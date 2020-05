Psykologia

Koronapandemia on kutistanut monien elämänpiiriä.

Suuri osa ihmisistä tekee etätöitä, monet harrastukset ovat tauolla ja vapaa-ajanviettopaikkoja on suljettu. Arki pyörii paljolti kodin ja samojen ihmisten ympärillä.

Uudet kokemukset tekevät kuitenkin hyvää. Ihmiset tuntevat olonsa paremmaksi, kun he vaihtavat ympäristöä päivän aikana, Nature Neuroscience -tiedelehdessä julkaistu tuore tutkimus sanoo.

Uusien kokemusten aiheuttamat positiiviset tunteet näkyvät myös aivokuvissa.

”Tuloksemme osoittavat, että ihmiset tuntevat itsensä onnellisemmaksi, kun päivittäisissä rutiineissa on vaihtelua, kun he menevät uusiin paikkoihin ja saavat enemmän kokemuksia”, sanoo tutkimuksen toinen päätekijä, apulaisprofessori Catherine Hartley New Yorkin yli­opiston tiedotteessa.

Vaihtelua arkeen kannattaa hakea korona-aikanakin, lisää toinen päätekijä, Miamin yli­opiston apulaisprofessori Aaron Heller.

”Vaikka uusien kokemusten saaminen on haastavaa covid-19:n aikana, vastaava vaikutus voi olla jopa pienillä fyysisten rutiinien muutoksilla, kuten sillä, että harrastaa liikuntaa kotona, kävelee uuden korttelin ympäri ja valitsee eri reitin ruokakauppaan tai apteekkiin”, Heller sanoo Miamin yliopiston tiedotteessa.

Hellerin ja Hartleyn ryhmä selvitti uusien kokemusten yhteyttä hyvinvointiin ennen koronapandemiaa.

Tutkijat seurasivat 122:n New Yorkissa ja Miamissa asuvan ihmisen liikkeitä ja hyvinvointia 3–4 kuukauden ajan. Koehenkilöt olivat 18–31-vuotiaita. Valta­osa heistä oli naisia.

Liikkumista seurattiin gps-paikannuksen avulla, ja koehenkilöt raportoivat tuntemuksistaan tekstiviestein.

Ympäristön vaihtelevuus oli kytköksissä myönteisiin tuntemuksiin. Ne osallistujat, jotka kävivät päivän aikana useissa paikoissa ja viettivät niissä aikaa, raportoivat positiivisista olotiloista.

Koehenkilöt kuvailivat tällöin tuntemuksiaan sanoilla onnellinen, innostunut, vahva, rentoutunut ja valpas.

Tutkijat halusivat lisäksi selvittää, näkyikö kokemusten ja myönteisten tunteiden välinen yhteys aivoissa. Tätä tarkasteltiin aivojen magneettikuvauksissa, joihin kutsuttiin noin puolet koehenkilöistä.

Vahvoja myönteisiä tunteita kokeneiden ihmisten aivokuvissa näkyi enemmän toimintaa aivojen muistikeskuksessa hippokampuksessa sekä tyvitumakkeisiin kuuluvassa aivojuoviossa.

Hippokampus ja aivojuovio ovat keskeisessä osassa, kun aivot käsittelevät uuden ympäristön tuomaa tietoa ja punnitsevat erilaisten kokemusten aivoissa aikaan saamia palkkioita.

Vaihtelu päivittäisrutiineissa näyttää saavan ihmiset tuntemaan olonsa onnellisemmiksi, mutta asia voi toimia toiseenkin suuntaan, Hartley sanoo.

”Myönteiset tunteet voivat ajaa ihmisiä hakemaan näitä palkitsevia kokemuksia useammin.”

Samankaltaisia tuloksia maiseman vaihdon vaikutuksista on saatu aiemmin eläimillä tehdyissä tutkimuksissa.

Ihmisillä päivittäisen fyysisen ympäristön ja hyvinvointituntemusten välistä yhteyttä ei ole aiemmin tällä tavalla tutkittu.

Hartleyn mukaan löydökset osoittavat, että ympäristön vaihtelu hyödyttää nisäkkäitä.

Tutkijat huomauttavat, että vaikka heidän analyysinsä keskittyi paikkoihin liittyvään arkiseen vaihteluun, myös muunlaiset monipuoliset päivittäiset kokemukset tekevät hyvää ihmiselle.

Hyötyä on havaittu olevan niin sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa kuin ammatillisesta ja vapaa-ajan toiminnasta.