Koronapandemian kuluessa on esitetty monenlaisia arvioita siitä, miten virus on levinnyt väestössä. Suomessakin on yhdessä vaiheessa arveltu, että tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueella monikymmenkertainen määrä tiedettyihin tapauksiin nähden.