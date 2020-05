”Unessa ihmettelin ääneen, miksi yskivä henkilö on tullut paikalle. Yhtäkkiä unessa yskinyt henkilö alkoi yskiä enemmän ja enemmän, ja siinä vaiheessa heräsin tuntien paniikkia.”

Näin kuvaa 36-vuotias nainen koronaeristyksen aikana näkemäänsä unta. Helsingin Sanomat ja Helsingin yliopiston Sleep and Mind -tutkijaryhmä selvittivät ihmisten unia poikkeusaikana. Pyysimme lukijoita kertomaan kokemuksistaan kyselyssä.

HS.fi:ssä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 4 200 ihmistä. Aineiston pohjalta piirtyy ainutlaatuinen kuva nukkumisesta ja unista poikkeustilanteen aikana.

”Olen opettaja. Näin unen, jossa rehtori ilmoitti Wilmassa kaikkien oppilaideni kuolleen covidiin, joten palveluksiani ei enää tänä keväänä tarvita.”

Mies, 46

Kysely ei ole edustava otos Suomen väestöstä. Vaikka aineistoa ei ole saatu tutkimuksille tyypillisellä satunnaisotannalla, siitä on suunnitteilla myös akateeminen julkaisu.

”Tilanne on maailmanlaajuisesti niin poikkeuksellinen, että sen vaikutus näkyy myös unissa ja nukkumisessa”, sanoo Sleep and Mind -tutkimusryhmän johtaja Anu-Katriina Pesonen.

Hän arvioi, että maailmalla tehdään varmasti muitakin kyselyitä. Tuloksia ei kuitenkaan ole vielä julkaistu tiedelehdissä.

”Eristysaika on kohdellut ihmisten unta hyvin eri tavoin.”

Nukkumisesta korona-aikana hahmottuu kaksijakoinen kuva. Yli puolet vastanneista, 54 prosenttia, kertoi nukkuvansa enemmän kuin ennen eristystä.

Tämä ei yllätä, sillä ihmiset säästävät aikaa esimerkiksi työmatkojen ja monien harrastusten jäädessä pois. Myös urheilukelloja valmistavan Polarin keräämä käyttäjätieto kertoo, että yöunet ovat poikkeustilanteessa pidentyneet – keskimäärin noin kymmenellä minuutilla.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. HS:n kyselyyn vastanneista 17 prosenttia ilmoitti nukkuvansa nyt vähemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Unen määrää tarkasteltaessa olennaisinta eivät olekaan keskimääräiset muutokset minuuteissa vaan vastausten hajonta.

”Kyselyn perusteella eristys­aika on kohdellut ihmisten unta hyvin eri tavoin. Enemmistölle rauhallisempi rytmi on tarkoittanut lisää unta. Toisilla lisääntynyt stressi on tarkoittanut päinvastaista”, Pesonen sanoo.

Stressin määrä on vastausten perusteella lisääntynyt selvästi poikkeustilan aikana. Yli puolet vastaajista ilmoittaa eristysajan lisänneen heidän kokemaansa stressiä joko hieman (38 prosenttia) tai huomattavasti (18 prosenttia). Toisaalta noin joka viidennes on kokenut stressin vähentyneen.

Stressi on selvästi yhteydessä moniin unen häiriöihin. Ne vastaajat, jotka ilmoittivat stressin määrän kasvaneen selvästi, myös heräilivät enemmän öisin ja kokivat vuorokausirytminsä häiriintyneen. Heidän näkemiensä painajaistenkin määrä on kasvanut.

Tulos ei yllätä Pesosta.

”Stressin ja ahdistuksen tiedetään vaikuttavan unen häiriöihin.”

Vaikka monilla vaikutti eristyksessä jäävän enemmän aikaa nukkumiseen, stressaantuneilla unen määrä oli vähentynyt.

Vähän yli puolet vastaajista koki, että vuorokausirytmi ei ole muuttunut lainkaan. Aineiston perusteella näyttää siis siltä, että etätyöt, iltamenojen väheneminen tai viikonloppujen ja arjen välisen eron pienentyminen eivät ole vapauttaneet ihmisiä löytämään itselleen paremmin sopivaa vuorokausirytmiä.

Päiväunia on alkanut nukkua noin joka kymmenes vastaajista, mutta lähes yhtä moni kertoi luopuneensa niistä.

Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi työskentelevänsä joko kotonaan tai työpaikalla. Lomautettuna kertoi olevansa vain kolme prosenttia vastaajista.

Kyselyn ehdottomasti kiinnostavin osa ovat Pesosesta kuitenkin avovastaukset, joissa ihmiset kertoivat unistaan pandemian aikana. Niistä kertoi 811 vastaajaa.

. Kuva: Jari Lipsanen / Helsingin yliopisto

Tutkimusryhmä teemoitteli unet niissä esiintyneiden sanojen mukaan. Esimerkiksi uni, jossa äiti pelkäsi lapsensa joutuvan kasvavan aikuiseksi eristyksessä tai joutuvan vankilaan, saattoi saada sanat lapsi, eristys ja vankila.

”Unessa nyt kolmen kuukauden ikäinen lapseni joutui kasvamaan ja elämään eristyksissä vielä leikki-iässä. Näen usein unta, jossa olen vankilassa.”

