muodot erottuvat selvästi.

”Harmi, ettemme pääse sinne kiipeämään ja katsomaan läheltä, mutta nämä ovat niin samanlaisia kuin maapallon sedimenttikivet, ettei paljon jää arvailun varaan”, sanoo geologi Francesco Salese hollantilaisen Utrechtin yliopiston tiedotteessa.

Sedimenttikivet ovat jään tai veden vaikutuksesta kerrostuneita kivilajeja. Myös tuuli voi muovata kiviä, mutta kallion uurteet eivät täsmää tuulieroosioon.

Marsin Hellaksen altaassa näkyy merkkejä pitkään virranneesta vedestä. Tärkeä kuvien lähde oli Marsia kiertävä Mro-luotain. Kuva: Francesco Salesen johtama tutkimusryhmä

Joki on ollut useita metrejä syvä, ja sen on täytynyt virrata ainakin sata tuhatta vuotta, jotta se olisi kuluttanut kalliota tällä tavalla. Sen on myös täytynyt virrata jatkuvasti ympäri vuoden. Marsissa on siis täytynyt aikoinaan olla maapallon kaltainen veden kiertokulku, jossa vettä haihtuu ilmaan ja tiivistyy jälleen sateiksi.

”Tällaisten 200 metriä korkeiden muodostelmien syntymiseen vaaditaan ympäristö, joka kykenee ylläpitämään huomattavia määriä nestemäistä vettä”, kertoo Salese.

Joki on virrannut Hellaksen kraaterissa, joka on yksi aurinkokunnan suurimpia törmäyskraatereita. Kraaterin halkaisija on yli 2 000 kilometriä. Se on syntynyt asteroidipommituksessa yli neljä miljardia vuotta sitten.

Alueella on aikoinaan ollut todennäköisesti suuri järvi ja jokiverkosto suistoineen. Tutkijat löytävät joelle vertailukohdan maapallolta: se on kiemurrellut kuin Rein tai Pohjois-Italian joet, synnyttäen hiekkasärkkiä. Joki on virrannut vielä 3,7 miljardia vuotta sitten. Maapallolla varhaisimmat todisteet alkeellisesta elämästä ovat noilta ajoilta.

Muinaisten jokien uomat erottuvat selvästi Marsin pinnalta. Curiosity-mönkijä on löytänyt toisaalta Marsista, Galen kraaterista myös pieniä kiviä, jotka ovat hioutuneet sileiksi virtaavan veden matkassa.