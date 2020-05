Yhdysvaltojen nöyryytys loppuu pian. Avaruusmahti alkaa taas viedä astronautteja avaruuteen maaperältään eikä tarvitse muiden maiden lainalaitteita.

Vuokrakyytien kausi päättyy näillä näkymin 27. toukokuuta. Silloin yhdysvaltalaisen avaruusyhtiön SpaceX:n miehistöalus Crew Dragon kohoaa Floridasta kohti kansainvälistä ISS-avaruusasemaa. Miehistöalus vie kaksi astronauttia noin 400 kilometrin korkeuteen.

Matka taittuu aluksi SpaceX:n kantoraketin Falconin nokassa. Sekä Falcon että Dragon-miehistöalus on valmistettu Yhdysvalloissa. Jos kaikki menee hyvin, Falconista irronnut Dragon telakoituu ISS:ään vajaan vuorokauden kuluttua lähdöstä.

Kantoraketti Falcon 9 on myös yksityisen avaruusyhtiön SpaceX:n valmistama. Kuva: SpaceX

Avaruuslentojen seuraajilla ainakin on syytä juhlaan. Yhdysvaltain astronautit lensivät avaruuteen lainalaittein lähes koko 2010-luvun ajan.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa joutui vuokraamaan paikan taivaisiin venäläisestä Sojuzista. Luotettava Sojuz lähti Kazakstanin Baikonurista.

”Olen innoissani siitä, että Dragonin lento tuo astronauttimme takaisin Floridan rannikolle”, iloitsi astronautti Robert Behnken, kun hän kertoi lennon tunnelmista medialle toukokuun alussa.

Asemalla lentäjiä tervehtii yksi astronautti ja kaksi kosmonauttia. He kohosivat asemalle Sojuzilla 9. huhtikuuta.

Tervehdysten jälkeen alkaa arkinen aherrus. Aseman asukkaat tekevät kokeita tiiviiseen tahtiin, yleensä ainakin kuutena päivänä viikossa.

Harjoitukset myös kotimaassa. Astronautit Robert Behnken and Douglas Hurley miehistöalus Dragonin tuoleissa Floridan Cape Canaveralissa. Kuva: SpaceX / Nasa

Behnkenin lisäksi Dragonin kyydissä on astronautti Douglas Hurley. Molemmat ovat avaruuslentojen veteraaneja. He kävivät avaruudessa kahteen otteeseen jo 2000-luvun alussa.

Silloin Yhdysvaltojen sukkulalennot hallitsivat miehitettyjen avaruuslentojen lähtölaskentoja. Yhdysvaltain avaruussukkulat tekivät 135 lentoa vuosina 1981–2011.

Sukkulalennoilla rakennettiin ja ylläpidettiin kansainvälistä avaruusasemaa, jota on asutettu jatkuvasti jo marraskuusta 2000.

Sukkuloita kävi avaruudessa viisi. Kaksi tuhoutui. Lennot lopetettiin heinäkuussa 2011, kun koko lentue alkoi vanhentua.

Niille ei saatu nopeasti seuraajaa, vaikka yritys oli kova. Miehittämättömillä koelennoilla uusiin laitteisiin tuli pikkuvikoja. Liittovaltion kongressi piti myös Nasan rahasäkin nyörit tiukalla.

Nyt huolet ovat ainakin hetkeksi ohi.

”Tulossa on uusi sukupolvi, uusi aikakausi avaruuslennoissa”, hehkutti Nasan johtaja Jim Bridenstine toukokuun alussa Space.com-sivuston mukaan.

Paluu Maahan on osa Dragonin koelentoa. Nasa ei ole vielä päättänyt, milloin kaksikko palaa Maahan – ehkä kuukauden kuluttua, ehkä kolmen.

Paluukyytiin sopisi viisikin ihmistä lisää, sen verran tilava Dragon on. Isompi miehistö lisäisi kuitenkin Demo-2:ksi nimetyn koelennon riskejä.

