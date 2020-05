1970 toukokuussa: Hätätilaan joutuneelle avaruusalukselle on suomalaisten annettava apua rangaistuksen uhalla.

Tätä mieltä on hallitus, joka antoi eduskunnalle lakiesityksen ”avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta”.

Lain rikkoja voitaisiin tuomita sakkoon, mutta rikoslain nojalla hänet voitaisiin tuomita jopa kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

”Joka havaitsee, että avaruusaluksen miehistö on joutunut onnettomuuteen tai että se on hätätilassa tahi suorittanut pakko- tai tahattoman laskun taikka että avaruusesine tai sen osa muutoin laskeutuu Suomen alueelle tai siihen liittyvälle aavalle merelle, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä lähimmälle poliisi-, rajavartio- tai sotilasviranomaiselle sekä antamaan tarvittaessa avaruusaluksen miehistöön kuuluvan henkilön ja tämän laitteiden tai kojeiden pelastamiseksi sellaista apua, minkä hän saattamatta itseään tai ketään muuta vaaraan voi saada aikaan”, sanotaan lakiesityksen toisessa pykälässä. – –

Löydettyä avaruusesinettä ei saa viedä pois eikä liikuttaa ilman erityisen painavia syitä; esimerkiksi vedestä löytynyttä esinettä on ehkä pakko liikutella. Avaruusesineen pelastustoimista yksityiselle aiheutuneet kustannukset korvaisi valtio.

Suomi on aikaisemmin jo rati­fioinut sopimuksen, jonka mukaan valtioiden on annettava kaikkea apua hätään joutuneille avaruusaluksille ja niiden miehistöille. Tämän sopimuksen mukaan hätälaskeutuneet alukset ja niiden miehistöt on palautettava heti siihen val­tioon, jossa avaruusalus on rekisteröity.

Tämä ns. avaruuden tutkimissopimus ei kuitenkaan velvoita yksityisiä kansalaisia auttamaan avaruusaluksia. Kun löytötavaralain säännöksiäkään ei voida soveltaa avaruusaluksiin, on hallitus katsonut parhaaksi antaa nyt erityisen ”avaruuslöytdtavaralain”.