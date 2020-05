Avoin suhde lisää tyytyväisyyttä parisuhteessa – Ainakin jos on kiinnostunut kokeilemaan sitä

Eroottiset ja romanttiset ihmissuhteet useamman kuin yhden kumppanin kanssa ovat aiempaa hyväksytympiä, kertoo suomalainen Finsex-kysely.

Parinvaihto, polyamoria ja avoimet parisuhteet hyväksytään, jos kaikki osapuolet ovat sovitusti niissä mukana.

Suomessa puhutaan monisuhteisuudesta. Tällä hetkellä arviolta 55 000 suomalaista elää avoimessa suhteessa, kun Yhdysvalloissa jopa 21 prosenttia ihmisistä on elänyt jossain vaiheessa monisuhteisesti.

Tuore tutkimus selvitti, miten seksuaalisen ja romanttisen avoimuuden lisääminen vaikuttaa nykyiseen parisuhteeseen. Se vaikuttaa melko vähän, päättelee tutkimus A Prospective Investigation of the Decision to Open Up a Romantic Relationship. Tutkimus julkaistiin Social Psychological and Personality Science -tiedelehdessä.

Tutkimus oli varsin rajattu ja kesti vain muutaman kuukauden. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, ettei monisuhteisuus haittaa kokeilunhaluisia ainakaan lyhyen ajan ku­luessa, pikemmin päinvastoin.

Monisuhteisuutta on tutkittu ennenkin, muttei juuri tästä näkökulmasta: mitä tapahtuu, kun monisuhteisuudesta uteliaat­ ihmiset avaavat suljetun parisuhteensa muillekin.

Monisuhteisuuteen ryhtyneiden tyytyväisyys seksielämäänsä kasvoi verrattuna niihin, jotka eivät näin tehneet.

Myös suhteen avaajien yleinen elämänlaatu kohosi hieman.

Tyytyväisyys parisuhteeseen pysyi avaajilla samalla tasolla, kun taas avaamattomilla se laski hieman tutkimuksen aikana.

”Vallitsevan käsityksen mukaan monogaamisen suhteen muuttaminen avoimeksi on varma tapa tuhota parisuhde. Toisaalta yhdessä sovittua monisuhteisuutta pidetään usein suhteen ihmelääkkeenä. Tuloksemme eivät tue kumpaakaan käsitystä”, sanoo Psypost-lehdessä apulaisprofessori Samantha Joel, yksi tutkimuksen tekijöistä.

Tutkimukseen osallistui 248 ihmistä. He olivat harkinneet suhteensa aukaisemista tavalla tai toisella jo ennen tutkimusta. Suurin osa osallistujista, 67 prosenttia, harkitsi poly­amoriaan siirtymistä. Loput pohtivat parisuhteen avaamista muilla tavoin.

Kyselyn jälkeen tutkijat odottivat noin kaksi kuukautta ja kysyivät sitten, olivatko ihmiset toteuttaneet aikomuksensa.

Vastaajista 155 oli ryhtynyt polyamoriseen suhteeseen, parinvaihtoon, avoimeen suhteeseen tai niiden yhdistelmään. Loput eivät joko avanneet suhdettaan tai erosivat. Osallistujista 18 erosi tutkimuksen aikana. Erojen syitä tutkimuksessa ei eritelty.

Tutkimuksesta ei sen lyhyen keston vuoksi voi kuitenkaan vetää johtopäätöksiä siitä, miten monisuhteisuuteen siirtyminen vaikuttaa pitkän ajan kuluessa parisuhteisiin ja tyytyväisyyteen.

Moni muu mahdollinen muuttuja jäi vielä hämäräksi, kuten muut elämäntilanteisiin vaikuttaneet asiat.

Osallistujat olivat varsin kirjava joukko, joita yhdisti vain halu avata parisuhteensa. He olivat olleet kumppaninsa kanssa yhdessä keskimäärin 8,4 vuotta. Lyhin suhde oli tutkimuksen alussa kahden kuukauden mittainen ja pisin hieman yli 31 vuotta. Osallistujista yli puolet oli naimisissa. Hieman vajaa puolet ilmoitti olevansa heteroseksuaaleja.