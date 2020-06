Argentiinan Patagoniasta on löydetty uuden dinosauruslajin fossiili, kertoo uutistoimisto AFP.

Löydöksen tekivät argentiinalaiset paleontologit, joiden mukaan uusi dinosauruslaji eli 90 miljoonaa vuotta sitten ja kuului lihansyöjiin.

Dinosaurusfossiililla oli siivet ja samanlaiset jalat kuin Velociraptor-dinosaurussuvun yksilöillä. Asiantuntijat uskovat, että uuden lajin avulla voitaisiin saada täysin uutta tietoa lintujen evoluutiosta.

90 miljoonaa vuotta sitten elänyt dinosaurus oli hyvin pieni. Sen fossilisoituneet jäänteet olivat pituudeltaan alle puolitoista metriä.

Fossiili löydettiin arkeologisissa kaivauksissa Río Negron maakunnassa Patagoniassa, noin 1 100 kilometrin päässä Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista. Asiasta kertoi La Matanzan yliopisto.

Uudelle dinosauruslajille annettiin nimeksi Overoraptor chimentoi, kertoo tutkija Matias Motta Argentiinan luonnontieteellisestä museosta AFP:n mukaan. Dinosauruslaji kuuluu teropodi-alalahkon Paraves-nimiseen alaryhmään.

Dinosaurus on sukua toiselle lajille, joka löydettiin yli 10 000 kilometrin päästä Madagaskarilta.

Madagaskarilta löydetyn lajin ensimmäiset jäännökset löydettiin vuonna 2013, ja lisää fossiileita löytyi toisten kaivausten aikana vuonna 2018.

”Tällä eläimellä oli etuvarpaassaan erittäin terävä kynsi, jota se varmasti käytti saalistamiseen. Sen jalka oli pitkä ja siro, mikä viittaa siihen, että se oli juoksija”, sanoi Motta, joka on The Science of Nature -lehdessä julkaistun tutkimuksen pääkirjoittaja.

”Se oli epäilemättä nopea, ketterä ja kuten sukulaisensa, lihansyöjä.”

Tutkijat olivat yllättyneitä, että dinosauruksen jalat olivat samanlaiset kuin Velociraptoreilla, mutta sen yläraajat pitkät ja vankat, kuten nykyajan linnuilla.

Toisissa kaivauksissa löydettiin monia luita, mukaan lukien lähes kokonainen jalka, häntänikamia ja siipien osia, sanoo paleontologi Federico Brisson Egli AFP:n mukaan.

Patagoniasta aikaisemmin löydetyt, lintuja muistuttavat dinosaurukset kuuluivat Unenlagia-sukuun, jonka yksilöt olivat ketteriä ja kävelivät takajaloillaan.

”Vastoin aiempia olettamuksiamme uusi Overoraptor-laji ei kuulu Unenlagia-sukuun, vaan toiseen ryhmään, johon kuuluu myös Madagaskarilta löydetty Rahonavis-laji”, kertoi paleontologi Fernando Novas.