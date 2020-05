Arkeologia

Arkeologit kertoivat tiistaina löytäneensä Jerusalemin alta peruskallioon hakattuja luolia tai huoneita, kertoo uutistoimisto AFP. Luolat sijaitsevat lähellä Itkumuuria Jerusalemin vanhankaupungin alla.

Luolat löydettiin, kun israelilaiset opiskelijat tekivät kaivauksia noin 1 400 vuotta vanhan bysanttilaisen rakennuksen jäänteissä. Kaivauksia tehtiin rakennuksen mosaiikkilattian alapuolella.

”Aluksi olimme hyvin pettyneitä, kun etenimme kaivauksissa peruskallioon, sillä siihen löydöt yleensä loppuvat”, kertoi kaivauksia johtanut arkeologi Barak Monnickendam-Givon uutistoimisto AFP:lle.

Tarkemman tarkastelun jälkeen tutkijoita odotti Monnickendam-Givonin mukaan ”hyvin suuri yllätys”.

”Löysimme kolme kallioon hakattua huonetta, joita yhdistivät portaikot”, hän kertoo.

Huoneet sijaitsevat useita metrejä nykyisen maanpinnan alapuolella. Kaikki huoneet sijaitsevat eri tasoilla ja niiden kallioon hakkaamisessa on käytetty työkaluina muun muassa rautaisia vasaroita.

Kaivauspaikka sijaitsee Itkumuurin lähellä. Kuva: Xinhua

Monnickendam-Givon ajoittaa kallioon hakatut luolat varhaiselle roomalaiskaudelle, eli ne ovat noin 2 000 vuotta vanhoja.

Sotapäällikkö Gnaeus Pompeius Magnus valtasi Jerusalemin vuonna 63 ennen ajanlaskumme alkua ja liitti sen Rooman tasavallan vaikutuspiiriin.

Times of Israel kertoo, että huoneet olisi hakattu peruskallioon ennen vuotta 70, jolloin roomalaiset valtasivat verisen piirityksen jälkeen Jerusalemin ja tuhosivat kaupungin. Valtauksessa tuhoutui myös juutalaisen uskonnon keskus Jerusalemin toinen temppeli, joka sijaitsi nyt löydettyjen luolien lähellä. Ensimmäinen juutalaissota oli yksi kolmesta kapinasta, jotka juutalaiset aloittivat Rooman valtakuntaa vastaan.

”Tämä on ainutlaatuinen löytö, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maanalaisia rakennelmia on löytynyt Itkumuurin vierestä”, Monnickendam-Givon kertoi lehdistötiedotteessa.

Kaivaukset tehtiin noin 1400 vuotta vanhan bysanttilaisen rakennuksen jäänteissä. Kuva: Xinhua

Huoneiden käyttötarkoitus on mysteeri. Myös niiden rakentamisen syy on arvoitus.

”2 000 vuotta sitten, kuten nykyisinkin, rakennukset tehtiin Jerusalemissa kivestä. Miksi nämä huoneet on hakattu valtavalla vaivalla peruskallioon?”

Luolien käyttötarkoituksen toivotaan selviävän jatkotutkimuksissa.

Monnickendam-Givon kertoi Times of Israelille, että huoneet ovat saattaneet olla varastokäytössä, asuintilana tai toimia piilopaikkana hyökkäyksen aikana.

Luolista löytynyttä öljylamppua esiteltiin tiistaina Jerusalemissa. Kuva: Xinhua

Monnickendam-Givon ei usko, että luolat olisivat olleet hautakäytössä, koska löytöpaikka oli jo 2 000 vuotta sitten kaupungin keskustassa, ja tapana ei ollut haudata ruumiita Jerusalemin muurien sisäpuolella. Monnickendam-Givonin mukaan ei ole mahdotonta, että maanalaiset huoneet olisivat olleet osa suurempaa rakennusta, joka on myöhemmin tuhoutunut.

Huoneista löytyi myös esineitä. Monnickendam-Givonin mukaan esineiden joukossa oli muun muassa saviastioita, öljylamppuja ja kivestä tehty muki.