Toiveena on, että seuraava SpaceX:n Dragon olisi jo lähtövalmis, kun Demo-2 päättyy. Dragoneja on valmiina useita. Ne voisivat odottaa vuoroaan avaruuteen perä perää, vähän samalla tavalla kuin taksit jonottavat kyytiläisiä. Listalla on yhdeksän tilauslentoa, sekä Nasan tilaamia että yksityisiä.

Dragoneja ja kantoraketti Falconeja voi käyttää uudelleen. Tämä pudottaa rajusti avaruuslentojen hintoja.

Dragonin lento jää historiaan senkin vuoksi, että Nasa lennättää nyt astronauttejaan täysin yksityisin ja kaupallisin voimin.

Lento toteuttaa jo vuonna 2014 alkanutta Nasan Commercial Crew -ohjelmaa, jossa avaruushallinto ja kaupalliset yritykset tekevät yhteistyötä avaruudessa.

Mukana on SpaceX:n lisäksi muita yksityisiä yhtiöitä, esimerkiksi lentokoneistaan tunnettu Boeing.

Myös Boeing on rakentanut kapselin, joka voi viedä ihmisiä avaruusasemalle ja avaruuteen. Boeingin CST-100 Starlineria kokeiltiin jo rahdin kuljetukseen avaruusasemalle. Ohjelmistossa oli kuitenkin vika, eikä lento saavuttanut aseman ratakorkeutta.

Kun ohjelmat on korjattu, myös Boeing voi lennättää ehkä jo vuoden lopulla miehistön avaruuteen.

Astronautit Bob Behnken (vas.) ja Douglas Hurley simuloivat koko lennon harjoituksissaan maaliskuun lopulla. Kuva: SpaceX

SpaceX:n Dragon tarjoaa uusinta teknologiaa. Miehistökapseli on pitkälle automatisoitu. Kapseli löytää porttiinsa avaruusasemalla ilman, että astronautin tarvitsee koskea ohjaimiin.

Koska nyt kyse on koelennosta, miehistö testaa laitteita manuaalisesti, käsiohjauksella.

Kapselin käsiohjauksella ja testeillä varmistetaan tulevienkin lentojen turvallisuutta.

Sekä Hurley että Behnken lensivät aikoinaan Nasan avaruussukkulalla. Se oli iso ja raskas laite, aivan erilainen kuin Dragon.

Astronautit ovat alun perin lentäjiä. Siksi heillä on kokemusta hyvin monista lentolaitteista. Silti lennossa on riskinsä.

”Tilastot kertovat, että ensilento on aina muita vaarallisempi”, Hurley myönsi Nasan tiedotustilaisuudessa.

Hän lisäsi kuitenkin, että kapseleissa lentäminen on tilastollisesti turvallisempaa kuin sukkuloissa. Kahdella sukkulan turmalennoilla 1986 ja 2003 kuoli yhteensä 13 Yhdysvaltain astronauttia.

Dragonin lennon voi ottaa ohjaksiin helpommin kuin sukkulan. Sukkulalennoilla oli niin sanottuja mustia vyöhykkeitä, Hurley kertoi. Jos lento alkoi väärällä hetkellä mennä pahasti pieleen, miehistö ei voinut tehdä ongelmalle mitään.

Avaruudessa on nyt vain yksi Nasan astronautti, Chris Cassidy, kun asemalla on yleensä ainakin kolme amerikkalaista.

”Pian avaruudessa on useita amerikkalaisia koko ajan”, sanoi ISS-avaruusaseman ohjelmien johtaja Kirk Shireman.

Toisella Dragonilla lentää ensilennon jälkeen neljä astronauttia, kolme amerikkalaista ja yksi japanilainen. Lennon työnimi on Crew-1.

Yhdyskäytävä kuuluisalle lähtöalustalle 39A ja kantoraraketti Falcon 9:ään Floridan rannikolla. Kuva: SpaceX

Falcon ja Dragon kohoavat Floridasta taivaisiin lähtöalustalta 39A – samalta, josta ensimmäinen kuulento Apollo-11 ponnisti heinäkuussa 1969. Silloin lähtöä seurasi ympäröivillä alueilla yli miljoona amerikkalaista.

Nyt alue on koronapandemian vuoksi suljettu.