Dumboksi ristitty mustekala (ylempi) saa nimensä korvamaisista evistä silmien yläpuolella. Kuva on tutkimuksesta.

Mustekala on kuvattu noin 7 000 metrin syvyydessä Indonesian eteläpuolella. Siellä sijaitsee Javansyvänne, Intian valtameren syvin kohta. Kuva on otettu lähes kaksi kilometriä syvempää kuin edellinen kuva mustekalasta syvimmissä vesissä.

Mustakalan kuvanneet tukijat sanovat Marine Biology -tiedelehdessä, että eläin on niin sanottu dumbo-mustekala.

Nimi tulee korvamaisista evistä, jotka ovat lajin silmien yläpuolella. Se saa ne näyttämään Disneyn sarjakuvahahmolta eli lentävältä norsulta Dumbolta, joka esiintyi ensi kertaa jo 1940-luvulla.

Mustekalan liikkeitä seurattiin 6957 metrin syvyydessä.

Kuvat otettiin miehittämättömän Triton-aluksen kameroilla. Alus laskettiin miehittämättömänä syvyyksiin tutkimusalukselta Five Deeps Expedition -tutkimushankkeessa.

Triton on sukellusveneen tapainen alus, joka kartoittaa pohjaa ja kuvaa videolle niitä eläviä, jotka osuvat sen kameroiden linsseihin, kertoo BBC.

Kamerat tallensivat syvyyksissä kaksi mustekalaa, toisen 5 760 metrin syvyydeltä ja toisen 6 957 metristä. Mustekalat olivat hieman alle puolimetrisiä.

Tutkijat tunnistivat, että mustekala kuuluu Grimpoteuthis-sukuun, joita on kolmetoista lajia. Ne tunnetaan yleisesti Dumboina, ja niiden tiedetään elävän syvissä vesissä.

Mustekalojen munia on löydetty syvemmältäkin, mutta luotettavin mustekalan havainto syvyyksistä oli tähän asti 5 145 metristä. Tuo mustekala kuvattiin mustavalkoiselle filmille Barbadoksella noin 50 vuotta sitten.

Nyt tehty havainto on siinä mielessä merkittävä, että tutkijat tietävät nyt enemmän mustekalan elinoloista.

Mustekalat voivat siis näemmä elää ainakin 99 prosentissa maailman merenpohjista.

Näin syvällä eläimen on sopeuduttava moniin asioihin, sanoo tohtori Alan Jamieson, joka on kehittänyt syvänmeren kuvaus- ja tutkimuslaitteita.

Eläimen ja sen solujen on esimerkiksi sopeuduttava kovaan paineeseen. Solu on vähän kuin ilmapallo. Se voi tukahtua kovan paineen alla. Niinpä solulla on oltava sellainen biokemia, jolla se voi pitää yllä solunsa muotoa.

Jamieson tallensi syvänmeren mustekalat videolle Five Deeps Expedition -hankkeessa. Se on vienyt tallentavia ja kartoittavia laitteita viiden suurimman valtameren syvimpiin kohtiin. Hanketta rahoittaa pääomasijoittaja Victor Vescovo.

Jamieson uskoo, että tämäkin löytö auttaa ymmärtämään paremmin valtamerten syvimpiä paikkoja.

”Meriekologian ja meribiologian lainalaisuudet ovat syvyyksissä suurin piirtein samoja kuin muuallakin merissä”, hän sanoo.

Tällainen Dumbo-mustekala auttaa Jamiesonin mukaan ymmärtämään, että myös merten syvimmät kohdat vaativat suojelua. Syvyyksissä elää siis myös mereneläviä, jotka eivät aina ole hirviömäisiä tai oudon näköisiä.

Jamieson työskentelee tätä nykyä syvänmeren konsulttiyhtiössä, jonka nimi on Armatus Oceanic.