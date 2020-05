Herpesvirus on tartuttanut solun. Pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuva on väritetty. Kuva: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus.

Arvioidaan, että sata miljoonaa ihmistä sairastaa sitä vuosisadan puolivälissä.

Vieläkään ei tiedetä, mistä aivoja rappeuttava tauti johtuu, vaikka psykiatri Alois Alzheimer kuvasi taudin jo vuonna 1906.

Taudin yksi tunnusmerkki on amyloidiplakin eli väärin laskostuneen beeta-amyloidiproteiinin kertyminen aivoihin. Tätä plakkia on kauan epäilty taudin aiheuttajaksi. Plakki onkin syypää niissä hyvin harvinaisissa tapauksissa, joissa tauti on perinnöllinen.

Tiettyä geenimuotoa kantava voi sairastua Alzheimeriin jo nuoremmalla iällä. Tällöin tauti käynnistyy amyloidiplakin kasaantumisesta aivoihin geenimuunnoksen seurauksena.

Tavallisessa, vanhemmalla iällä alkavassa Alzheimerin taudissa ei tiedetä, onko amyloidi­plakin kertyminen syy vai seuraus jostain muusta.

Taudin syytä on haettu myös aivoihin takkuuntuvista tau-proteiineista ja aivojen puhdistusjärjestelmän heikentymisestä.

Herpesvirus on hyvin yleinen ja enimmäkseen harmiton.

Yhden teorian mukaan Alzheimerin tauti on virusperäinen sairaus. Sen aiheuttajana olisi tavallinen huuliherpes­virus, jota suurin osa aikuisista kantaa.

Ajatus on, että herpesvirus pääsee vanhemmiten tunkeutumaan aivoihin, kun ihmisen immuunipuolustus heikkenee. Aivot yrittävät torjua tunkeilijaa muodostamalla amyloidi­plakkia, joka laukaisee lopulta taudin.

”Jo 1980-luvulla spekuloitiin, että Alzheimerin tauti voisi johtua hitaasti etenevästä herpes simplex 1 -infektiosta. Ajatusta tukee se, että 90 prosentilta Alzheimer-potilaiden aivoista löydettiin jäänteitä viruksesta”, sanoo translationaalisen neurotieteen professori Heikki Tanila Itä-Suomen yliopistosta.

Virusta oli tosin myös niiden ikäverrokkien aivokudosnäytteissä, jotka eivät Alzheimeria sairastaneet.

Herpesvirus on hyvin yleinen ja enimmäkseen harmiton. Kun se pääsee elimistöön, se ei poistu koskaan. Se voi pesiytyä aivoihin, ja joskus se aiheuttaa hyvin ärhäkän aivotulehduksen.

Viruksen yhteyttä Alzheimerin tautiin alettiin epäillä, kun havaittiin, että virustulehdus vaurioittaa aivoissa täysin samoja rakenteita ohimolohkon sisä­osissa kuin Alzheimerin tauti.

Lisätukea tuotti havainto, että Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvä amyloidiplakki on erittäin voimakas antimikrobiaalinen aine. Se voi torjua taudin­aiheuttajia, vaikka sen kertyminen aivoihin onkin haitallista.

Yhdysvaltalaistutkijat kasvattivat ihmisen soluista niin sanottuja miniaivoja.

Tuore tutkimus kartoittaa nyt herpeksen ja Alzheimerin yhteyttä aivokudoksessa.

Yhdysvaltalaistutkijat kasvattivat ihmisen soluista niin sanottuja miniaivoja, joihin he tartuttivat herpesvirusta. Aivokudokseen alkoi kertyä plakkia ja virus aiheutti aivan samankaltaisia vaurioita ja muutoksia kuin Alzheimerin tauti.

Tutkimus julkaistiin Science Advances -tiedelehdessä.

Ihmisen kantasoluista voidaan muokata mitä tahansa kudosta, vaikkapa pieniä aivoja.

Nämä hermosoluklimpit kasvavat ravinneliuoksessa, ja niiden avulla voidaan tutkia lääkeaineiden tai sairauksien vaikutusta solutasolla.

Tutkijat tartuttivat aivo­soluviljelmiin eri määriä herpes­virusta ja katsoivat, mitä tapahtuu. Jos virusta oli paljon, solut kuolivat.

Pienempi määrä virusta sen sijaan sai miniaivot muodostamaan amyloidiplakkia ja takkuuntuneita tau-proteiineja samalla tavoin kuin Alzheimerin tautia sairastavan ihmisen aivoissa.

Solut myös tulehtuivat ja niiden sähköinen toiminta heikkeni, mitä myös havaitaan Alzheimerin taudissa.

Mielenkiintoinen havainto oli myös, että herpeslääke valasikloviiri näytti suojaavan miniaivoja vaurioilta.

Tutkimus ei osoita, että herpesvirus aiheuttaisi Alzheimeria. Se tarjoaa kuitenkin yhden mahdollisen mekanismin sille, mikä viruksen yhteys tautiin voisi olla. Lisäksi tutkijoiden kehittämä kolmiulotteinen aivo­kudosmalli on hyödyksi jatkotutkimuksissa.

Herpesvirus voi olla yhteydessä Alzheimerin tautiin Apoe4-geenin kautta.

Miksi herpesvirus päätyy vain joidenkin ihmisten aivoihin, vaikka sitä kantaa valtaosa aikuisista?

Kenties osalla ihmisistä aivoja suojaava veriaivoeste heikkenee iän myötä, jolloin virus pääsee aivokudokseen, pohtii tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, tohtori Dana Cairns New Scientist -lehdessä.

Yksi herpesvirusteorian alullepanijoista on Manchesterin ja Oxfordin yliopiston emerita­professori Ruth Ithzaki. Hän löysi kollegoineen herpesviruksen jäänteitä Alzheimer-potilaiden aivoista 1990-luvun alussa.

Ithzaki on myös havainnut herpesviruksen aiheuttavan amyloidiplakin muodostumista soluviljelmissä.

Ithzakin ryhmä havaitsi jo parikymmentä vuotta sitten, että herpesvirus voi olla yhteydessä Alzheimerin tautiin Apoe4-geenin kautta. Tämä geenimuoto on taudin merkittävä riskitekijä.

Itzhakin mukaan riski sairastua Alzheimeriin on kaksitoista kertaa suurempi niillä, joilla on sekä Apoe4-geenimuoto että herpesvirusta aivoissaan.

Vuonna 2018 Neuron-tiedelehdessä julkaistu tutkimus havaitsi, että Alzheimeria sairastaneilla oli aivoissaan enemmän jäänteitä tietyistä herpesviruksista kuin verrokeilla.

Alkukeväästä samassa tiedelehdessä julkaistu uusi tutkimus ei kuitenkaan tällaista yhteyttä löytänyt.

Herpesviruksen yhteys Alzheimeriin on kiinnostava teoria, mutta sen tueksi pitäisi vielä löytyä paljon lisää näyttöä.

”Vuosien varrella on kertynyt näyttöä hitaasta virusinfektiosta mahdollisena Alzheimerin taudin laukaisevana tekijänä. Herpes-ryhmän virukset ovat olleet pääepäiltyjä, mutta lopullinen näyttö näiden tai minkään muunkaan viruksen osuudesta vielä puuttuu”, Tanila sanoo.