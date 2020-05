Lasten tiedekysymykset

Sofi Sällsten, 4

Tyttö- ja poikatiput eli kanat ja kukot tunnistetaan yleensä pian kuoriutumisen jälkeen saman vuorokauden aikana. Siihen on kaksi erilaista tapaa.

Yleisin keino on tarkastella lintujen viemärisuolta. Viemärisuoleen kehittyvät myöhemmin niin ulostamiseen tarkoitettu suoli, pissaamista hoitavat virtsatiehyet kuin sukupuolielimetkin. Kukoilla on tuolla kohdalla selkeä nysty, jolla on yhteys siemenjohtimeen. Kanoilla samalla paikalla on pehmeä aukko.

Tunnistaminen ei ole silti helppoa vaan vaatii tiukkaa keskittymistä. Monien kanaloiden käyttämien ammattilaislajittelijoiden nopeus on noin kaksi lintua sekunnissa ja luotettavuus 98 prosentin luokkaa eli noin kaksi sadasta menee väärin.

Toinen tapa tunnistaa kukot ja kanat on katsella 1–3 päivää vanhojen tipujen siipisulkien pituutta. Kanoilla noiden sulkien alut ovat lyhyet ja kukoilla pitkät. Menetelmää ei kuitenkaan käytetä useissa kanaloissa, koska onnistumisprosentti on parhaimmillaan noin 90–92 prosenttia.

Muut ulkoiset sukupuoliominaisuudet kuten kanojen ja kukkojen koko ja heltan muoto alkavat näkyä kolmen viikon iässä.

Jarmo Valaja

kotieläinten ravitsemustieteen professori

Helsingin yliopisto

Unissakävelijän katse on lasimainen. Kuva: Beau Lark/Corbis/VCG

Kun kävelee unissaan, onko silloin silmät auki vai kiinni?

Elias Piironen, 6

Unissakävely alkaa yleensä muutamien tuntien sisällä nukahtamisesta. Unissaan kävelijän silmät ovat auki. Hän pystyy väistämään esimerkiksi edessä olevia huonekaluja. Katse on lasimainen ja tuijottava. Silmien mustuaiset ovat yleensä suuret. Jos unissakävelijän edessä heiluttaa vaikkapa kättä, hän ei reagoi siihen millään tavalla, vaan katsoo vain eteenpäin.

Unissakävelijä saattaa joskus esimerkiksi kulkea ulos asunnosta tajuamattaan sitä itse tai pissiä vaatekaappiin luullessaan olevansa vessassa. Tämä johtuu siitä, että osa unissaan kävelijän aivoista on hereillä ja osa unessa. Tutkimusten mukaan aivojen keskiosassa sijaitsevasta näkökukkulasta otsalohkon takaosiin johtavat yhteydet ovat aktiivisia. Näkökukkulan ja aivojen pinnalla olevan aivokuoren väliset radat sen sijaan ovat lepotilassa.

Unissakävelijää ei tarvitse herättää, vaan hänet voi ohjata rauhallisesti takaisin sänkyynsä. Arvioiden mukaan Suomessa vähintään joka kymmenes lapsi kävelee unissaan silloin tällöin. Yleensä se loppuu, kun ihminen alkaa tulla teini-ikäiseksi. Aikuisilla usein toistuva unissakävely on hyvin harvinaista.

Markku Partinen

professori, unitutkija

Helsingin uniklinikka

Lihaksikkaasta kielestä on papukaijoille hyötyä. Kuva: Ger Bosma / Getty Images

Onko linnuilla kieli? Siis ruumiinjäsen?

Rauha Suomalainen, 6

Kaikilla linnuilla on jonkinlainen kieli. Se on kuitenkin varsin surkastunut esimerkiksi kehrääjillä, pelikaaneilla, suulilla, merimetsoilla ja useilla lentokyvyttömillä lintulajeilla. Niistä monien kieli on meidän ihmisten silmiin lähes huomaamaton.

Nämä lajit pyydystävät ruokaa joko ilmasta tai vedestä haalimalla eivätkä juuri käsittele ravintoa nokassaan vaan nielevät sen saman tien. Näin ne eivät juuri kieltä tarvitse.

