Tutkijat ovat löytäneet avaruudesta mustan aukon, joka on lähempänä kuin mikään aiemmin tunnettu musta aukko.

HR 6819 -tähtijärjestelmän ytimessä sijaitseva näkymätön kohde on vain tuhannen valovuoden päässä meistä. Tuhat valovuotta on toki valtava etäisyys, mutta tähtitieteellisessä mittakaavassa pieni. Moni taivaalla näkyvä tähti on paljon tätä kauempana.

Löytö onkin poikkeuksellinen. Mustaa aukkoa kiertävät tähdet voi nähdä yötaivaalla paljain silmin.

”Olimme aivan häkeltyneitä, kun tajusimme, että tämä on ensimmäinen mustan aukon tähtijärjestelmä, joka erottuu ilman kaukoputkea”, sanoo emeritustähtitieteilijä Petr Hadrava Euroopan eteläisen observatorion tiedotteessa.

Valitettavasti tähdet eivät kuitenkaan näy Suomessa. Tähtijärjestelmä HR 6819 sijaitsee eteläisen pallonpuoliskon taivaalla Kaukoputken tähtikuviossa, Jousimiehestä hieman etelään.

Australiassa tai vaikkapa Argentiinassa voi kuitenkin etsiä taivaalta tuon tähdistön. Tarkka silmä erottaa sieltä kirkkaan sinertävän tähden, joka on todellisuudessa osa kaksoistähtijärjestelmää. Tähdet kiertävät meistä katsottuna niin lähellä toisiaan, että ne näyttävät yhdeltä.

Oikeastaan kyseessä on kolmoisjärjestelmä. Kolmas osapuoli löytyi vasta nyt. Tähtijärjestelmän ytimessä on synkkä syöveri, yli neljän Auringon massainen musta aukko.

Se on jopa mustien aukkojen mittapuulla poikkeuksellisen näkymätön, sillä se ei lähetä röntgensäteilyä. Siksi musta aukko löydettiin vasta nyt, vaikka HR 6819 -tähtijärjestelmä on tunnettu jo vuosikymmeniä.

Tutkijat eivät edes olleet etsimässä mustaa aukkoa. He tutkivat HR 6819:n kaksoistähtiä päästäkseen paremmin jyvälle niiden erikoisista ominaisuuksista. Kahdesta tähdestä ulompi on paljon Aurinkoa suurempi ja pyörii niin vinhasti, että se on navoiltaan hieman litistynyt. Tähdistä sisin puolestaan kiertää järjestelmän ytimessä olevaa kohdetta vain 40 päivän syklillä.

”Ne pyörivät niin nopeasti, että niistä irtoaa ainetta melkein itsekseen”, tutkimuksen päätekijä Thomas Rivinius kuvaa National Geographic -lehdelle.

Tähtien kierrosta ja niiden säteilemän valon spektristä tutkijat päättelivät, että ne kiertävät todennäköisesti mustaa aukkoa. Ryhmä laski, että järjestelmän keskellä olevan kohteen täytyy olla vähintään 4,2 Auringon massainen. Noin iso tähti olisi niin kirkas, että se erottuisi selvästi ja olisi nähty jo kauan sitten.

Kohde on myös liian massiivinen ollakseen neutronitähti. Ei siis jää muita vaihtoehtoja kuin että kyseessä on musta aukko. Tähdet kiertävät aukkoa sen verran kaukana, että niistä ei imeydy ainetta mustaan aukkoon. Näin ollen aukko ei myöskään säteile.

HR 6819:n mahdollisesta mustasta aukosta oli saatu vihiä jo viisi vuotta sitten, mutta tutkimusta tuolloin johtanut tähtitieteilijä Stan Štefl menehtyi auto-onnettomuudessa. Hänen kollegansa palasivat nyt tutkimaan aineistoa uudelleen.

Meidän galaksissamme Linnunradalla arviodaan olevan satoja miljoonia mustia aukkoja. Vaikka nyt löydetty musta aukko on toistaiseksi lähin tuntemamme, niitä lymyää todennäköisesti vieläkin meitä lähempänä. Niitä on vain hankala löytää.

Tutkijat pitävät erittäin todennäköisenä, että kyseessä on todella musta aukko. Koska aukko ei kuitenkaan säteile, on vielä suljettava pois se mahdollisuus, ettei HR 6819 olisikin esimerkiksi harvinainen neloistähtijärjestelmä.

”Yritämme saada tästä selkoa, kun observatoriot taas avataan”, Rivinius kertoo Scientific American -lehdelle.

Koronapandemian vuoksi myös observatorioita on suljettu.

Tutkimus mustasta aukosta on vapaasti luettavissa Astronomy & Astrophysics -tiedejulkaisussa.