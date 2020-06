Lasten tiedekysymykset

Orangissa on tuttuja piirteitä.

Kaarlo Karhu, 6

Uhmaikä on lasten vaihe, joka alkaa noin 2-vuotiaana ja päättyy viimeistään 4–5-vuo­tiaana.

Tällöin lapsilla kasvaa tarve itsenäistyä. Se johtuu lisääntyneestä oman erillisyyden ymmärryksestä. Uhmaikäiset alkavat ymmärtää olevansa ”minä itse” ja eroavansa muista. Vaiheeseen kuuluvat tunteenpurkaukset ja tuntemusten hallinnan opettelu.

Ihmisen lasketaan kuuluvan ihmisapinoihin. Niistä ainakin simpanssit, bonobot, orangit ja gorillat ymmärtävät erillisyytensä. Niillä on myös tiivis kiintymissuhde emoon. Poikaset harjoittelevat itsenäistymistä 2–5-vuotiaina kuten ihmislapset. Emme tiedä tarkasti, millaisia tunteita vaiheeseen liittyy. Muiden apinoiden kuin ihmisapinoiden tunteista tiedetään vielä vähemmän.

Yksi tunteiden ilmaisun tapa on kaikille ihmisapinoiden lapsille tyypillinen. Se on itkupotkuraivari. Simpansseilla sitä esiintyy 4–5-vuotiaina. Kun emo kieltäytyy imettämisestä, poikanen heittäytyy kirkuen maahan ja voi läimiä itseään. Yleensä se rauhoittuu vasta emon sylissä. Reaktio muistuttaa ihmisen uhmaiän kohtausta.

Sonja E. Koski

biologisen antropologian dosentti

Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto

Dinosaurusten aikaan miljoonia ja miljoonia vuosia sitten maapallolla oli lämmintä.

Miksi hiilidioksidia oli dinosaurusten aikaan niin paljon, että Etelämantereella oli sademetsä?

Väinö Landen, 5

Dinosaurusten aikaan maapallo oli huomattavasti nykyistä lämpimämpi paikka, mistä kertovat esimerkiksi juuri Etelämantereen sademetsät.

Noiden metsien jäänteitä on äskettäin löydetty kairausten avulla jään peittämistä sedimenteistä, siis ajan myötä kerrostuneista maa-aineksista.

Lämpökauden syyksi on ar­vioitu juuri ilmakehän kohonnutta hiilidioksidipitoisuutta.

Eliöiden ja merien toiminta voi vaikuttaa hiilidioksidin määrään, mutta vaikutukset ovat olleet suhteellisen lyhytaikaisia. Kun tarkastellaan miljoonien vuosien muutoksia ilmakehässä, esiin nousevat hiilen kierto­kulun muutokset.

Hiiltä kulkee maapallolla jatkuvasti edestakaisin.

Hiilestä ja hapesta koostuvaa hiilidioksidia nimittäin sekä hautautuu maanpinnan alla sijaitsevan vaipan syvyyksiin että vapautuu tulivuorista takaisin ilmakehään.

Jotkut tutkijoista ovat esittäneet, että tulivuoret toimivat dinosaurusten aikaan tavallista vilkkaammin. Tämä voisi olla syy ilmakehän suureen hiili­dioksidimäärään. Varmaa vastausta kysymykseen ei toistaiseksi ole.

Juha Karhu

geologian emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

Lierot parantavat multaa, kun ne kierrättävät ravinteita.

Sattuuko kastematoon, kun se työnnetään ongenkoukkuun?

Emilia Myllymäki, 6

On mahdollista, että mato tuntee kipua joutuessaan koukkuun. Emme kuitenkaan tiedä asiaa varmasti.

Kastemadolla eli kastelierolla ja muilla lieroilla ei ole varsinaisia aivoja. Niiden toimintaa ­ohjaa niin sanottu tikapuu­hermosto, joka muistuttaa rakenteeltaan tikkaita.

Se on yleensä arvioitu niin yksinkertaiseksi, ettei se välitä kivuntuntoa ja kärsimystä. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa.

Kun kastelieroa pujotetaan ongenkoukkuun, se kiemurtelee kiivaasti. Reaktio on sama, jos lieron poimii maasta kämme­nelle.

