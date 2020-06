1970 kesäkuussa: Brittiläinen tutkija, joka kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana on ajoittain oleskellut eristäytyneenä autiolla saarella, on havainnut parran kasvavan huomattavasti normaalia voimakkaammin juuri silloin, kun hän on ollut lähdössä takaisin sivistyksen piiriin.

Hetkellisesti lisääntyneen parrankasvun syitä etsiessään tutkija havaitsi sukupuolihormonien erittymisen lisääntyvän juuri ennen saarelta lähtöä. Tämä taas johtui jälleen alkavan seksuaalisen aktiviteetin odotuksesta.

Vahvistaakseen käsitystään hän nautti myöhemmin hormoneja sisältäviä pillereitä havaiten niiden parrankasvua lisäävän vaikutuksen.

Saarellaan ajoittain eristäytyneenä oleskelleen tiedemiehen parrankasvututkimusten tulokset tulivat äskettäin julkisuuteen eräässä arvostetussa englantilaislehdessä nimettömän kirjoittajan tehtyä niistä selvityksen.

Kirjoitukseen liitetyn lehdenoman toimittajan huomautuksessa todettiin, että ”kirjoittajan henkilöllisyys on pidetty salassa syistä, jotka ovat itsestään selvät, mutta kirjoittaja, jonka työn tulos on esitelty hänen kollegoilleen, on saanut vastata myöhemmin lukuisiin kysymyksiin.”

Kirjoituksessa huomautetaan, että vaikka miehisillä sukupuolihormoneilla on partaa kasvattava vaikutus, hormonien lisääminen vaikuttaa hiuksiin päinvastaisella tavalla. Ihmiskunnan kehityksen myötä lisääntynyt kaljupäisyys ei siis merkitse sukupuolihormonien vastaavaa vähentymistä.

Kun englantilainen tutkija oli havainnut parrankasvunsa vaikuttavan kiertokulun, hän ryhtyi tutkimaan ilmiötä hyvin tarkkaan punniten joka päivä sähköparranajokoneensa leikkaaman parran.

Punnitustulokset osoittivat suurimpia lukuja juuri sinä päivänä, jolloin hänen oli määrä palata takaisin mantereelle.

Muutaman päivän kuluttua mantereelle paluun jälkeen tutkija havaitsi parrankasvun palautuvan takaisin normaaleihin lukemiin, vaikka hän jatkoikin normaalia sukupuolielämää