Ilmastonmuutos uhkaa tehdä laajoista alueista ihmiselle elinkelvottomia. Kun kuivuus piinaa, puhdas vesi ehtyy ja maanviljelyksen edellytykset tuhoutuvat, ihmiset joutuvat hakemaan inhimillisiä elinoloja lauhkeammilta seuduilta.

Pahimmassa tapauksessa jopa miljardien ihmisten elinalueet muuttuvat yhtä kuumiksi kuin Sahara.

Näin varoittaa uusi tutkimus, joka on julkaistu Yhdysvaltain tiedeakatemian Pnas-lehdessä.

Tiedetään hyvin, että ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan karuja seurauksia etenkin kehittyvissä maissa. Ilmastotieteilijöistä, antropologeista ja ekologeista koostuva monikansallinen ryhmä lähestyy nyt artikkelissaan asiaa aivan uudelta kantilta.

Tutkijat tarkastelivat ihmissivilisaatioiden historiaa suhteessa ­alueellisiin lämpötiloihin ja havaitsivat, että ihmiselle voidaan määritellä samankaltainen ekolokero kuin muillekin eläinlajeille: alue, jossa ihminen menestyy parhaiten.

”Ihmispopulaatiot ovat laajassa mittakaavassa välttäneet liian kuumia ja liian kylmiä alueita ja keskittyneet kultakutrivyöhykkeille.”

Kautta historian, 6 000 vuoden takaa nykypäivään, suurin osa ihmiskunnasta ja maanviljelyksestä näyttää keskittyneen alueille, joiden vuotuiset keskilämpötilat asettuvat 11 ja 15 asteen välille. Noin 15 asteen vuotuinen keskilämpötila vastaa jokseenkin pohjoisen Välimeren oloja. Suomessa vuoden keskilämpötila on viitisen astetta.

Toki sivilisaatiot ovat kukoistaneet ja kukoistavat paljon lämpimämmilläkin seuduilla. Tämä verrattain kapea 11–15 asteen keskilämpötilojen vyöhyke näyttää kuitenkin kautta historian olleen se alue, jossa ihmiskunta on parhaiten menestynyt. Edelleen suurin osa maanviljelyksestä ja karjankasvatuksesta keskittyy tällaisiin ilmanaloihin.

”Ihmispopulaatiot ovat laajassa mittakaavassa välttäneet liian kuumia ja liian kylmiä alueita ja keskittyneet kultakutrivyöhykkeille”, kertoo Exeterin yliopiston ihmismaantieteen professori Neil Adger The Washington Post -sanomalehdelle. Adger osallistui tutkimuksen vertaisarviointiin.

Kultakutrivyöhyke on tähtitieteestä tuttu käsite. Sillä tarkoitetaan planeettaa, joka on juuri sopivan etäisyyden päässä tähdestään, niin että vesi pysyy nestemäisenä ja tuntemamme kaltainen elämä voi kehittyä.

Maapallolla on toinenkin otollinen lämpötilavyöhyke, In­tian ja Kaakkois-Aasian monsuunialue. Siellä asuu miljardeja ihmisiä ja vuotuiset keskilämpötilat asettuvat 20–25 asteen haarukkaan.

Nyt ilmastonmuutos siirtää näitä hyvän sään ekolokeroita pohjoisemmaksi. Samalla ne ­alueet, joissa maailman väestö kasvaa kaikkein nopeimmin, uhkaavat muuttua sietämättömän kuumiksi jo ennen tämän vuosisadan loppua. Muutos tapahtuu seuraavan 50 vuoden aikana nopeammin kuin 6 000 vuoteen.

Tutkijat laskevat, että jokainen yhden asteen lisäys maapallon keskilämpötilassa tulee altistamaan miljardi ihmistä epäinhimillisille elinoloille.

Pahimmassa tapauksessa vuotuiset keskilämpötilat voisivat kohota jopa 29 asteeseen laajoilla alueilla Afrikassa, Lähi-idässä ja Intiassa. Näillä alueilla myös väestönkasvu on kaikkein nopeinta. Lämpötilat kohoaisivat sietämättömiksi lisäksi osissa Etelä-Amerikkaa ja Australiaa.

Tällainen keskilämpötila tarkoittaa, että kesäisin on säännöllisesti yli 40, jopa 50 astetta lämmintä. Nykyään tällaisia lämpövyöhykkeitä on lähinnä Saharan alueella, ja vain 20 miljoonaa ihmistä asuu näin kuumilla seuduilla. Näin lämmintä on esimerkiksi Saudi-Arabian Mekassa, jossa lämpöennätys on 51,4 astetta.

Jos pahin mahdollinen skenaario toteutuu, tutkimuksen mukaan jopa 3,5 miljardin ihmisen kotiseuduilla olisi vuonna 2070 liian tukalaa, jotta ihmiset voisivat niillä elää. Ei riittäisi ruokaa eikä vettä.

Pahin ennuste perustuu niin sanottuun RCP 8.5 -kehityspolkuun, jossa päästöt vain jatkavat nousuaan. Tutkijat huomauttavat, että kaikkein pessimistisin ennuste ei nyt onneksi näytä todennäköiseltä. Silti ilmasto tulee lämpenemään useita asteita.

Arviolta puolet maapallon ­väestöstä on riippuvaisia pienviljelystä. Paahtava helle ja sään ääri-ilmiöt tuhoavat maanviljelyn edellytykset suurelta osalta lämpimien maiden väestöä.

”On melko epäonnista, että väestönkasvu tapahtuu juuri siellä, missä tulee olemaan kaikkein vaikeinta elää”, sanoo yksi tutkijoista, ekologi Martin Scheffer Washington Postille.

Tutkijat laskevat, että jokainen yhden asteen lisäys maapallon keskilämpötilassa tulee altistamaan miljardi ihmistä epäinhimillisille elinoloille. Se tarkoittaa sekasortoa, sotia, nälänhätää ja ilmastopakolaisuutta.

Pahimmin tulevat kärsimään Nigerian kaltaiset valtiot, joissa väkiluvun ennustetaan jopa kolminkertaistuvan tällä vuosisadalla, varoittaa tutkimusryhmän jäsen, ilmastotieteilijä Tim Lenton.

Talouden maantiede tulee muuttumaan valtavasti lähivuosikymmeninä, kun ihmiset joutuvat sopeutumaan uudenlaisiin ekolokeroihin, ennustaa puolestaan professori Adger.