Toisinaan onkijat puolestaan etsivät kastelieroja johtamalla metallisauvojen avulla sähkö­virtaa maahan. Sähköiskut ajavat kastemadot maanpinnalle, josta ne on helppo poimia.

Kiemurtelu ja pakeneminen osoittavat vähintäänkin kaste­lieron halun päästä pois oudoista ja epämiellyttävistä tilan­teista.

Tutkimukset ovat myös paljastaneet, että lierot oppivat erottamaan ja muistamaan hajuja. Se todistaa, että niiden hermojärjestelmä kykenee itse asiassa melko vaativiin suorituksiin.

Oppiminen, muistaminen ja epämiellyttävien kokemusten välttäminen antavat viitteitä siitä, että kastelierot saattavat hyvinkin kokea myös kipua ja kärsimystä. Jos haluaa olla varma, ettei lieroon satu, koukkuun kannattaa pujottaa elävän madon sijasta keinoliero.

Outi Vainio

eläinlääketieteellisen farmakologian professori

Helsingin yliopisto

Mihin aika kuluu?

Vilja Neuvonen, 4

Aika kuluu asioiden tapahtumiseen. Jotkin asiat tapahtuvat nopeasti ja toiset hitaammin. Kun sammuttaa lampun, se pimenee heti, mutta ihmisen varttumiseen kuluu kymmeniä vuosia.

Kun aika kuluu, se muuttuu menneisyydeksi. Menneisyydestä kertovat esimerkiksi vanhat valokuvat, mutta sinne voi nähdä myös suoraan. Kun katsoo kaukoputkella taivaan kirkkaita tähtiä, näkee, minkälaisia tähdet olivat tuhansia vuosia sitten. Kauimpana menneisyydessä on universumin alkuräjähdys, josta lähtenyt säteily näkyy yhä fyysikoiden havaintolaitteissa.

Fyysikot tietävät myös, että aika muuttuu entropiaksi eli epäjärjestykseksi, joka kasvaa ajan kuluessa. Entropian huomaa arjessakin: sotkeminen on ajan myötä paljon helpompaa kuin järjestyksen lisääminen.

Jos tarkoitat ajan kulumisella ajan kulumista loppuun eli vähenemistä, vastaus on erilainen. Maailmankaikkeus voi laajeta ikuisesti, jolloin aikaa on jäljellä ääretön määrä. Tätä emme kuitenkaan tiedä varmasti.

Esko Keski-Vakkuri

fysiikan yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Untuvapeite on pehmeä.

Mikä on kaikkein pehmein asia?

Arvi Asikainen, 4

Pehmeys on varsin konstikas asia. Sen vastakohtaa kovuutta on paljon helpompi mitata kuin pehmeyttä. Kova materiaali on sellaista, joka ei puristu kasaan helposti, toisin kuin pehmeä.

Kermavaahtoa on helppo puristaa, mutta se ei monien mielestä ole varsinaisesti pehmeää. Kaasuja ja nesteitä puristellessa sormissa ei tunnu vastusta, mutta ne eivät tunnu pehmeiltä. Pumpuli sen sijaan on useimpien mielestä pehmeää.

Pehmeän paras määritelmä on, että se on jotain sellaista, joka tuntuu useimmista pehmeältä. Sellaisen materiaalin pitää painua helposti kokoon, mutta samalla sen pitää tuntua ja muotoutua mukavasti sormiin.

Pehmeät aineet ovat myös eristäviä ja siksi lämpimän tuntuisia. Siksi myöskään hyytelöt tai lasten leikkilimat eivät tunnu kaikista pehmeimmiltä.

Pehmeys onkin lopulta varsin suhteellista eli eri ihmisillä voi olla siitä poikkeava mielipide.

Yksi hyvä ehdokas pehmeimmäksi asiaksi on haahkan­untuvapeite. Sen pehmeyden takaavat haahkan untuvat, jotka liikkuvat täkissä helposti toistensa lomaan.

Untuvat kerätään haahkojen pesistä ja niiden ympäriltä, kun pesät ovat tyhjentyneet poikasten lähdettyä maailmalle.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto