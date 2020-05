Lasten tiedekysymykset

Elli Mäkelä, 7

Ihminen on aina sitä sukupuolta, jota hän itse kokee olevansa.

Luonto ei tee vain yhtä tai kahta tyyppiä olevia ihmisiä, vaan valtavasti erilaisia ihmisiä. Niinpä kaikkia meitä ei voi määritellä suoraviivaisesti tytöiksi tai pojiksi.

Jo biologiset tekijät vaikuttavat lapsen ominaisuuksiin monella tavalla. Usein esimerkiksi on niin, että äidin kohdussa on paljon poikahormoneita, mutta kromosomeiltaan kasvava vauva on tyttö. Tai toisinpäin, vauvan kromosomit ovat pojan, mutta hormonien määrät eivät ole pojalle tyypilliset.

Hormonit ovat eräänlaisia verenkierrossa kulkevia viesti­aineita. Kromosomit taas ovat perimän sisältäviä pakkauksia.

Kun vauva syntyy ja kasvaa isommaksi, nämä biologiset syyt voivat vaikuttaa siihen, että poikana pidetty lapsi tuntee itsensä tytöksi tai tyttönä pidetty tuntee olevansa poika. Joillakin vauvoilla on kohdussa sekä pojille että tytöille tyypillistä kehitystä.

Kaikille syntyy myös erilaisia kokemuksia eläessään. Poikavauva voi olla pienikokoinen, kaunis ja suloinen. Näitä ajatellaan kulttuurissamme usein tytön ominaisuuksiksi.

Tämä voi vaikuttaa siihen, miten lasta kohdellaan ja millaiseksi hän alkaa tuntea oman sukupuolensa.

On myös muunsukupuolisia ihmisiä, joista tuntuu sekä tytöltä että pojalta tai ei kummaltakaan. Jotkut voivat olla eri ikäisinä eri mieltä sukupuolestaan.

Vastaus kysymykseen on siis se, että sukupuoleen vaikuttavat sekä perimä ja muut biologiset tekijät että ihmisen omat kokemukset.

Jokaisen identiteettiä eli omaa kokemusta siitä, kuka hän on niin sukupuolen osalta kuin muutenkin tulee kunnioittaa. Esimerkkinä on se, että kutsuu ihmistä sillä nimellä, millä ihminen toivoo itseään kutsuttavan.

Maarit Huuska

johtava sosiaalityöntekijä

Sukupuolen moninaisuuden

osaamiskeskus, Seta

Jääpingviinit ja myssypingviinit talsivat Lauriesaarella Etelämantereen lähellä. Kuva: K. Wothe / Zuma

Jos kaikki jää sulaa maapallolta, niin peittyykö koko maa veteen?

Emma Laine, 6

Maapallolla on jäätä Etelämantereen ja Grönlannin mannerjäätiköissä ja pienemmissä vuoristojäätiköissä. Sitä on myös merissä, järvissä, joissa, pilvissä ja roudassa. Lumenkin voi laskea jääksi, koska se koostuu muiden jäiden tapaan pienenpienistä jääkiteistä.

Jos kaikki tämä jää sulaisi, merenpinta nousisi melkein 70 metriä. Kaikki maa ei peittyisi veden alle, mutta hyvin laajat alueet peittyisivät. Varsinkin rannikolla sijaitsevat seudut hautautuisivat veteen.

Tuosta merenpinnan noususta noin 58 metriä aiheutuisi Etelämantereen jäätikön sulamisesta. Toiseksi eniten vaikuttaisi Grönlannin jäätikön hupeneminen.

Vaikka luvut tuntuvat hurjilta, on muistettava, että suuret jäätiköt eivät sula nopeasti. Niiden täydelliseen sulamiseen menisi nykyistä vauhtia kymmeniätuhansia vuosia. On tärkeää, että ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä, jotta merenpinta ei pääse nousemaan liikaa.

Jäätähän on myös jäävuorissa, mutta niiden sulaminen ei vaikuta merenpinnan nousuun. Se jää on nimittäin jo meressä. Asiaa­ voi tutkia laittamalla juomalasiin vettä ja jääpalasen. Lasin vedenpinta ei nouse, vaikka jää sulaa.

Timo Vihma

tutkimusprofessori

Ilmatieteen laitos

Suolikaasujen haju ei miellytä. Kuva: HS-arkisto

Miksi pieru haisee ja miksi se haisee ihmisen mielestä pahalle?

