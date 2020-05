Yli 700 suomalaista on viettänyt poikkeuksellisen hyödyllisen rantaloman Grand Popon kalastajakylässä Beninissä Länsi-Afrikassa.

Joukosta 61 prosenttia sairastui matkansa aikana ripuliin. Sairastuneiden osuus olisi ollut vielä suurempi, ellei puolet lomalaisista olisi saanut rokotetta enterotoksigeenista Escheria coli -bakteereita (etec) vastaan.

Rokotteen ja lumerokotteen saaneita matkailijoita vertailemalla saadut ensimmäisen tulokset kertovat, että rokotetuilla vaikeaa ripulitautia esiintyi puolet vähemmän kuin lumerokotteen saaneilla.

Turistiripuli on yleinen piina heikon hygienian maissa. Grand Popossa se oli tulosten perusteella todella helppo saada, sanoo hankkeen päätutkija, Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori Anu Kantele.

Professori Anu Kantele tutkimusprojektin alkaessa vuonna 2017. Kuva: Liisa Takala

Suomalaisturistit palvelivat tutkimukseen osallistumalla vielä suurempaa päämäärää kuin lomalaisten terveyttä.

Lue lisää: Onko tämä kaikkien aikojen seuramatka? 800 suomalaista lähtee Afrikkaan testaamaan ripulirokotetta, joka voi pelastaa miljoonia lapsia

Matkailijat harvoin kuolevat ripuliin, mutta paikallisille pikkulapsille se on hengenvaarallinen. Ripuli on alle viisivuotiaiden yleisimpiä kuolinsyitä maailmassa.

”Tutkimuksen tärkein merkitys on se, että kehitysmaiden pienille lapsille saadaan rokote. On hienoa, että teho saatiin osoitettua”, Kantele sanoo.

Useimmat rokote-ehdokkaat karsiutuvat viimeistään tässä testivaiheessa, mutta Ruotsissa kehitetty ripulirokote pääsee etenemään viimeiseen vaiheeseen.

”Nyt voidaan hyvillä mielin edetä tehotutkimuksiin lapsilla.”

Kokeet on tarkoitus tehdä Gambiassa ja Sambiassa.

Lomaelämää Grand Popossa. Kuva: Vesa Oja

Rokote on Kanteleen mukaan kehitetty suun kautta otettavasta kolerarokotteesta. Ensimmäinen versio osoitti tehonsa Meksikossa tehdyissä kenttäkokeissa. Tulosten perusteella sitä tehostettiin entisestään.

Juotava rokote sisältää nyt annoksen kuolleita bakteereita useasta eri etec-bakteerikannasta. Etec-bakteerit tarttuvat suolen seinämään, lisääntyvät siinä ja tuottavat myrkyllisiä toksiineja, jotka aiheuttavat ripulin.

Bakteerien lisäksi rokote sisältää myös vaarattomaksi tehtyjä toksiineja sekä tehosteena pienen määrän niiden osasia.

Rokotteen saaneiden matkalaisten elimistö alkoi kehittää voimakkaasti vasta-aineita sekä bakteereille että toksiineille.

Tavoite on, että elimistö torjuisi rokotteen antaman valmiuden ansiosta kaikki tavallisimmat myrkkyjä tuottavat etec-bakteerityypit. Tutkimuksessa kävi ilmi, että rokote kattoi 85 prosenttia Grand Popon kakkanäytteiden etec-kannoista.

Etec-bakteereita löytyi kolmelta neljästä vaikeaan ripuliin sairastuneelta, mutta näytteissä oli monesti muitakin bakteereja, viruksia ja loisia.

Kaikkia ripulin aiheuttajia on siis mahdotonta torjua yhdellä konstilla, mutta etec-bakteereita torjumalla rajuimmat taudinkuvat estyivät. Rokotettujen ryhmä tarvitsi ripulin hoitoon harvemmin antibiootteja ja muita lääkkeitä.

Tehokkaalla ripulirokotteella voitaisiin siis vähentää antibioottien käyttöä. Sekin hyödyttää ihmiskuntaa, sillä antibioottien runsas käyttö lisää antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja maailmassa.

Grand Popossa Beninissä riittää hiekkarantaa. Kuva: Jukka Jokelainen

Grand Popon suomalaisturistit saivat 12 päivän lomansa tavallista halvempaan hintaan vastineeksi siitä, että he joivat matkan aluksi rokotekoktailin tai lumekoktailin. Lisäksi heidän piti antaa kakkanäyte ennen matkaa, matkan jälkeen ja perillä Grand Popossa vähintään kerran. Lisäksi näyte piti ottaa kaikista ripuliulosteista.

”Joka ikisestä näytteestä määritettiin kaikki pöpöt”, Kantele sanoo.

Koska etec-bakteerit pysyvät huonosti hengissä näyteputkessa, näytteitä ei voitu lähettää tutkittavaksi Suomeen. Ne viljeltiin heti Grand Popossa tutkimuksen omassa laboratoriossa.

”Mopokuski haki yölläkin ripulinäytteet heti kylmään.”

Potilaat myös kirjasivat jokaisen ripuliulosteen tunnilleen ja raportoivat, kuinka paljon tauti kunakin päivänä haittasi elämää. Näin määritettiin taudin vaikeusaste.

Tutkimuksessa seurattiin myös rokotteen turvallisuutta. Sekä oikean rokotteen että lumerokotteen saaneet ilmoittivat jokaisen oireensa, eikä haittavaikutuksia ilmennyt rokotetuilla sen enempää kuin lumerokotetuilla.

Koe oli kaksoissokkoutettu. Toisin sanoen koehenkilöt ja heidän kanssaan työskennelleet tutkijat eivät tienneet, ketkä olivat oikeasti saaneet rokotteen. Nyt koodit on avattu ja tutkittavat saavat tiedon siitä, saivatko he rokotteen vai kuuluivatko he vertailuryhmään, Kantele kertoo.

Tutkimuksen toteuttivat Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Göteborgin yliopisto, rokotteen ruotsalainen valmistaja Scandinavian Biopharma ja Path-tutkimuslaitos.