Tämä on selvää: perintötekijät selittävät ihmisten välisiä eroja älykkyydessä. Lisäksi on havaittu, että kasvuympäristö on kytköksissä lapsen älylliseen kehitykseen.

Täyttä yksimielisyyttä ei sen sijaan ole siitä, mikä on geenien ja toisaalta perhetaustan osuus älykkyyden eroissa. Vallitseva käsitys kuitenkin on, että huomattava osuus ihmisten välisistä älykkyyden eroista selittyy geneettisillä eroilla.

Tuore tutkimus kertoo nyt, että kasvuympäristö olisikin geenejä tärkeämpi tekijä murrosikäisen tiedonkäsittelytaitojen ja aivojen rakenteen kannalta.

Ruotsin Karoliinisen instituutin vetämä kansainvälinen tutkijaryhmä tuli tähän tulokseen, kun he selvittivät sosioekonomisen aseman ja geenien osuutta uudella tavalla. Ympäristö­tekijöiden vaikutus oli viisivuotisessa tutkimuksessa 50–100 prosenttia geenejä vahvempi.

”Nämä löydökset tarkoittavat, että sosioekonomisella asemalla on todennäköisesti laaja-alaisia käytöksellisiä ja psykologisia seurauksia”, tutkijat kirjoittavat artikkelissaan Yhdysvaltain tiedeakatemian Pnas-lehdessä.

Hankkeessa tutkittiin 551:tä nuorta, jotka olivat erilaisista perhetaustoista ja eri puolilta Eurooppaa.

Vahvin yhteys oli vanhempien koulutuksella.

Osallistujat antoivat 14-vuotiaina dna-näytteet. He tekivät myös työmuistin toimintaa kartoittavan testin, joka mittaa samalla kognitiivisia kykyjä. Lisäksi heidän aivojensa rakennetta tutkittiin magneettikuvien avulla.

Tutkimukset toistettiin, kun koe­henkilöt olivat 19-vuotiaita.

Perintötekijöiden vaikutusta selvitettiin geneettisellä summamuuttujalla, joka havainnoi geneettistä vaihtelua yksittäisiä geenejä laajemmin.

Tutkimuksessa käytetty Edu-Years-GPS-yhteenvetomuuttuja ottaa huomioon noin 5 000 koulutukseen vahvasti liitettyä dna-aluetta. Nämä tiedot pohjautuvat 1,1 miljoonalta ihmiseltä aiemmin tehtyyn analyysiin.

Sosioekonomisessa asemassa tarkasteltiin vanhempien koulutusta, tuloja ja sitä, minkälaisella seudulla nuoret asuivat. Vahvin yhteys oli vanhempien koulutuksella.

Erot sosioekonomisessa asemassa olivat yhteydessä aivokuorella havaittuihin eroihin. Mitä heikompi nuoren sosioekonominen asema oli, sitä pienempi oli aivokuoren pinta-ala.

Suurempi aivokuoren pinta-ala on yhteydessä älykkyyteen.

Heikompi sosioekonominen asema kytkeytyi lisäksi huonompaan menestykseen työmuistia mittaavassa testissä.

Perintötekijät vaikuttivat niin ikään aivojen rakenteeseen.

Tutkijat tarkastelivat geenien ja ympäristön vaikutusta aivojen kehitykseen viisi vuotta myöhemmin. He havaitsivat, että geenit eivät selittäneet aivoissa tapahtuneita muutoksia – toisin kuin ympäristötekijät.

Toisaalta työmuistiin liittyvä tulos oli tuolloin päinvastainen: sosioekonominen asema ei ollut yhteydessä työmuistiin liittyviin muutoksiin, mutta geenit olivat.

Perintötekijät selittävät älykkyyden eroista lapsuudessa noin 20 prosenttia, mutta osuus nousee aikuisuudessa jopa 80 prosenttiin.

Tutkimus menee tulosten tulkinnassa liian pitkälle, arvioi käyttäytymisgenetiikan tutkija ja Helsingin yliopiston kriminologian apulaisprofessori Antti Latvala.

