Arkeologia

Sienten aiheuttama lahoaminen uhkaa Norjasta löydettyä kumpuun haudattua viikinkilaivaa, kertoo Live Science. Laiva aiotaan kaivaa esiin ensi kesänä, jotta se ei tuhoutuisi kokonaan.

Löytöpaikkansa mukaan Gjellestadin laivaksi nimetty alus löydettiin syksyllä 2018 Haldenin kaupungin lähettyviltä Kaakkois-Norjasta. Löytöä pidettiin erittäin merkittävänä, ja myös Helsingin Sanomat uutisoi siitä.

20 metriä pitkä viikinkilaiva löytyi noin puolen metrin syvyydestä tutkalaitteen avulla. Puinen alus oli haudattu tumulukseen eli keinotekoiseen hautakumpuun, kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK.

”Se [löydös] on mahtavaa ja hyvin harvinaista. Tämä on maailmansensaatio. Arkeologille tämä on huippujen huippu”, kommentoi vuonna 2018 Østfoldin läänin konservaattori Morten Hanisch NRK:lle.

Laivan löydyttyä tutkijat uskoivat, että ainakin sen pohja saattaisi olla hyvässä kunnossa.

Aluksi arkeologit olivatkin vastahakoisia kaivamaan laivaa esiin, koska maahan haudattu märkä puu saattaa vaurioitua jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa.

Vuonna 2019 tehdyn koekaivauksen perusteella laiva päätettiin kuitenkin kaivaa mahdollisimman nopeasti esiin, koska muuten se uhkaa tuhoutua.

Laiva on pahasti lahonnut ja ainoastaan sen köli on kovaa puuta. Vielä ei kuitenkaan esimerkiksi tiedetä, onko laivassa mastoa, kertoi arkeologi Sigrid Mannsåker Gundersen Live Sciencelle.

Vajaan kahden vuoden aikana on selvinnyt, että laiva on tehty tammesta. Se on haudattu hautausmaan keskelle, ja aluksen hautausajankohta ajoittuu vuosiin 800–1 000. Laiva oli todennäköisesti tehty pitkiä merimatkoja varten. Alueelta on löydetty myös useiden rakennusten jäänteitä.

”Aloitamme kaivaukset, jotta pystymme pelastamaan laivan jäänteet ja saamme tärkeää tietoa viikinkiajasta”, sanoi Norjan ympäristöministeri Sveinung Rotevatn Live Sciencelle.

Arkeologisten kaivausten on tarkoitus alkaa kesäkuussa, jos koronaviruspandemia ei aiheuta esteitä. Kaivausten ajaksi laiva on tarkoitus suojata katoksella, ja kaivausten edetessä laivasta on tarkoitus tehdä 3d-mallinnus.

Laivasta tulisi Rotevatnin mukaan ensimmäinen esiin kaivettu viikinkilaiva Norjassa 115 vuoteen.

Laivan toivotaan antavan lisää tietoa viikinkien kulttuurista ja laivanrakennustaidoista.

Hautakummun lisäksi arkeologit ovat löytäneet alueelta myös merkkejä vanhasta asutuksesta. Kuva: NIKU

Norjasta on aiemmin löytynyt kolme hyväkuntoista viikinkilaivaa, jotka ovat nykyään esillä museossa. Niistä yksi on 1900-luvun alussa Tønsbergistä löydetty Osebergin laiva.

Viikinkiaikana erityisesti rikkaat ja korkea-arvoiset vainajat haudattiin maakumpareiden alle. Joskus heidän mukaansa aseteltiin myös aseita ja tarve-esineitä. Joskus vainaja myös poltettiin vesille lasketussa veneessä.