Bulgariasta on löydetty varhaisimmat todisteet nykyihmisen saapumisesta Eurooppaan yli 40 000 vuotta sitten. Tutkijat kaivoivat maan keskiosissa sijaitsevasta Batšo Kiron luolasta esiin muinaisia kivityökaluja ja luunsirpaleita, jotka ovat kiistatta nykyihmisten jäänteitä.

Jäänteet on suurella varmuudella ajoitettu noin 45 000 vuoden ikäisiksi. Ne ovat siis vanhimmat jäänteet esivanhemmistamme, jotka vaelsivat Afrikasta neandertalinihmisten asuttamaan Eurooppaan.

Kaivaukset todistavat Homo sapiensin ensimmäisestä levittäytymisestä Euraasian keskisille leveysasteille, kertoo tutkimusryhmää johtanut paleoantropologi Jean-Jacques Hublin.

”Nämä uudisraivaajat toivat Eurooppaan uusia tapoja ja olivat tekemisissä neandertalien kanssa. Nämä varhaiset nykyihmiset edeltävät muuttoaaltoa, joka johti neandertalien katoamiseen Euroopasta 8 000 vuotta myöhemmin”, Hublin sanoo Max Planck -instituutin tiedotteessa.

Neandertalinihmiset asuttivat Eurooppaa satojatuhansia vuosia. He katosivat maan päältä, kun nykyihmiset saapuivat. Aasiassa denisovanihmiset kokivat saman kohtalon, kun muinaiset esivanhempamme levittäytyivät itään.

Professori Hublin on tutkinut varhaisia esivanhempiamme vuosikymmeniä. Batšo Kiron luolalöydöistä julkaistiin maanantaina kolme tieteellistä artikkelia arvostetussa Nature-tiedelehdessä ja sen tytärlehdessä Nature Ecology & Evolutionissa.

Artikkeleista kaksi käsittelee luolasta löydettyjä ihmisjäänteitä sekä niiden ajoittamista, ja kolmas artikkeli pureutuu luolasta löydettyihin kivityökaluihin ja koriste-esineisiin.

Batšo Kiron luolaa on tutkittu pitkään. Etualan muta- ja sementtialueet ovat 1970-luvun kaivausten jäljiltä, ja nyt tutkimuksia vasemmalla ja oikealla näkyville alueille. Kuva: Tsenka Tsanova, MPI EVA Leipzig

Luolaa on tutkittu jo 1930-luvulta lähtien, ja sieltä on löydetty varhaisia jäänteitä aiemminkin. Tutkijat ovat kiistelleet siitä, ovatko luut ja työkalut perua neandertalinihmisiltä vai nykyihmisiltä.

”Suurin osa pleistoseenikauden luista on niin sirpaloituneita, ettei niistä voi paljaalla silmällä erottaa, mille lajille ne ovat kuuluneet”, kertoo jäänteitä tunnistanut tutkija Frido Welker tiedotteessa.

Luista löytyvien proteiinien aminohappoketjut ja dna paljastavat kuitenkin, mikä ihmislaji luolaa on asuttanut. Tutkijat tunnistivat luolasta viiden nykyihmisen jäänteet.

Niiden lisäksi luolan kerrostumista löytyi tuhansia eläinten luita, kivisiä työkaluja ja aseenkärkiä sekä eläinten luista veistettyjä koriste-esineitä.

Luola on tarjonnut kodin muinaisille esi-isillemme, ja alueella on ollut suurriistaa metsästettäväksi. Luolan asukkaat ovat saalistaneet muun muassa saksanhirviä ja euroopanbiisoneita.

Näiden luita löytyi eniten, ja niissä on selviä jälkiä teurastuksesta. Eläinten ruhot on hyödynnetty viimeisen päälle, ja luista on veistelty myös koristeita. Luolasta löytyi esimerkiksi muinaisen luolakarhun hampaasta valmistettu riipus.

”Kaikkein mielenkiintoisinta luolan eläinjäänteissä on se, miten monipuolisesti niistä on tehty erilaisia työkaluja ja koriste-esineitä”, kertoo paleontologi Rosen Spasov.

Ihmiset ovat vaeltaneet alueella laajasti. Osa kivityökaluihin ja aseiden teriin käytetystä piikivestä on peräisin jopa 180 kilometrin päästä.

Nykyihmisen luiden ja työkalujen lisäksi luolasta löytyi eläinten luita. Kuva: Tsenka Tsanova, MPI EVA Leipzig

Työkalut ja koriste-esineet todistavat myös esivanhempiemme ja neandertalinihmisten varhaisesta kanssakäymisestä. Samankaltaisia työkaluja on löydetty myös neandertalinihmisen asuttamista paikoista. Tutkijat katsovat, että neandertalinihmiset ovat ottaneet mallia työkalujen valmistukseen nähtyään esi-isiemme kätten jälkiä.

”Valmistustavoissa on tiettyjä yhteneväisyyksiä, mikä osoittaa, että neandertalinihmisten ja nykyihmisten välillä tapahtui kulttuurillista kanssakäymistä”, sanoo antropologi Shara Bailey Max Planck -insituutin tiedotteessa. Bailey oli mukana työkaluja analysoineessa tutkimuksessa.

Ennen kaikkea tutkimukset osoittavat, että nykyihmisiä on ollut Euroopassa jo aiemmin kuin on luultu. Jäänteiden ikä on saatu määriteltyä ennätystarkasti kiihdytinmassaspektrometrin ja radiohiiliajoituksen avulla.

Jäänteiden ikähaarukka virhemarginaaleineen on 43 850–45 820 vuotta. Tutkijat katsovat, että nykyihmiset ovat saapuneet alueelle jo 45 000 vuotta sitten.

”Ikähaarukka on äärimmäisen vahvalla pohjalla”, tutkijat kirjoittavat artikkelissaan.

Osa jäänteistä voi olla vieläkin vanhempia, jopa yli 47 000 vuotta vanhoja. Näiden kaikkein vanhimpien jäänteiden ajoituksessa on kuitenkin vielä kysymysmerkkejä, huomauttaa arkeologi William E. Banks ulkopuolisen tutkijan kommenttiartikkelissa. Nature Ecology & Evolution julkaisi sen tutkimusartikkelin yhteydessä.

Millainen suhde esi-isillämme oli neandertalinihmisiin ja miksi neandertalinihmiset katosivat? Vanhoista luista muodostuu monimutkainen palapeli, jota tutkijat yrittävät ratkaista.

”Luolalöytö antaa meille tärkeän osan palapeliin, mutta vielä puuttuu monta osaa”, Banks kirjoittaa.