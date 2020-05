1970 toukokuussa: Yhdysvalloissa tehdään ensimmäistä laajaa, pitkäaikaista tutkimusta vanhempien LSD:n käytön vaikutuksesta syntyviin lapsiin. Aine täytyy vakavasti ottaa huomioon mahdollisena synnynnäisten vaurioiden ­aiheuttajana, toteavat tutkijat.

”Emme vielä nyt voi kohottaa ääntämme ja sanoa, että meillä on selviä todisteita, joiden mukaan LSD aiheuttaa syntymävaurioita. Mutta olemme varmemmalla pohjalla ja entistä epäileväisempiä”, sanoi tutkimuksesta lähinnä vastaava tri Cheston W. Berlin.

Tiedot kromosomivaurioista ovat ristiriitaisia. Neljän tutkimuksen mukaan LSD rikkoo kromosomeja, kun taas viisi tutkimusta väittää päinvastaista.

– –

Berlinin tutkimuksessa isiä ja äitejä alettiin seurata raskauden mahdollisimman varhaisesta vaiheesta synnytykseen saakka. Lapsia tutkittiin kahden vuoden aikana.

Mukana oli 112 keskimäärin 19-vuotiasta naista Washingtonin läheisistä hippieryhmistä.

Kaikki olivat käyttäneet LSD:tä vähän ennen raskauden alkamista tai raskauden aikana.

– –

Berlinin mukaan on vaikeutena saada selville, mikä on LSD:n osuus synnynnäisten vaurioiden aiheuttajana. On mahdollista, että muutoksia ovat aiheuttaneet muut odottavan naisen nauttimat aineet. Näihin kuuluvat kofeiinipitoiset juomat, syklamaatit, savukkeet ja muut huumausaineet. Lisäksi voi vaikuttaa huono ravitsemus raskauden aikana ja aikaisemmat sairaudet, mm. maksa­sairaudet ja sukupuolitaudit.