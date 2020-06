Antoivatko helsinkiläiseen Sinebrychoffin puistoon liitetyt nuorten tartunnat esimakua siitä, millainen kesä on tulossa? Lämpö, aurinko, lomat ja auenneet terassit saavat etenkin nuoret ihmiset vaihtamaan viihteelle ja hakemaan toistensa seuraa.

Yhdessäolo luo tilaisuuksia koronavirukselle siirtyä eteenpäin.

”On varmaan todennäköistä, että erilaiset bileet lisäävät kontakteja ja sitä kautta tartuntariskejä. Mutta toisaalta ulkoilmassa tartuntariski on kyllä selvästi pienempi kuin sisällä”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntuja Jussi Sane kertoo.

Maailmalla on paikoin huomattu, että nuorempien ikäluokkien osuus on kasvanut tartunnoissa. Syyksi on esitetty käyttäytymisen eroja eri ikäisillä.

Muutoksia tartuntojen ikäjakaumassa on huomattu ainakin Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Seitsemän miljoonan asukkaan Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa tutkijat tarkastelivat diagnosoituja tapauksia maaliskuun alusta toukokuun alkuun ja huomasivat, miten nuorten ikäluokkien osuus nousi ja vanhempien laski.

Kahdessa kuukaudessa alle nelikymppisten osuus kasvoi 20 prosentista 50 prosenttiin. Tapaukset ylipäätään vähenivät kaikissa ikäluokissa, mutta vähemmän nuorilla aikuisilla. Alle kaksikymppisten joukossa ne lisääntyivät.

Epidemian painopisteen siirtyminen nuorempiin on siinä mielessä hyvä juttu, että heillä vakavat tautimuodot ovat harvinaisia. Se myös kertoo siitä, että riskialttiimmat vanhemmat ihmiset ovat onnistuneet välttämään virusta, mihin on pyritty politiikassa.

”Nuoret ihmiset ovat todennäköisemmin sosiaalisesti aktiivisia ja työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömissä ammateissa. He ovat myös enemmän tekemisissä suuren yleisön kanssa”, selittää vielä vertaisarvioimatonta tutkimusta johtanut Washingtonin yliopiston epidemiologi Judith Malmgren Seattle Times -sanomalehdessä.

Tutkijat arvelevat, että rajoitusten hellittäessä etenkin nuoret ihmiset lisäävät sosiaalisia kontaktejaan.

Malmgren muistuttaa, että koska nuoret saavat tartunnan yleensä lieväoireisena, he eivät välttämättä huomaa tartuntaansa ja voivat siten tietämättään levittää tautia eteenpäin riskiryhmiin kuuluville.

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on tutkitusti mahdollisia tartuntoja edistäviä kontakteja enemmän kuin vanhemmalla väellä. Tämä varmistui, kun Harvardin yliopiston epidemiologit selvittivät sitä, miten amerikkalaiset noudattavat ohjeita turvavälien pitämisestä toisiin ihmisiin.

Kävi ilmi, että vanhemmat ihmiset liikkuvat yhtä paljon kodin ulkopuolelle kuin muutkin, mutta yli 50-vuotiailla ihmisillä on puolet vähemmän lähikontakteja kuin alle 30-vuotiailla.

Saksassa on huomattu aiemmin keväällä juuri nuorten – 15–34-vuotiaiden – osuuden kasvua tartuntatilastoissa, kun tiukat rajoitukset olivat jo olemassa.

Eurosurveillance-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa Harvardin epidemiologit Edward Goldstein ja Marc Lipsitch arvelevat, että tämän ikäiset ovat saaneet enemmän tartuntoja siksi, etteivät noudata niin tarkasti ohjeita olla tapaamatta muita ihmisiä ja pitää turvavälejä.

Myös Suomessa THL seuraa tapausten ikäjakauman muutoksia. Jussi Sanen mukaan se on erityisen kiinnostavaa nyt, kun rajoituksia on purettu.

”Mutta vielä on liian aikaista arvioida muutoksia.”

Koulut avattiin vähän yli kahdeksi viikoksi ennen kesälomia, mikä tiesi nuorten kontaktien lisääntymistä aiemmasta.

Kun koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin itämisaika on keskimäärin viisi päivää tartunnan saamisesta, uusilla tautitapauksilla olisi ollut aikaa nousta esiin, jos koulujen avaaminen olisi niitä lietsonut.

”Rekisteriviiveet huomioiden vielä pitää hetki tarkkailla. Toistaiseksi merkkejä epidemian muuttumisesta koulujen avaamisen seurauksena ei ole tullut esiin”, Sane kertoo.

Helsingissä ainakaan tartuntojen määrä ei lisääntynyt koulujen avaamisesta, kaupunki tiedotti torstaina.

Ruotsissakaan sikäläisten terveysviranomaisten tuoreen ilmoituksen mukaan virus ei ole juurikaan levinnyt kouluissa, vaikka ne ovat olleet siellä auki. Myöskään opettajilla tai muulla koulujen henkilöstöllä ei ole todettu enempää tartuntoja kuin muissa ammattiryhmissä.

Kesän epidemiakäänteitä Sane ei suostu ennakoimaan.

”Kesästä ei kukaan varmuudella tiedä. Olennaista on tietysti se, että kaikki jatkavat voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattamista mahdollisimman tunnollisesti, iästä riippumatta.”