Muidenkin lintujen kielen muoto ja koko riippuvat ravinnonhankkimiseen liittyvistä tarpeista. Esimerkiksi useimmilla meille tutuilla pikkulinnuilla on kovahko ja takaosastaan kaksihaarainen kieli. Siinä on usein myös taaksepäin suuntautuneita väkäsiä, jotka helpottavat nielemistä.

Vesilinnuilla puolestaan on pehmeä kieli, jonka reunassa on säleitä. Kun ne puristavat sen kitalakea vasten, vesi siivilöityy pois ja ruokapalat jäävät suuhun.

Tikoilla ja kolibreilla taas kieli on niin pitkä, että se ulottuu reilusti nokan ulkopuolelle. Tikkojen kielenkärjessä on väkäsiä ja tahmeaa ainetta, jotka mahdollistavat toukkien kiskomisen puiden koloista. Kolibrien kieli puolestaan taipuu putkeksi, jonka avulla ne imevät mettä kukista.

Erityisen paksu ja lihaksikas kieli on papukaijoilla. Ne pystyvät käsittelemään sen avulla tehokkaasti siemenravintoa.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Painovoima vaikuttaa vahvasti myös Mount Everestin korkeuksissa. Kuva: Michael Gruber / Zuma

Pieneneekö maan vetovoima, mitä korkeammalle noustaan?

Iisakki Isorättyä, 4

Maa ja kaikki muut taivaankappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Vetovoimaan eli painovoimaan vaikuttavat kappaleiden välinen etäisyys sekä niiden massa eli arkikielellä paino.

Kun etäisyys taivaankappaleesta kuten Maasta kasvaa, painovoima heikkenee. Eli vastaus kysymykseen on kyllä.

Maapallon pinnalla painovoimaan kuitenkin vaikuttaa paljon etenkin Maan pyörimisliikkeen nopeus. Painovoima on pienimmillään päiväntasaajalla ja suurimmillaan navoilla.

Vetovoimaan vaikuttavat myös kunkin paikan lähistön massat. Esimerkiksi massiiviset rautamalmiesiintymät lisäävät ja isot pohjavesivarannot vähentävät painovoimaa.

Painovoima heikkenee melko hitaasti, kun noustaan korkeammalle. Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipulla on vain alle prosentin pienempi painovoima kuin Suomessa.

Kansainvälisellä avaruusasemalla yli 400 kilometrin korkeudessa vetovoimasta on jäljellä 90 prosenttia. Jotta asema ei putoaisi Maan pinnalle, sen täytyy kumota painovoima etenemällä hurjaa vauhtia, noin kahdeksan kilometriä sekunnissa.

Jyri Näränen

tutkimuspäällikkö

Paikkatietokeskus

Muovin kierrätystä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Miten muovi on keksitty?

Selma Koponen, 10

Muoveja on olemassa monia erilaisia. Kaikkia niitä on valmistettaessa helppo muotoilla erilaisiin tarkoituksiin.

Ensimmäinen tiedossamme oleva muovi syntyi 1860-luvulla Yhdysvalloissa. Siellä järjestettiin kilpailu, jossa piti kehittää korvike norsunluulle.

Kisan voitti Alexander Parkesin kehittelemä nitroselluloosa. Se oli puolittain luonnontuote eikä paras mahdollinen ominaisuuksiltaan, sillä se halkeili vanhetessaan. Parkes kehitteli materiaalista talous- ja koriste-esineitä kuten veitsen kahvoja.

Ensimmäinen kokonaan ihmisen valmistama muovi tunnetaan nimellä bakeliitti. Se patentoitiin eli vahvistettiin keksinnöksi 1900-luvun alussa. Kehittäjä oli belgialais-amerikkalainen Leo Hendrik Baekeland.

Keksintö syntyi, kun hän tutki fenoli- ja formaldehydi-nimisten aineiden ominaisuuksia erilaisissa lämpötiloissa ja paineissa. Bakeliittia tarvittiin paljon maailman sähköistyessä.

Sata viime vuotta ovat olleet jatkuvaa uusien muovien keksimistä ja kehitystä. Osa on syntynyt ihan sattumalta.

Vesa Kärhä

johtaja

Muoviteollisuus ry