Selma Koponen, 10

Pieru on suolikaasua, jota aikuisella muodostuu runsas puoli litraa päivässä. Sitä tuottavat paksusuolen bakteerit.

Pierussa on samoja kaasuja kuin ilmassa: typpeä, happea, hiilidioksidia, vetyä ja metaania. Nämä aineet ovat hajuttomia. Lisäksi pieruissa on pieni määrä haisevia kaasuja.

Hajukaasut syntyvät niistä ravinnon osista, joissa on rikkiä. Sitä on esimerkiksi monissa kasviksissa suoloina, joita sanotaan sulfaateiksi.

Ihmisen hajukaasuista yleisimpiä ovat rikkivety ja metanolitioli. Samoja kaasuja muodostuu pilaantuneessa kanan­munassa ja mädäntyneissä kasviksissa. Ihmisille on kehittynyt vastenmielisyyttä näitä hajuja kohtaan, jotta osaisimme välttää terveydelle vaarallisten ruokien syömistä. Siksi pierut haisevat meistä pahalta.

Hajukaasut ovat vaarattomia. Pierujen jatkuva pidättäminen johtaa vatsakipuihin. Hajuhaitoista huolimatta niitä kannattaakin väliajoin tupsautella ulos.

Pertti Mustajoki

sisätautien erikoislääkäri

Blue Congo -perunoita. Kuva: Harri Nurminen

Miksi ei ole sinisiä ruokia?

Malla Suominen, 7

Suurin osa meidän syömistämme ruuista ei ole sinisiä. Poikkeuksia kuitenkin on.

Metsissä kasvaa mustikoita, jotka ovat tuoreina hyvin sinisiä. Syötävistä kukista taas sinertäviä ovat esimerkiksi ruiskaunokki sekä koreanmintun ja kurkkuyrtin kukat.

Myös perunoissa on sinisiä lajikkeita kuten Synkeä Sakari, Blue Congo ja Violet Queen. Pekka-omena taas on lähimpänä tummansinistä. Maissikin voi olla sinistä. Väriltään violetit porkkanat ovat myös sinisiä siinä mielessä, että ne voivat värjätä kielen sinertäväksi.

Kasviksissa on useimmiten kolmea eri väriainetta: punertavia antosyaaneja, vihertäviä klorofyllejä ja kellertäviä karotenoideja. Sinisen värin saavat aikaan sinertävät antosyaanit. Ne ovat heikommin kestäviä kuin muut ruokien värit, joten kuumentaminen voi vioittaa niitä. Esimerkiksi Synkeä Sakari muuttuu keitettynä nopeasti harmaaksi.

Ruokaan saatetaan tehdä sininen väri myös keinotekoisesti. Suomessa juomiin, jäätelöön, makeisiin ja erilaisiin jälkiruokiin saa käyttää sinisinä elintarvikeväreinä E132:ta eli indigotiinia, E133:a eli briljanttisinistä ja E131:tä eli patenttisinistä. Niille on määritelty enimmäissaannin suositukset.

Mari Sandell

elintarvikkeiden aistinvaraisen laadun professori

Helsingin yliopisto

Kuva: NASA

Miksi satelliitissa on valo?

Tiitus Malmberg, 8

Yötaivaalla näkyvät hitaasti liikkuvat valopisteet ovat usein satelliitteja. Niiden näkyminen ei kuitenkaan johdu lampuista tai ajovaloista. Sen sijaan satelliitit heijastavat auringonvaloa kuin suuret peilit.

Heijastus tapahtuu, kun Auringosta tuleva valo osuu satelliitin aurinkopaneeliin tai muuhun kiiltävään osaan. Parhaiten Maahan näkyvät erityisen suuripaneeliset satelliitit. Osa niistä pyörii ja näyttää siksi välkkyvän.

Kaikkein suurimmat aurinkopaneelit on Kansainvälisellä avaruusasemalla eli ISS:llä. Sillä on kahdeksan paneelirivistöä. ISS onkin ajoittain yötaivaan kirkkain kohde heti Kuun jälkeen. Etelä-Suomessa se näkyy yleensä muutaman kerran kuukaudessa, muual­la Suomessa ei ollenkaan.

ISS on poikkeuksellinen satelliitti siinäkin, että sillä on myös omat valonheittimet. Niitä käytetään, kun astronautit menevät ulos aluksesta. Maahan asti nuo valot eivät näy, koska ISS lentää huimassa 400 kilometrin korkeudessa.

Jarmo Korteniemi

avaruustutkija

Arktinen planeettatutkimus­instituutti