”Tekijät väittävät saaneensa näyttöä siitä, että lapsuuden kasvuympäristö olisi tärkeämpi kuin geenit. Se on liioittelua. Sitä johtopäätöstä ei voi tutkimuksesta millään tehdä”, hän sanoo.

Teknisesti tutkimus on sinänsä hyvin tehty ja tavoite tärkeä.

Suurin ongelma liittyy Latvalan mukaan tutkimuksessa käytettyyn geneettiseen tietoon.

”Tällaiset geneettiset summamuuttujat pystyvät ylipäätään tavoittamaan vain pienen osan kaikista geneettisistä vaikutuksista, joita kognitiivisen kehityksen ja varsinkin aivojen rakenteen taustalla on.”

Summamuuttuja selittää koulutustason taustalla vaikuttavasta geneettisestä tekijästä vain noin kolmasosan, Latvala sanoo.

Toinen ongelma liittyy siihen, että tutkimuksessa ei tarkasteltu koehenkilöiden koulutusta vaan aivojen rakennetta ja työmuistia. Käytetty geneettinen summamuuttuja liittyy kuitenkin nimenomaan koulutustasoon.

”Eihän aivokuoren pinta-ala ole sama asia kuin koulutus. Ne kyllä korreloivat. Myöskään tässä käytetty kognitiivinen mittari eli työmuistimuuttuja ei ole sama asia kuin koulutus.”

Lisäksi tutkimuksen otos, 551 nuorta, oli suhteellisen pieni.

Tuore tutkimus ei heiluta vallitsevaa käsitystä, jonka mukaan geneettisten tekijöiden osuus älykkyyden vaihtelussa on vahvempi, Latvala sanoo.

Lukuisat kaksos- ja adoptiotutkimukset ovat osoittaneet, että geneettiset erot selittävät keskimäärin noin puolet ihmisten välisistä älykkyyseroista.

Perintötekijät selittävät älykkyyden eroista lapsuudessa noin 20 prosenttia, mutta osuus nousee aikuisuudessa jopa 80 prosenttiin, maailmankuulu käyttäytymisgenetiikan professori Robert Plomin kirjoitti Molecular Psychiatry -tiedelehdessä vuonna 2015.

Epäsuotuisa kasvuympäristö heikentää älyllistä kehitystä, kun taas suotuisa ympäristö edistää sitä. Myöhemmin lapsuudenkodin suora vaikutus vähenee.

Koulutettujen perheiden lapset menestyvät Suomessakin koulussa paremmin kuin vähän koulutettujen.

Latvala itse on tutkinut geenien ja kasvuympäristön vaikutusta älykkyyteen rekisteri­aineistosta, jossa on 1,4 miljoonan ruotsalaisen kutsunnoissa olleen miehen tiedot.

Miehet ovat tehneet Ruotsin puolustusvoimien älykkyystestin ja he ovat olleet keskimäärin 18-vuotiaita, eli suurin piirtein samassa iässä kuin tuoreen tutkimuksen nuoret.

Tutkimuksessa oli mukana kaksosia sekä ”tavallisia” sisaruksia, joten sisarusten jakaman kasvuympäristön vaikutuksia voitiin myös tarkastella.

”Geenit selittivät älykkyyden vaihtelusta noin 60–70 prosenttia, ja jaetun kasvuympäristön osuus oli noin 10–20 prosenttia.”

Ympäristöllä näyttää siis olevan jonkin verran merkitystä älykkyyden eroissa. Siitä ei ole kuitenkaan varmaa tietoa, mikä tekijä perhetaustassa vaikuttaisi suoraan älykkyyteen.

”Pidän uskottavana sitä, että jos kausaalinen yhteys on, se liittyisi ennemmin vanhempien koulutustasoon kuin tulotasoon tai asuinpaikan ominaisuuksiin”, Latvala sanoo.

Koulutettujen perheiden lapset menestyvät Suomessakin koulussa paremmin kuin vähän koulutettujen. Sosioekonominen tausta vaikuttaa opintomenestykseen yhä enemmän, viime vuonna julkaistu tutkimus kertoo.