Nainen, 26

Näin muodostui kuva korona-ajan uniaiheista. Usein toistuneita teemoja olivat muun muassa korona, kuolema, työt ja väkijoukot.

Sitten tutkijat yhdistivät aiheet sen mukaan, miten usein ne liittyivät toisiinsa samoissa unissa. Esimerkiksi unet, joissa oli kiire, liittyivät usein tartuntoihin ja koronaan.

Unessa koetut stressin ja epäonnistumisen tunteet taas liittyivät töistä nähtyihin uniin.

”Meinattiin halata jälleennäkemisen ilosta, mutta älyttiin viime hetkellä, että eihän niin voi tehdä.”

Unet läheisistä ihmisistä toistuvat aineistossa. Monilla unet liittyvät myös menneeseen, esimerkiksi kuolleisiin sukulaisiin tai entisiin puolisoihin.

Sen sijaan julkisuuden henkilöt eivät juuri nousseet vastaajien uniin. Suomen kärkipoliitikot ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saivat vain hajanaisia mainintoja, eikä kukaan yksittäinen poliitikko esiintynyt aineistossa yli viittä kertaa.

Oma tyyppinsä ovat halaus­unet. Niihin liittyy usein kokemus siitä, että on tehnyt virheen: menee halaamaan toista mutta tajuaa tehneensä väärin.

”Erään harvoin näkemäni ihmisen kanssa meinattiin halata jälleennäkemisen ilosta, mutta älyttiin viime hetkellä, että eihän niin voi tehdä. Edes unissa.”

Nainen, 52

Aineiston voi ajatella heijastavan jonkinlaista suomalaisten kollektiivista tietoisuutta.

”Unien sisällöt ovat myös tapa tutkia tietoisuutta, joka on eristetty välittömistä, juuri sen hetkisistä aistihavainnoista ja oman toiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta. Unien avulla voi epäsuorasti päätellä, mitkä asiat ja pelot ihmisten hermoverkoissa poikkeustilan aikana pyörivät”, Pesonen sanoo.

Moni näkee painajaisia

”Unessani olin päätynyt Ita­liaan ja karanteeniin armeijan kenttäsairaalaan. Siellä minun tuli suihkuttaa erilaisia aineita suuhuni ja peseytyä toistamiseen. Lopulta selvisi, etten saisi lähteä sairaalasta kahteen viikkoon. Kukaan ei kuunnellut ja uskonut minua, vaikka yritin kertoa, ettei minulla ole virusta ja etten mitenkään voisi sinne työkiireiden vuoksi jäädä.”

Mies, 35

”Kaikki unet ovat liittyneet töihin ja työttömyysturvalain määräaikaisiin muutoksiin: unessa vilisee päivämääriä, osa-aikaprosentteja, kokopäiväisen määritelmiä, yleensäkin miten toimitaan nyt ja asiakkaiden viestejä. En osaa vastata niihin, tuijotan vain kysymyksiä.”

Nainen, 50

”Uudenmaan eristyksen aikana näin usein unia, joissa en päässyt kotiin. Olin hukannut kenkäni tai myöhästynyt jostain kuljetuksesta. Oikeasti Uudenmaan rajojen sulkeminen ei vaikuttanut arkeeni millään lailla.”

Nainen, 48

”Näin unta että uimahalli olikin auki ja täynnä ihmisiä, rajoituksista huolimatta. Vastaan tuli eräs näyttelijä pukeutuneena kokovartalouimaleluun, jonkinlaiseen hanheen, jonka sisällä siis oli itse. Hän tarjosi sitä minulle lainaksi, suojasi kuulemma koronalta. Otin tyytyväisenä vastaan ja menin polskimaan.”

Nainen, 43

”Olin Trumpin lehdistötilaisuudessa ja mietin kuumeisesti kysyttävää. Kun yritin sanoa jotain, ääntä ei tullut kurkusta. Trumpin meininki ahdisti, ja minua ahdisti, kun en pystynyt vaikuttamaan mihinkään.”

Nainen, 59

”En löytänyt vanhan isäni hoitokotia, etsin ja etsin, muut yrittivät auttaa. Sitten hukkasin puhelimen ja en voinut soittaa isälle enkä navigoida. Itkin unessa lohduttomasti. Lopulta joku toi puhelimen, oli löytänyt sen.”

Nainen, 55

”Lähdin unessa ulos kävelylenkille. Jonkun matkaa käveltyäni minut pysäytti henkilö, joka kehotti minua kävelemään ’tuohon suuntaan’ niin kauan, kun siellä seisoo henkilö, joka vaatii että sinulta otetaan koronanäyte. Kävelin ja kävelin... Mutta ketään ei näkynyt.”

Mies, 80

”Minua itketti, kun tiesin, etten Uudenmaan matkustusrajoitusten voisi matkustaa jouluksi mummoni luo ja arvelin unessa sen olevan mummon viimeinen joulu. Oikeasti mummo kuoli jo 2006.”

Nainen, 49

”Melkein joka yö näen unta, että sairastun, mutta en vakavasti. Oireet ovat aina erilaisia. Eivät painajaismaisia, vähän niin kuin lääkärikirjaa selaisi! Lopuksi on kuitenkin rauhallinen olo, enkä jää miettimään asiaa, jos en heti nukahda.”

Nainen, 69

HS julkaisee vain niiden lukijoiden vastauksia, joiden nimet ja yhteistiedot ovat toimituksen tiedossa.